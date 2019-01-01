Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три романа об одиночестве и изоляции Поделиться Поделиться Твитнуть

Мишель Уэльбек. «Возможность острова»

Эпохальный, основополагающий текст, давший толчок к написанию всей этой колонки. Невероятно пронзительный, исповедальный роман о том, в какой тупик заводит самоизоляция. Это пятый или шестой роман Уэльбека, связанный с островом Лансароте, который для этого писателя стал глобальной метафорой мира и способа существования в нём.

Строго от 18 лет

Дэн Симмонс. «Террор»

Лучший роман мегапопулярного автора, разительно отличающийся от его раскрученной фантастической «многологии» и имеющий мало общего с одноимённым телесериалом. Главному герою проходится пройти через ужас (terror), чтобы в немоте, холоде и отрыве от цивилизации найти смысл существования и очень своеобразное, но счастье.

Опять-таки от 18 лет

Жан-Доминик Боби. «Скафандр и бабочка»

Эта книга — абсолютно правдивая история, которую главный герой надиктовывал специальному переводчику... моргая одним глазом. Французский журналист после инсульта оказался полностью парализован, но не утратил ясность ума и желание общаться с миром.

Примечание: существует прекрасная одноимённая экранизация романа, режиссёр — Джулиан Шнабель.

Возрастной ценз издательство не указывает, но, думаем, 16+

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