Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Три красивейших видовых фильма,
под которые можно медитировать, а можно просто смотреть
Koyaanisqatsi (1983)
Фильм Годфри Реджио, рассказывающий о том, как первозданная жизнь природы и понимающих её коренных обитателей Америки противостоит натиску цивилизации. Вот уже четверть века — эталон жанра, во многом благодаря замечательному саундтреку живого классика Филипа Гласса.
6+
«Птицы» (2001)
Захватывающая картина о жизни перелётных птиц, результат безупречности съёмочной группы. За время создания фильма было запатентовано несколько десятков изобретений, позволяющих снимать птиц в полёте. Саундтрек Брюно Куле — особое произведение искусства.
0+
«Акварель» (2018)
Фильм Виктора Косаковского рассказывает о воде как о великой и всепоглощающей силе. Она показана во всех своих проявлениях и во всём масштабе: от опасных замёрзших вод Байкала и страдающего от урагана «Ирма» Майами до величественных ледников Гренландии и мощного водопада Анхель в Венесуэле.
0+
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