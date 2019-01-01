Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три красивейших видовых фильма, под которые можно медитировать, а можно просто смотреть Поделиться Поделиться Твитнуть

Koyaanisqatsi (1983)

Фильм Годфри Реджио, рассказывающий о том, как первозданная жизнь природы и понимающих её коренных обитателей Америки противостоит натиску цивилизации. Вот уже четверть века — эталон жанра, во многом благодаря замечательному саундтреку живого классика Филипа Гласса.

6+

«Птицы» (2001)

Захватывающая картина о жизни перелётных птиц, результат безупречности съёмочной группы. За время создания фильма было запатентовано несколько десятков изобретений, позволяющих снимать птиц в полёте. Саундтрек Брюно Куле — особое произведение искусства.

0+

«Акварель» (2018)

Фильм Виктора Косаковского рассказывает о воде как о великой и всепоглощающей силе. Она показана во всех своих проявлениях и во всём масштабе: от опасных замёрзших вод Байкала и страдающего от урагана «Ирма» Майами до величественных ледников Гренландии и мощного водопада Анхель в Венесуэле.

0+

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