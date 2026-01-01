Юля Баталина

Юлия Баталина

редактор отдела культуры ИД «Компаньон»

Ещё одна «Жизель», народная музыка и детский кинофестиваль

Афиша на неделю 25–31 мая

Поделиться
1

Спектакль по популярной одноимённой пьесе Леонарда Герша. История двух молодых людей, которые бегут от прошлого. Их миры кажутся несовместимыми, но судьба сводит их вместе в съёмной квартирке посреди огромного города. Дональд Бейкер — слепой от рождения юноша, сбежавший из-под гиперопеки матери, чтобы впервые почувствовать вкус самостоятельной жизни. Его соседка Джилл — яркая, свободолюбивая девушка, привыкшая жить одним днем и избегать любых обязательств. Их встреча становится столкновением двух миров и попыткой понять, можно ли научиться быть рядом, не теряя себя. Спектакль Егора Дроздова — это разговор о страхе взросления, внутренней свободе и хрупкости человеческих отношений, о том, как мы сбрасываем старые оболочки, учимся летать — и понимаем, что настоящий полёт невозможен без кого-то рядом. Играют: Александр Епин, Мария Саламатова/Елизавета Чуткова, Татьяна Гладнева, Данил Серебренников.

2

Мужской ансамбль Свято-Троицкого кафедрального собора отметит свой первый маленький юбилей — коллективу исполняется пять лет. Под управлением регента Александра Егорова ансамбль за эти годы стал лауреатом всероссийских и международных конкурсов, сохраняя традиции мужского хорового пения. В праздничном концерте выступят солисты Пермской оперы Борис Рудак (тенор) и Юлия Сучкова (сопрано). В программе — строгие древние напевы и шедевры русских композиторов. Многие из этих песнопений звучат на богослужениях лишь один раз в году, и возможность услышать их в рамках единой концертной программы — большая редкость. Прозвучат православные гимны, произведения Василия Зиновьева, Александра Третьякова, Александра Никольского, Артемия Веделя, Павла Чеснокова и Александра Кастальского.

3

«Мыслеформа» — выставка о том, как мысль, эмоция и внутреннее состояние художника превращаются в визуальный образ. Представлены живопись и скульптура Игоря Турбина, Юрия Шикина, Елизаветы Юшковой, Юрия Лапшина, Валерия Бендера, Марка Егошина, Игоря Завершинского, Александра Казначеева, Владимира Смелкова и Виктора Остапенко. Работы художников объединяет исследование внутреннего переживания и поиск художественного языка — от реалистических образов до абстрактных форм. Через цвет, фактуру, композицию и пластический образ авторы показывают, как идея, воспоминание или ощущение получают материальное воплощение. «Мыслеформа» — это попытка увидеть невидимое и проследить процесс рождения художественной формы. Одни художники обращаются к точному наблюдению реальности, другие — к интуитивному языку линии и цвета, однако всех их объединяет стремление сделать внутреннее состояние зримым.

4

Слово «бишек» по-татарски обозначает «колыбель». Это не просто предмет быта, а сакральный символ начала жизни, наше первое убежище в этом мире. Альфия Хамидуллина, солистка хора musicAeterna, приглашает слушателей в звуковое путешествие к истокам. В программе — жемчужины татарского фольклора: протяжные «озын кой», проникновенные «мунаджаты», а также классические романсы и произведения великих авторов, включая легендарную Софию Губайдуллину. Этот концерт — о том, что греет и оберегает нас всю жизнь: о родном языке, памяти предков и культурном коде. Произведения прозвучат как a capella, так и в сопровождении фортепиано и рамочного барабана, создавая «колыбель внутри колыбели», где соединяются древность и современность. Для Альфии Хамидуллиной, прошедшей путь от Казанской консерватории до крупнейших мировых сцен, включая проекты с Королевской оперой Версаля, татарская культура стала точкой опоры.

5

Концерт Ирины Пыжьяновой — это арфа, гусли и традиционные песни из девяти областей России: от хороводов Псковщины до духовных стихов Сибири — подлинный фольклор в бережном, но глубоко авторском исполнении. Ирина — музыкант-мультиинструменталист с 30-летним опытом, этновокалистка, автор сольного проекта «Русские песни и арфа». Более 30 лет изучает аутентичный фольклор, играет на традиционных инструментах. Инициатор и соавтор проектов по записи пермской этнографии: «Круги. 35 хороводов Пермского края», «От цветья до цветья. Пермский календарь». Создатель подкаста о пермских песнях «Мой пермский календарик».

6

Кураторские экскурсии по кабинету нумизматики — это разговор об искусстве там, где его обычно не ищут: в старинных монетах и медалях. Хранитель коллекции Вадим Лыгин покажет самое загадочное собрание галереи: античные драхмы и средневековые денарии, русские наградные медали XVIII-XX веков, монеты-картины, где каждый штрих — работа скульптора-медальера. Монета здесь — не средство платежа, а настоящий артефакт эпохи. В составе коллекции есть даже жетоны и нагрудные знаки — молчаливые свидетели истории.

7

Ресторан «Тайная В.» проведет тайный лекторий на тему «Хлеб насущный» (18+) в стенах Пермской галереи. Речь пойдёт про еду в голландских натюрмортах XVII века, про символы и скрытые смыслы этой живописи и про еду в искусстве вообще. На первый взгляд, это просто красивые картины: хлеб, рыба, фрукты, бокалы, дорогая посуда; но у большинства предметов в старину был ещё и скрытый смысл — иногда ироничный, иногда назидательный, иногда совсем не очевидный современному зрителю. С лектором Ксенией Зубакиной участники встречи попробуют разобраться, как натюрморт стал одним из главных жанров в Нидерландах, что художники хотели сказать через еду и почему эти картины до сих пор так интересно рассматривать. Теория будет подкреплена практикой с винным сопровождением. В меню вечера салат с щавелем и овощами с грядки, тунец кодзи со спаржей, редисом-гриль и голландским соусом с черемшой, десерт в бокале: маковый бисквит с заварным муссом и черешней с пряным ромом. После лекции и ужина гости смогут посетить экспозицию галереи и изучить натюрморты не на экране, а в подлиннике.

8

Это уже третья «Жизель» в Перми в нынешнем сезоне после классики в постановке Алексея Мирошниченко и «Красной Жизели» на гастролях Театра балета Бориса Эйфмана. Жизель «Балета Евгения Панфилова» — современная хореографическая фантазия, развивающая события классического балета. Хореограф предлагает зрителю не сюжетное продолжение, а погружение во внутренний мир героя. После смерти Жизели жизнь продолжается, но не для всех одинаково. Граф Альберт оказывается в некой клинике, где лечат не только тело. В этом пространстве исчезают границы между сном и реальностью, а время течёт по нелинейным законам. Под наблюдением загадочного доктора Альберт возвращается к своей первой любви, к ошибке, которую невозможно исправить, — и к шансу, который появляется, когда человек готов измениться. Спектакль переводит язык романтической трагедии XIX века в систему координат современной психологии. Это история о любви, которая меняется, но не исчезает, о памяти, перестающей быть болью, и о втором шансе, который требует внутренней работы над собой. Постановочная группа: хореограф — Виктория Арчая, художник — Анастасия Рязанова, художник по свету — Татьяна Мишина.

9

Мышонок Тео живёт в оперном театре, любит музыку, обожает читать книги и грезит о далёком море, представляя себя капитаном корабля. Он родился в семье мышей, которые уже много поколений считают театр своим домом: прадедушка очень любил прабабушку, а она — оперу, так они здесь и поселились. У Тео есть друг — музыкант Костя; с ним они часто мечтают и разговаривают обо всём на свете. Он был единственным из людей, кто знал о мышином семействе, пока однажды прима-балерина не обнаружила в своём костюме прогрызенную дыру. В театре завелись мыши! Под угрозой оказывается не только спектакль, но и спокойная жизнь мышей. «Тео — театральный капитан» — добрый спектакль по одноимённой книге Нины Дашевской о дружбе, смелости и силе мечты. А ещё узнаем театральные секреты и познакомимся с такими словами, как оркестровая яма, увертюра и партитура. Перед началом спектакля зрителей ждёт вступительное слово от Нины Дашевской, которая впервые увидит пермскую премьеру. На мастер-классе писательница вместе с детьми и их родителями будет придумывать сюжеты о путешествии любимых игрушек, питомцев или выдуманных персонажей.

10

Кинопоказ к 15-летию «Бременских музыкантов» в Театре-Театре. Постановка Дамира Салимзянова стилизована под стимпанк — сказочный мир в духе Жюля Верна, без электричества, с механическими роботами, паровыми двигателями, локомотивами и кораблями-дирижаблями. Старая добрая сказка о любви и дружбе представлена как грандиозное шоу в оригинальной стилистике и не менее оригинальном жанре мюзикла. По окончании просмотра состоится обсуждение с актёром Театра-Театра Степаном Сопко, исполнителем роли Кота и заслуженным артистом России, актером Театра-Театра Олегом Петровичем Выходовым, исполнителем роли Разбойника.

11

Вечеринка в честь встречи лета на открытой палубе бутик-теплохода. Volga Dream совершит небольшую прогулку по Каме, а гостям будет предложен ужин в четыре руки от шеф-повара Volga Dream Андрея Мусиенко и бренд-шефа Nolan Антона Оборина. Специальный гость — Елена Ажгихина (шеф-повар Ruby Cafe). В программе — сет-меню с винным сопровождением.

12

В этом году фестиваль проходит в четвёртый раз и приобретает особый масштаб: в программу вошли 38 фильмов из 14 государств — России, Азии, Ближнего Востока и Африки. В программе основного конкурса — только премьеры, фильмы, которые ещё никто не видел. По традиции, на эспланаде будет работать фестивальный городок, где можно будет посетить мастер-классы, пообщаться с актерами и пройти актёрский кастинг. Ведущий церемонии открытия фестивального городка — актёр сериала «Тётя Марта» Владимир Левченко, он исполнит песни «Париж» и «Просто дружим». Актриса из «Манюни» Карина Каграманян выступит с песнями «Нарка и Манюня» и «Я не кукла». Актриса и модель Виолетта Антонова исполнит песни «Мальтипу» и «Глазки», а исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская исполнит песни La La La и Sigma Girl.

Подпишитесь на наш канал в Максе и будьте в курсе главных новостей.

Поделиться