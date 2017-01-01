Обзор пермского еженедельника «Новый компаньон» от 12 декабря

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Вхождение в округа. На территории Пермского края запущен процесс преобразования муниципальных образований.

Выбор в пользу добра. Больше половины россиян в уходящем году совершили частные пожертвования.

Казённый дом на новом этапе. Пермь поборется за статус столицы российского правосудия.

Без пива не разберёшься. АО «Пермглавснаб» выкупило имущественный комплекс бывшего пивзавода за 45 млн рублей.

Марина Полосухина: Мотивировать людей законами из прошлого невозможно. Старший преподаватель департамента менеджмента НИУ ВШЭ — Пермь, руководитель Центра проактивного развития и обучения «Эрмелис» — о глобальной трансформации рынка труда.

Автодилерам «подрезали крылья». Эксперты авторынка не сошлись во мнении о размерах повышения цен на автомобили.

Расставим точки над ИТ. Как Пермский край стремится стать «цифровым».

Экономика нулевой цены. Как интернет делает конкуренцию всеобщей.

Не под одну гребёнку. Анализ качества жизни территорий Прикамья показал, что в крупных городах не всегда лучше, чем на периферии.

Елена Суслова: Чем слабее соперник, тем тяжелее с ним играть. Тренер ЖФК «Звезда-2005» — о ключевых моментах победного сезона, проблемах женского футбола и перспективах команды.

У города впереди столетия. Тема создания комфортной городской среды — одна из самых популярных в повестке дня сегодняшней Перми.

Новые танцы о главном. «Балет Евгения Панфилова» выступил на международном фестивале «На грани» в Екатеринбурге.

Юбилейный напиток. Ещё один пермский театр замахнулся на мюзикл.

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