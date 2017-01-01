У города впереди столетия Тема создания комфортной городской среды — одна из самых популярных в повестке дня сегодняшней Перми

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Сейчас модно создавать общественные пространства в крупных городах. Нельзя сказать, что во всех российских городах подобные пространства созданы, но несколько региональных центров такую задачу перед собой поставили и решили. В Перми пока что всё традиционно. Бросается в глаза отсутствие живой прогулочной зоны, отсутствие насыщенной событиями набережной, невостребованность площадей и скверов.

К процессу поиска и генерирования смыслов, которыми могут быть наполнены те или иные публичные зоны, обязательно нужно привлекать пермяков, которые занимаются исследованием городской истории и идентичности. Они могут выстроить нарратив, как сейчас модно говорить, создать новый язык описания привычных мест. Такими людьми могут быть, например, разработчики авторских экскурсий. Как правило, это люди, неравнодушные к истории города. Они выходят за рамки шаблонных представлений и по-новому «ткут» городское пространство. К сожалению, в Перми пока что это направление изучения города реализуется крайне медленно.

Месяц назад по просьбе кафедры политических наук Пермского университета я проводил экскурсию по Мотовилихе для студентов, участвовавших в X Ассамблее молодых политологов. Это был мой первый опыт гида в вашем городе. Я показывал архитектуру авангарда в Рабочем Посёлке — потрясающее историческое наследие Перми. Но понятно, что всё пространство до диорамы представляет собой скопление ярких образов и историй. И о нём надо рассказывать горожанам и туристам. Сейчас эта часть города совершенно не подготовлена для познавательного туризма — нет элементарных указателей и информационных стендов.

Знаю, что определённая «перезагрузка» произошла нынче в музее пермских моторостроителей, что связано с юбилеем авиаконструктора Павла Соловьёва. Это тоже важный для Перми сюжет. Городу вообще не хватает «проговорённости» истории ХХ века. Чаще всего можно услышать историю губернской столицы и рассказы про героизм и тяготы жизни в период Великой Отечественной войны. Но этого мало. Мало прежде всего для понимания, в каком городе живут пермяки и почему он такой. Через такие разговоры, обсуждения, споры, через конкуренцию разных способов описания городской истории можно выйти на создание полезных для горожан проектов.

Кстати, недавние юбилеи Пермского университета и художественной галереи подсказывают один из вариантов такого описания. Обе эти институции возникали не по указке сверху, а по инициативе думавших о будущем пермяков. Именно поэтому и университет, и галерея распахнуты внутрь Перми, являются «атлантами», держащими современное городское пространство. И пермским властям надо бы всячески содействовать тому, чтобы именно вокруг университета и галереи формировалась открытая, насыщенная событиями среда. Не создавать искусственно какие-то не понятные никому общественные пространства, а принять те, что сформировались естественным путём.

Однако интереса власти мало. Гораздо важнее осознание жителями, что, если они не проявят инициативу, город останется без своих исторических корней, связи с прошлым будут разорваны. Нужно создавать площадки для ведения диалога между горожанами, властью, бизнесом. При этом универсального рецепта нет. Здесь важны любые инициативы и самоорганизации, внутреннее желание разных горожан говорить о городе и исследовать его.