Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три фильма о выживании, которые вы легко могли пропустить Поделиться Поделиться Твитнуть

Здесь мы предлагаем небанальные картины с оригинальным авторским взглядом на мир, которые не являются стопроцентными мировыми блокбастерами, поэтому вы могли их пропустить, а это неправильно: ведь они рассказывают о том, как выжить в полной изоляции. Правда, все они приходят к выводу, что это вряд ли возможно.

«Медведь Бригсби» (2017)

История о юноше, который вырос в бункере посреди враждебной чужой планеты, но с любящими, заботливыми родителями. Его главной радостью был бесконечный телесериал о медвежонке Бригсби, кассеты с которым исправно присылали «робинзонам» как бы с Земли...

Полный неожиданностей сюжет и замечательно безумный Марк Хэмилл в роли папаши.

16+

«Дорога» (2009)

Меланхоличный, минималистичный, почти чёрно-белый, но очень трогательный фильм о том, как отец (Вигго Мортенсен) и сын (Коди Смит-Макфи) странствуют по вымершей и полной опасностей Америке после вторжения инопланетян, стараясь спастись.

18+

«Кловерфилд, 10» (2016)

Джон Гудмен в роли безумного «выживальщика», похитившего и запершего в своём подземном бункере незнакомую девушку. При просмотре надо помнить, что название — это условный сигнал: культовый фильм о вторжении на Землю чудовищ, который в российском прокате назывался почему-то «Монстро», в США шёл под названием «Кловерфилд».

16+

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