Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Три «Кармен», чтобы вернуть радость жизни Поделиться Поделиться Твитнуть

На закуску — сладкое! Среди множества знаменитых опер есть всего две, в которых каждая мелодия — хит: это «Травиата» и «Кармен». Мы выбрали вторую, потому что она всё-таки пожизнерадостнее... Вот вам три «Кармен», хороших и разных.

«Кармен», Испания, 1983

Фильм Карлоса Сауры напоминает, что, несмотря на французские текст (Проспер Мериме) и музыку (Жорж Бизе) «Кармен» — очень испанская история. Не будь фламенко, не было бы и «Кармен». Сегидилья, которую наигрывает на гитаре Пако де Лусия — очевиднейшее доказательство тому.

16+

«Кармен из Каеличе», ЮАР, 2006

В Соуэто — бедной окраине Йоханнесбурга — страсти кипят не хуже, чем в Испании. Местные Кармен — красотки 56-го размера и их чернокожие Хозе поют классическую оперу отлично поставленными голосами, но на наречии местного африканского населения.

12+

Car Men

Это не опера, а балет; музыка, разумеется, Бизе, но в смелой обработке Терри Дэвиса. Хореограф Мэтью Борн перенёс сюжет «Кармен» в американскую автомастерскую 1950-х годов. Роскошные парни-автомеханики и их роскошные гигантские тачки — «Форсаж» отдыхает.

18+

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