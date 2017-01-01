Не под одну гребёнку Анализ качества жизни территорий Прикамья показал, что в крупных городах не всегда лучше, чем на периферии

Твитнуть Поделиться Плюсануть Поделиться

«Новый компаньон» впервые представляет рейтинг городов и районов Пермского края. Его результаты позволили определить территории региона, которые создали у себя условия для наиболее комфортной жизни людей. Также были выявлены и «антигерои» — города и районы с низким качеством жизни населения.

Фото: Константин Долгановский

Методика

Рейтинг городов и районов основан на данных официальной статистики. Набор показателей определялся двумя факторами: наполнением базы Росстата и целью составления рейтинга. В результате были выбраны цифры, характеризующие основные категории, определяющие качество жизни: «Демография», «Здравоохранение и окружающая среда», «Образование», «Трудоустройство», «Инфраструктура». В рамках этих пяти блоков собраны как показатели, напрямую характеризующие качество жизни (например, уровень доходов, количество мест в детских садах), так и производные от них (рождаемость, доля трудоспособного населения и так далее).

Показатели экономического развития территорий намеренно не использовались, поскольку промышленный рост или объём инвестиций в основной капитал являются не конечной целью, а скорее средством повышения качества жизни населения.

Некоторые показатели по отдельным территориям в базе Росстата отсутствуют. В этом случае территории выставлялось среднее значение.

В рейтинге принимали участие города регионального подчинения и районы — всего 47 территорий. Все они проранжированы по каждому из показателей, каждому из них присвоен свой ранг. Ранги укрупнены по пяти названным выше блокам и затем суммированием сведены в итоговый результат каждой территории. Согласно этой методике меньшее значение суммарного ранга означает более высокое качество жизни в территории.

Без гарантий

Как оказалось, жизнь в крупном городе не всегда гарантирует определённое качество жизни или хорошую инфраструктуру. Крупнейшие города края присутствуют как на первых строках рейтинга, так и во второй половине. По целому ряду показателей, таких как обеспеченность жильём или ввод жилья, одни из первых мест занимают рядовые территории Пермского края.

И всё-таки по совокупности показателей первое место в рейтинге качества жизни заняла столица региона, хотя ни по одному отдельно взятому блоку показателей она не заняла первого места. Например, с точки зрения поддержания здоровья жителей и возможностей рынка труда Пермь находится на втором месте после Кудымкара и Березников. Возможности отрасли образования также достаточно высоки, по демографической обстановке Пермь на третьем месте после Кудымкара и Пермского района. Тем не менее по целому ряду показателей, объединённых в блок «Инфраструктура», город существенно уступает большинству территорий края. Например, более половины дорог общего пользования находятся в ненормативном состоянии, и это один из худших показателей в регионе. Кроме того, можно отметить невысокую обеспеченность жителей спортивными сооружениями и учреждениями культуры, находящимися в муниципальной собственности. Впрочем, ситуация компенсируется за счёт аналогичных краевых объектов. В то же время в краевой столице сравнительно неплохая ситуация с обеспеченностью населения жильём: достаточно активно ведётся жилищное строительство, и сравнительно небольшая часть населения живёт в ветхих домах.

На втором месте рейтинга — Чайковский район. Его сильные стороны — низкая смертность и сравнительно высокие затраты на охрану окружающей среды. Неплохая ситуация в отрасли образования, рынок труда в состоянии обеспечить население сравнительно высокими зарплатами. Несмотря на сложности, люди считают эту территорию привлекательной для жизни: миграционный прирост тут не просто положительный — он даже выше, чем в Перми.

Пермский район — на третьем месте рейтинга. Близость к столице региона даёт значительные возможности трудоустройства, что обеспечивает приток рабочей силы. В то же время экологическая ситуация в территории далека от благоприятной, однако за счёт уровня медицинской помощи коэффициент смертности равен показателю столицы региона. В районе достаточно хорошие жилищные условия: сравнительно высокая обеспеченность жильём, новое строительство (территория является лидером по этому показателю) и малое количество ветхого жилья.

Интересно отметить, что последние строки рейтинга занимают территории, у которых, как правило, слабо развиты здравоохранение и образование. Таким образом, эти отрасли можно считать индикативными: по их состоянию можно судить об уровне развития территории в целом. Как следствие, молодое население, что называется, «голосует ногами», и миграционный баланс этих территорий чаще всего отрицателен.

Три последних места занимают Кунгурский, Соликамский и Юсьвинский районы.

Демография

С точки зрения демографии наилучшим образом дела обстоят в Кудымкаре. Здесь один из самых высоких показателей доли трудоспособного населения — 57%. Это говорит о привлекательности территории для наиболее активных людей. Коэффициент рождаемости также не максимальный, но достаточно высокий — 7-й результат среди всех территорий (16,4). В целом люди считают город хорошим местом для жизни: миграционный баланс города является положительным, то есть приток жителей в город значительно выше, чем отток. Интересно, что удельный прирост населения в Кудымкаре даже выше, чем в Перми.

На втором месте — Пермский район. Эта территория может похвастаться наибольшим миграционным приростом по сравнению со всеми остальными территориями. Кроме того, здесь высокая доля людей трудоспособного возраста и коэффициент рождаемости.

Столица региона находится на третьем месте. Как ни странно, Пермь уступает по миграционному приросту Пермскому району, Кудымкару, Чайковскому, Краснокамскому и Очёрскому районам.

Также в городе сравнительно невысокий уровень рождаемости, по этому показателю он занимает только 20-е место. В то же время столица региона ожидаемо привлекает трудоспособных людей: их доля равна 59%, по этому показателю Пермь уступает только Соликамскому району.

Среди аутсайдеров с точки зрения демографической ситуации находятся Кизеловский, Кишертский и Гремячинский районы. Все они заметно проигрывают по доле трудоспособного населения, миграционные потоки уже складываются не в пользу этих территорий.

Здравоохранение и экология

Лидером по этому блоку также является Кудымкар: уровень смертности уступает лишь Соликамскому району, уровень выбросов загрязняющих веществ здесь далёк от минимального, однако это обстоятельство частично компенсируется одними из самых высоких в регионе удельных затрат на охрану окружающей среды.

На втором месте — Пермь. Объём загрязняющих выбросов здесь высок, но высоки и удельные затраты на охрану окружающей среды. Свой вклад в результат внесло и сравнительно высокое качество медицины: по значению коэффициента смертности Пермь уступает лишь уже упомянутым Кудымкару и Соликамскому району.

На третьем месте — Карагайский район. При среднем по краю уровне смертности ситуацию спасает хорошее состояние экологии: территория занимает второе место по чистоте окружающей среды и удельным затратам на её охрану.

Надо заметить, что остальные крупные города, кроме Перми и Кудымкара, находятся во второй половине рейтинга в этом блоке. В частности, Березники занимают третье место с конца: по всем трём показателям город находится на последних местах — плохая экология и высокая смертность населения.

Образование

В блоке «Образование» ситуация обратная: все крупные города региона попали в десятку лучших. На первом месте Березники благодаря максимальной доступности услуги дошкольного образования: почти 96% детей этого возраста посещают садики. Также в городе достаточно высокие зарплаты работников детских дошкольных учреждений и школ.

Второе место занимает Чайковский район. Доля дошкольников, посещающих ДДУ, позволяет занять второе место после Березников, уровень оплаты труда педагогов дошкольного и школьного образования тоже сравнительно высок.

Третье место занимает Пермь. Только 73% дошкольников обеспечены местами в садиках, и это лишь 13-е место среди всех территорий. Ситуацию ожидаемо спасают максимальные в регионе зарплаты сотрудников школ, а также зарплаты работников дошкольного образования, уступающие только Усольскому району.

Наихудшим образом ситуация в образовании обстоит в Кудымкарском, Юрлинском и Бардымском районах. Тут плохо всё: не хватает мест в детских садах, а зарплаты педагогов одни из самых низких в регионе.

Трудоустройство

Жизнь в крупных городах даёт преимущества и в сфере трудоустройства. Их экономика в состоянии обеспечить рабочими местами большее количество людей, а работодатели предлагают высокие зарплаты.

Поэтому первые три места в блоке «Трудоустройство» занимают Березники, Пермь и Соликамск. Колебания в средних зарплатах между этими городами невелики, а вот уровень занятости различается достаточно сильно. В Березниках он составляет 62% от работоспособного населения, а в Перми — лишь 48%. Впрочем, при оценке ситуации надо сделать поправку на объём «серого рынка» труда в столице региона.

Из крупных городов региона наиболее слабые позиции у Кудымкара, не имеющего развитой промышленности. Уровень официальной занятости здесь составляет только 34% от численности трудоспособного населения, невысок и уровень зарплат (20-е место в регионе).

Наименьшие возможности дают рынки труда Уинского, Кунгурского и Юсьвинского районов.

Инфраструктура

Интересно, но с точки зрения инфраструктурных показателей лучшие условия обеспечены не в крупных городах, а в небольших районах. На первых местах находятся небольшие муниципальные районы, тогда как Пермь, Березники, Кудымкар находятся во второй половине рейтинга. Причиной тому, как ни странно, послужило низкое качество дорог, немалое количество ветхого жилья и невысокая обеспеченность общей площадью жилья.

Три последних места за Александровским районом, Соликамском и Кунгуром. Причём выделить «провальные» показатели тут довольно сложно: по всем критериям, учтённым в этом блоке, эти территории находятся в числе аутсайдеров.