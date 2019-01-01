Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Три фильма
о карантинах и эпидемиях
«Заражение» (2011)
Абсолютный маст-си, который переживает второе рождение, став во многих отношениях пророческой картиной о современной пандемии. Даже те, кто уже видел его в 2011 году, пересматривают с новым интересом. Какой сценарий! А какая выдающаяся роль у Кейт Уинслет! А Джуд Лоу — как он сыграл этого мерзавца, продажного блогера, а? А помните тот эпизод, когда Мэтт Деймон видит, что происходит ограбление, пытается дозвониться в полицию, и... Стоп. Без спойлеров.
12+
«Я — легенда» (2007)
Чрезвычайно увлекательная история о том, как в вымершем после эпидемии Нью-Йорке учёный (Уилл Смит) и его прекрасная собака не просто выживают, а ищут способ спасти и возродить человечество.
16+
«Поезд в Пусан» (2016)
Южнокорейский фильм о тотальном заражении, где вирусу противостоят пассажиры поезда, среди которых — главный герой и его маленькая дочка.
16+
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