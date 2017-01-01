Расставим точки над ИТ Как Пермский край стремится стать «цифровым»

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

Пермский край определился с очередным приоритетом в своём развитии. Теперь регионом движет мечта стать одним из лидеров в разработке и внедрении информационных и коммуникационных технологий. В первом квартале следующего года краевые власти готовятся представить программу развития цифровой экономики, согласно которой в следующие пять лет доля ИТ-кластера в ВРП Прикамья должна увеличиться в два раза. Есть ли для этого обоснованные предпосылки? Каковы реальные цели и возможности наших властей, «айтишников» и бизнеса в целом? Об ИТ-кластере в Пермском крае, его мифах и реалиях, лицах и трендах читайте в материалах спецпроекта «Новая экономика».

К ИТ приковано всеобщее внимание: потенциал развития отрасли очень высокий

Фото: Евгений Лобанов

Разобрались по понятиям

Говоря об инновационной экономике, часто используют множество характеристик, таких как «постиндустриальная», «инновационная», «цифровая», «электронная».

Используя их, что мы имеем в виду? Они тождественны по своему смыслу или предполагают разное содержание?

Общими характеристиками для всех этих терминов, по словам руководителя проекта «Наука» ПГНИУ Андрея Ощепкова, является экономика, основанная на новых знаниях, науке и образовании. Тем не менее термины предполагают разные взгляды на этот процесс.

Наиболее употребляемым в последнее время понятием стала цифровая, или электронная, экономика. Именно этот термин используют краевые власти, говоря о развитии ИТ-кластера в Прикамье. Доцент факультета экономики, менеджмента и бизнес-информатики Пермского филиала НИУ ВШЭ Татьяна Букина поясняет, что цифровая экономика основана на информационных технологиях: речь не столько о разработке и продаже программного обеспечения, сколько об электронных товарах и сервисах, которые производятся бизнесом. Именно программу развития цифровой экономики готовятся представить краевые власти в первом квартале следующего года.

Пермские власти, развивая ИТ, сделают ставку на кадры, кооперацию и конкуренцию

Татьяна Букина рассказывает, что постиндустриальная экономика предполагает высокую долю высокотехнологичных и наукоёмких производств, а также обширный сектор услуг. «Именно поэтому такую экономику называют обществом услуг. Главную роль здесь играет частная и интеллектуальная собственность, а значит, малый и средний бизнес», — говорит эксперт. Инновационная экономика, по её словам, предполагает «поток инноваций, постоянное совершенствование, экспорт высокотехнологичной экономики с высокой добавленной стоимостью». По мнению Андрея Ощепкова, пермская экономика в полной мере не соответствует ни одному из понятий. «Но можно говорить об элементах инновационной и цифровой экономики», — заключает он.

Цифровой потенциал

Несмотря на громкие слова и амбициозные планы участников рынка, ИТ-кластер пока не входит в число лидирующих отраслей, образующих экономику региона. Доля предприятий этого сектора составляет 2,5% ВРП, что меньше доли, например, сельского хозяйства. Тем не менее в ИТ видят большой потенциал: развитие сотовой связи, автоматизации, машинного обучения, интернета вещей станет драйвером развития экономики региона в целом (за счёт цифровизации других отраслей), скажется на качестве жизни горожан. Чем быстрее и эффективнее будут внедряться ИТ-решения, тем активнее рост.

По данным Министерства информационного развития и связи края (МИРС), цифровую экономику Прикамья представляют более 1700 предприятий телекоминдустрии, производства ПО, аппаратных комплексов. Ядро, которое задаёт тренды в регионе и стране в целом, формируют порядка 100 средних и крупных компаний в таких направлениях, как фотоника, новая химия, новые материалы, генетика, биотехнологии, фармацевтика, связь, оборонно-промышленный комплекс. Среди них эксперты называют «ЭР-Телеком Холдинг», «Ростелеком», «Протон-ПМ», ПНППК, «Авиадвигатель», «Пермские моторы», «Инкаб». Уверенные позиции завоевали «Инверсия-Сенсор» (волоконно-оптические системы мониторинга), AlternativaPlatform («Танки Онлайн»), Promobot, «Маугри» (лаборатория мультимедийных решений), «СВАН» (информационные решения для здравоохранения), группа компаний ITPS, RCML (промышленная робототехника). И даже Краснокамская фабрика деревянной игрушки разработала детские кубики с дополненной реальностью.

В отрасли работает около 14 тыс. ИТ-специалистов. В МИРС считают данный показатель неплохим: это треть от числа всех занятых в «оборонке» и половина от количества работающих в химической промышленности — исторически опорных для края отраслях экономики.

Руководитель краевого министерства информационного развития и связи Павел Шевыров отмечает, что задача следующих пяти лет — увеличить долю ИТ-кластера в ВРП Прикамья до 5%. Удвоение показателя, по его мнению, реалистичная цель. «Мы заинтересованы в том, чтобы пермский профессиональный сегмент мог разрабатывать конкурентные ИТ-решения, а местные компании приобретали их именно здесь, а не в Москве или за границей», — говорит министр. Помимо ставки на продвижение продукции региональных предприятий, успешных технологий и практик за пределами и внутри Пермского края в структуре разработанной программы развития цифровой экономики — создание центров компетенций по развитию технологий умного города и интернета вещей, в том числе промышленный интернет вещей сервисной робототехники, технологий блокчейн и больших данных.

Три «кита»

По словам Павла Шевырова, программа развития цифровой экономики в Прикамье будет построена на трёх «китах» — кадрах, кооперации и конкуренции. Самым злободневным вопросом является наличие квалифицированных специалистов, которые способны грамотно внедрять информационные и коммуникационные технологии как на крупных предприятиях, в малом и среднем бизнесе, так и в государственных структурах. Именно они являются наиболее востребованными на рынке труда. В МИРС отмечают, что компании готовы как переманивать их из других регионов, так и «выращивать» самостоятельно. Подготовкой «айтишников» уже занимаются 16 пермских вузов по 12 ИТ-направлениям. Более 1000 абитуриентов ежегодно поступают на различные ИТ-специальности. На этом, впрочем, по словам экспертов, останавливаться нельзя. Новым возможностям нужно обучать не только «физиков», но и «лириков».

Ещё одним «китом» цифровой экономики, по мнению властей, является кооперация. «На одном из последних круглых столов по подготовке кадров выяснилось, что механико-математический факультет ПГНИУ может помочь в реализации одного из проектов «Эр-Телекома». Кажется, что это очевидная связка двух организаций. Причина её отсутствия — нехватка площадок, где заказчик может обозначить задачу или проблему, а подрядчик — услышать её. Очевидно, что эффективность любых разработок окажется в разы больше при условии объединения ресурсов, взглядов, идей. Наша задача — чтобы таких примеров было в разы больше, мы бьёмся за вау-эффект», — отмечает Павел Шевыров.

Важный вопрос для ИТ-сектора — наличие мер государственной поддержки для развития стартапов. Чиновники отмечают, что они разрабатываются, но не спешат говорить о конкретных решениях, в том числе налоговых льготах, к которым прибегают многие регионы. Так, например, в Новосибирской и Пензенской областях для ИТ-компаний установлена ставка в размере 15,5%, в Челябинской — 16,5%. «Мы выступаем за конкурентные условия развития, которые не позволяют новаторам останавливаться на достигнутом, а мотивируют постоянно двигаться вперёд, разрабатывать новые, более совершенные продукты. С этой точки зрения мы против тепличных условий в ИТ-кластере, темпы развития которого очень высокие. Тем не менее мы рассматриваем варианты поддержки наших предприятий и открыты для общения. Уже созданы три рабочие группы, в рамках которых будет обсуждаться этот вопрос», — поясняет глава краевого минсвязи.

Представители бизнес-сообщества пока скептично оценивают возможности властей. Заместитель генерального директора — директор макрорегиона «Центр» «ЭР-Телеком Холдинг» Александр Мотрич говорит, что понимания возможностей ИТ-решений у пермских чиновников, особенно на муниципальном уровне, нет. «Пока по этому вопросу «прокачаны» губернатор и министр информационных технологий и связи Павел Шевыров. Остальные не понимают экономики, сути вопроса и считают возможности в сфере ИТ чем-то далёким», — объясняет эксперт. В пример он приводит власти Москвы и Московской области, с которыми сотрудничает «ЭР-Телеком». «Здесь большой пресс со стороны общественности, поэтому чиновники вынуждены отвечать на вопросы об энергоэффективности, умном городе или интернете вещей. Поэтому мы видим явный интерес к информационным технологиям. Пермским властям ещё предстоит понять и принять ИТ и начать взаимодействие», — заключает господин Мотрич.