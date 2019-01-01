Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три книги пермских писательниц, которые помогут проникнуться пермским патриотизмом Поделиться Поделиться Твитнуть

Во время карантина можно приостановиться в вечной погоне за «обязательными» бестселлерами из модной интеллектуальной беллетристики из сделать то, что мы давно были обязаны сделать: почитать пермские книги. Во всяком случае, лучшие из них.

Людмила Палатова. «Во времена перемен»

Автор этих замечательных мемуаров — врач, профессор кафедры госпитальной хирургии Пермского государственного медицинского университета. Людмила Фёдоровна готовится отмечать 90-летие и наверняка выпустит к этой дате очередную книгу. Их у неё уже четыре, но «Во времена перемен», на наш взгляд — лучшая. Это увлекательный рассказ о том, как жили в Перми на протяжении практически всего ХХ века: как были устроены деревянные коммуналки и их дворы, во что играли ребята, как справлялись с бытовыми проблемами, как лепили пельмени — по 100 штук на гостя, не меньше, и мясо должно быть не смолото в мясорубке, а нарублено сечкой в деревянном корыте. Всё такое родное, такое живое!

12+

Наталья Земскова. «Город на Стиксе»

Заголовок — просто замечательный: Стикс — это и граница потустороннего мира, и ручей в Перми. Речь в книге идёт о затягивающей, губительной силе провинции — пространства, где творческие люди не могут развернуться, где всё новое принимается с насторожённой недоброжелательностью, и, если нет возможности убить талант — то убивают его носителя, человека. Но, с другой стороны, та же провинция даёт пищу для размышлений, материал для творчества, дарит вдохновение, учит выживать вопреки обстоятельствам и, уж если полюбит, то будет на руках носить.

12+

Любовь Соколова. «Записки взрослой женщины»

Первые годы жизни, школа, студенчество, будни молодого инженера, народные волнения времён перестройки и душевные волнения девушки накануне собственной свадьбы — о чём бы ни говорила Любовь Соколова, она умеет выдержать правдивый и слегка ироничный тон.

«Записки взрослой женщины», как ясно из названия, — женская проза, но это не мешает ей быть жёсткой, правдивой и совсем не умилительной. Здравое, философско-ироническое отношение к причудам реальности помогло героиням Любови Соколовой пройти через множество жизненных проблем, а её читателям помогает пережить день сегодняшний.

12+

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