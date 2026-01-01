Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ещё одна «Жизель», народная музыка и детский кинофестиваль Афиша на неделю 25–31 мая

Спектакль по популярной одноимённой пьесе Леонарда Герша. История двух молодых людей, которые бегут от прошлого. Их миры кажутся несовместимыми, но судьба сводит их вместе в съёмной квартирке посреди огромного города. Дональд Бейкер — слепой от рождения юноша, сбежавший из-под гиперопеки матери, чтобы впервые почувствовать вкус самостоятельной жизни. Его соседка Джилл — яркая, свободолюбивая девушка, привыкшая жить одним днем и избегать любых обязательств. Их встреча становится столкновением двух миров и попыткой понять, можно ли научиться быть рядом, не теряя себя. Спектакль Егора Дроздова — это разговор о страхе взросления, внутренней свободе и хрупкости человеческих отношений, о том, как мы сбрасываем старые оболочки, учимся летать — и понимаем, что настоящий полёт невозможен без кого-то рядом. Играют: Александр Епин, Мария Саламатова/Елизавета Чуткова, Татьяна Гладнева, Данил Серебренников.

Мужской ансамбль Свято-Троицкого кафедрального собора отметит свой первый маленький юбилей — коллективу исполняется пять лет. Под управлением регента Александра Егорова ансамбль за эти годы стал лауреатом всероссийских и международных конкурсов, сохраняя традиции мужского хорового пения. В праздничном концерте выступят солисты Пермской оперы Борис Рудак (тенор) и Юлия Сучкова (сопрано). В программе — строгие древние напевы и шедевры русских композиторов. Многие из этих песнопений звучат на богослужениях лишь один раз в году, и возможность услышать их в рамках единой концертной программы — большая редкость. Прозвучат православные гимны, произведения Василия Зиновьева, Александра Третьякова, Александра Никольского, Артемия Веделя, Павла Чеснокова и Александра Кастальского.

«Мыслеформа» — выставка о том, как мысль, эмоция и внутреннее состояние художника превращаются в визуальный образ. Представлены живопись и скульптура Игоря Турбина, Юрия Шикина, Елизаветы Юшковой, Юрия Лапшина, Валерия Бендера, Марка Егошина, Игоря Завершинского, Александра Казначеева, Владимира Смелкова и Виктора Остапенко. Работы художников объединяет исследование внутреннего переживания и поиск художественного языка — от реалистических образов до абстрактных форм. Через цвет, фактуру, композицию и пластический образ авторы показывают, как идея, воспоминание или ощущение получают материальное воплощение. «Мыслеформа» — это попытка увидеть невидимое и проследить процесс рождения художественной формы. Одни художники обращаются к точному наблюдению реальности, другие — к интуитивному языку линии и цвета, однако всех их объединяет стремление сделать внутреннее состояние зримым.

Слово «бишек» по-татарски обозначает «колыбель». Это не просто предмет быта, а сакральный символ начала жизни, наше первое убежище в этом мире. Альфия Хамидуллина, солистка хора musicAeterna, приглашает слушателей в звуковое путешествие к истокам. В программе — жемчужины татарского фольклора: протяжные «озын кой», проникновенные «мунаджаты», а также классические романсы и произведения великих авторов, включая легендарную Софию Губайдуллину. Этот концерт — о том, что греет и оберегает нас всю жизнь: о родном языке, памяти предков и культурном коде. Произведения прозвучат как a capella, так и в сопровождении фортепиано и рамочного барабана, создавая «колыбель внутри колыбели», где соединяются древность и современность. Для Альфии Хамидуллиной, прошедшей путь от Казанской консерватории до крупнейших мировых сцен, включая проекты с Королевской оперой Версаля, татарская культура стала точкой опоры.

Концерт Ирины Пыжьяновой — это арфа, гусли и традиционные песни из девяти областей России: от хороводов Псковщины до духовных стихов Сибири — подлинный фольклор в бережном, но глубоко авторском исполнении. Ирина — музыкант-мультиинструменталист с 30-летним опытом, этновокалистка, автор сольного проекта «Русские песни и арфа». Более 30 лет изучает аутентичный фольклор, играет на традиционных инструментах. Инициатор и соавтор проектов по записи пермской этнографии: «Круги. 35 хороводов Пермского края», «От цветья до цветья. Пермский календарь». Создатель подкаста о пермских песнях «Мой пермский календарик».

Кураторские экскурсии по кабинету нумизматики — это разговор об искусстве там, где его обычно не ищут: в старинных монетах и медалях. Хранитель коллекции Вадим Лыгин покажет самое загадочное собрание галереи: античные драхмы и средневековые денарии, русские наградные медали XVIII-XX веков, монеты-картины, где каждый штрих — работа скульптора-медальера. Монета здесь — не средство платежа, а настоящий артефакт эпохи. В составе коллекции есть даже жетоны и нагрудные знаки — молчаливые свидетели истории.

Ресторан «Тайная В.» проведет тайный лекторий на тему «Хлеб насущный» (18+) в стенах Пермской галереи. Речь пойдёт про еду в голландских натюрмортах XVII века, про символы и скрытые смыслы этой живописи и про еду в искусстве вообще. На первый взгляд, это просто красивые картины: хлеб, рыба, фрукты, бокалы, дорогая посуда; но у большинства предметов в старину был ещё и скрытый смысл — иногда ироничный, иногда назидательный, иногда совсем не очевидный современному зрителю. С лектором Ксенией Зубакиной участники встречи попробуют разобраться, как натюрморт стал одним из главных жанров в Нидерландах, что художники хотели сказать через еду и почему эти картины до сих пор так интересно рассматривать. Теория будет подкреплена практикой с винным сопровождением. В меню вечера салат с щавелем и овощами с грядки, тунец кодзи со спаржей, редисом-гриль и голландским соусом с черемшой, десерт в бокале: маковый бисквит с заварным муссом и черешней с пряным ромом. После лекции и ужина гости смогут посетить экспозицию галереи и изучить натюрморты не на экране, а в подлиннике.

Это уже третья «Жизель» в Перми в нынешнем сезоне после классики в постановке Алексея Мирошниченко и «Красной Жизели» на гастролях Театра балета Бориса Эйфмана. Жизель «Балета Евгения Панфилова» — современная хореографическая фантазия, развивающая события классического балета. Хореограф предлагает зрителю не сюжетное продолжение, а погружение во внутренний мир героя. После смерти Жизели жизнь продолжается, но не для всех одинаково. Граф Альберт оказывается в некой клинике, где лечат не только тело. В этом пространстве исчезают границы между сном и реальностью, а время течёт по нелинейным законам. Под наблюдением загадочного доктора Альберт возвращается к своей первой любви, к ошибке, которую невозможно исправить, — и к шансу, который появляется, когда человек готов измениться. Спектакль переводит язык романтической трагедии XIX века в систему координат современной психологии. Это история о любви, которая меняется, но не исчезает, о памяти, перестающей быть болью, и о втором шансе, который требует внутренней работы над собой. Постановочная группа: хореограф — Виктория Арчая, художник — Анастасия Рязанова, художник по свету — Татьяна Мишина.

Мышонок Тео живёт в оперном театре, любит музыку, обожает читать книги и грезит о далёком море, представляя себя капитаном корабля. Он родился в семье мышей, которые уже много поколений считают театр своим домом: прадедушка очень любил прабабушку, а она — оперу, так они здесь и поселились. У Тео есть друг — музыкант Костя; с ним они часто мечтают и разговаривают обо всём на свете. Он был единственным из людей, кто знал о мышином семействе, пока однажды прима-балерина не обнаружила в своём костюме прогрызенную дыру. В театре завелись мыши! Под угрозой оказывается не только спектакль, но и спокойная жизнь мышей. «Тео — театральный капитан» — добрый спектакль по одноимённой книге Нины Дашевской о дружбе, смелости и силе мечты. А ещё узнаем театральные секреты и познакомимся с такими словами, как оркестровая яма, увертюра и партитура. Перед началом спектакля зрителей ждёт вступительное слово от Нины Дашевской, которая впервые увидит пермскую премьеру. На мастер-классе писательница вместе с детьми и их родителями будет придумывать сюжеты о путешествии любимых игрушек, питомцев или выдуманных персонажей.

Кинопоказ к 15-летию «Бременских музыкантов» в Театре-Театре. Постановка Дамира Салимзянова стилизована под стимпанк — сказочный мир в духе Жюля Верна, без электричества, с механическими роботами, паровыми двигателями, локомотивами и кораблями-дирижаблями. Старая добрая сказка о любви и дружбе представлена как грандиозное шоу в оригинальной стилистике и не менее оригинальном жанре мюзикла. По окончании просмотра состоится обсуждение с актёром Театра-Театра Степаном Сопко, исполнителем роли Кота и заслуженным артистом России, актером Театра-Театра Олегом Петровичем Выходовым, исполнителем роли Разбойника.

Вечеринка в честь встречи лета на открытой палубе бутик-теплохода. Volga Dream совершит небольшую прогулку по Каме, а гостям будет предложен ужин в четыре руки от шеф-повара Volga Dream Андрея Мусиенко и бренд-шефа Nolan Антона Оборина. Специальный гость — Елена Ажгихина (шеф-повар Ruby Cafe). В программе — сет-меню с винным сопровождением.

В этом году фестиваль проходит в четвёртый раз и приобретает особый масштаб: в программу вошли 38 фильмов из 14 государств — России, Азии, Ближнего Востока и Африки. В программе основного конкурса — только премьеры, фильмы, которые ещё никто не видел. По традиции, на эспланаде будет работать фестивальный городок, где можно будет посетить мастер-классы, пообщаться с актерами и пройти актёрский кастинг. Ведущий церемонии открытия фестивального городка — актёр сериала «Тётя Марта» Владимир Левченко, он исполнит песни «Париж» и «Просто дружим». Актриса из «Манюни» Карина Каграманян выступит с песнями «Нарка и Манюня» и «Я не кукла». Актриса и модель Виолетта Антонова исполнит песни «Мальтипу» и «Глазки», а исполнительница хита «Сигма бой» Мария Янковская исполнит песни La La La и Sigma Girl.

