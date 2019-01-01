Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три замечательных современных балета, которые понравятся даже незнатокам и непоклонникам жанра Поделиться Поделиться Твитнуть

Представим себе такую картину, весьма вероятную: один из супругов обожает балет и не вылезает из театра, другой терпеливо ждёт дома и прощает своей половине эту слабость, но сам в театр — ни ногой. И вот вы дома, вдвоём, театры не работают... Предлагаю список трёх гениальных современных балетов, которые будут интересны даже тем, кто этим искусством вовсе не увлекается.

Примечание: проверено на собственном муже.

Акрам Хан. «Жизель»

Легко тосковать по прелестной невесомой мечте, легко обожать трепетную юную барышню, всю в белом — как вилисы в классической «Жизели». А вы попробуйте любить покойницу с провалившимися глазами, в истлевшем саване, с нелепыми, ломаными телодвижениями! Акрам Хан в своей гениальной версии классического балета доказывает, что любовь действительно, по-настоящему сильнее смерти.

Сиди Ларби Шеркауи. «Паззл»

Мегапостановка выдающегося бельгийского хореографа — site-specific проект: она была сделана для фестиваля в Авиньоне 2012 года и представлена единственный раз в естественном скальном амфитеатре под открытым небом. Правда, позже Шеркауи перенёс её на обычную театральную сцену, но, согласитесь, это уже не то... Видео сохранило для зрителей тот уникальный опыт соединения хореографии, пейзажа и живой музыки с участием знаменитого корсиканского вокального ансамбля A Filetta.

Лин Хвай Мин. «Песнь странников»

Как и два предыдущих балета, принципиально мультикультурная постановка: хореография, как и всё творчество Лина Хвай Мина, руководителя тайваньского танцевального театра Cloud Gate и одного из пятёрки величайших хореографов современности, основана на пластике восточных единоборств, а музыка — грузинское полифоническое пение.

Завораживающее, одновременно будоражащее и успокаивающе повествование о странствии между цивилизациями и временами.

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