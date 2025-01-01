Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Сплошной «неформат» Афиша на неделю 1–7 декабря Поделиться Твитнуть

В последний день фестиваля «МоноФест» будут показаны три спектакля. «Дневник Робинзона» — синтез драматического театра и театра кукол, путешествие на необитаемый остров в поисках человечности в исполнении Алексея Шашилова, «Театр Т» (Москва), режиссёр-постановщик и автор инсценировки Пётр Зубарев. «Звёзды капитана Микхеля» — трагикомическая притча о тех, ради кого мы остаемся на плаву даже в самый сильный житейский ураган, по мотивам рассказов Юхана Смуула. Исполнитель — Александр Владыкин, театр «Парафраз» (Глазов), автор инсценировки и режиссёр Дамир Салимзянов. «Театр в лицах» — монолог народного артиста РФ Петра Семака — мастера художественного слова, харизматичного рассказчика и импровизатора, которого можно слушать часами. В спектакле «Театр в лицах» актёр исполняет тексты своих любимых авторов, рассказывает театральные байки и анекдоты, соединяя всё в единую драматургическую канву и проигрывая разные роли. Каждое исполнение этого спектакля — премьера: в нём всегда появляются новые истории и новые произведения.

Выставка, посвященная 100-летию Коми-Пермяцкого округа и 20-летию со дня создания Пермского края, объединяет традиции и современные интерпретации, представляет размышления мастеров нашего времени о культурных кодах и самоидентичности. В выставочном пространстве размещены фотографии из музейных и архивных фондов, которые дают представление о национальных костюмах и обычаях коми-пермяков. Документальные материалы сопровождаются современными художественными произведениями, выполненными под вдохновением и по мотивам коми-пермяцких традиций, — костюмные комплексы, ювелирные украшения, художественные работы из ткани. Отдельное выставочное пространство отведено коcтюмам, эскизам и макету сценографии к спектаклю «Зарни Инь. Золотая Баба» Коми-Пермяцкого национального драматического театра им. М. Горького. В мультимедиазале представлена видеоинсталляция, которая погружает зрителей в мир живых фотографий. Звуковое сопровождение проекта создали Ирина Пыжьянова, «Международный Атлас Облаков» и Дарья Калина.

Тридцать второй номер литературного журнала «Вещь» собрал под одной обложкой новые голоса современной литературы и тексты уже известных авторов. В поэтическом разделе — Николай Звягинцев, Кирилл Шубин, Антон Васецкий и Павел Автоменко, чьи стихи показывают, насколько по-разному звучит русская поэзия сегодня. Их дополняют переводы Александра Фролова классиков американской поэзии Барбары Гест и Джона Эшбери. Проза представлена повестью Владимира Бекмеметьева «Новые Тартарары, или Провалы в памяти», а также рассказами Даниила Буланкина, Евгении Гординой и эссе Марии Гресевой. Один из центральных материалов номера — «Сколько было звёзд», воспоминания Владимира Киршина о пермской литературной жизни эпохи перестройки. Это история о времени, когда всё менялось, и о людях, которые это время создавали. Дарья Кричфалушая и Мария Лумпова исследуют видеопоэзию — жанр на стыке литературы и визуального искусства. Сергей Крюков написал эссе памяти Антона Колобянина, пермского поэта, ушедшего в этом году. В разделе критики — три рецензии на свежие поэтические книги. На презентации авторы журнала прочитают свои тексты, редакторы расскажут о работе над номером, будет возможность задать вопросы и приобрести свежий выпуск.

Десять лет назад «нмхт» появился как пространство живого театрального опыта, способного менять человека и его взгляд на мир. В честь своего десятилетия «нмхт» открывает новый эксперимент — балет-паркур «Большие сердца». В классическом пространстве Пермского театра оперы и балета паркурщики исполнят уникальную движенческую партитуру, написанную специально для сцены, под цикл Вивальди «Времена года». Музыка прозвучит в переработке композиторов Андрея Платонова и Антона Колбина, превращаясь в пульсирующую ткань, где барокко встречается с урбанистическим дыханием современности. Драматургической основой спектакля станут сто голосов — ответы людей разного возраста, разных профессий и национальностей на вопрос: «О чем я мечтаю?» Эти голоса вплетутся в хореографию паркура и музыку, создавая полифонию личных устремлений, в которой отражается наш общий опыт.

Выставка художника Алексея Сахнова из Санкт-Петербурга. Кураторы — Надежда Ишкиняева и Таня Ч. Это масштабная инсталляция из бумажных домов, которую смогут дополнить зрители. Алексей Сахнов — художник с ограниченными возможностями здоровья, который работает с архитектурными объектами. Авторы проекта обращаются к идее наивной, «ненормативной» архитектуры Перми: необычным сооружениям, народной стихийной застройке, разросшимся гаражам. Все посетители, взрослые и дети, смогут создать на выставке своё архитектурное сооружение. В инсталляцию также были включены графические серии, вышивки, объекты, аудиоинсталляции, живопись пермских авторов: Ивана Лукиных, Александра Гуляева, Данила Куликова, Анны Аборкиной, Марии Артамоновой, Лены Рэмбо, Тамары Королёвой. Экспозиция станет площадкой для разговора об одиночестве и уязвимости, пространством для самовыражения, где каждый найдёт себе место.

Соликамская художница Ирина Лутченко создала большую серию работ на космогонические темы с обращением к истории людей Севера. Клюква — ягода жизни. «Клюквы поле» — это история о бессмертии, о непрерывности и бесконечности бытия, рассказанная в образах малого северного народа. В культуре и традициях вогульских племён прослеживается глубокая философия вечной жизни, которая выражается в идее перерождения души в телах новых поколений, а также в окончательном уходе духа во Вселенную, вхождении его в космическое «тело» для слияния со всем сущим. В этой истории клюква олицетворяет образ новой жизни.

Впервые в Перми будет исполнена оратория Гектора Берлиоза «Детство Христа». Это сочинение в трёх частях, в каждой из которых — отдельный сюжет, отдельное настроение и отдельное мелодическое решение, поэтому ораторию часто называют библейской трилогией. В первой части — «Сон Ирода» — преобладают мрачные тона: ночь, зловещее молчание, спящая тишина на улочках Иерусалима. Вторая часть — «Бегство в Египет». Эта часть особенно восхищает оркестровым звучанием; музыка проникновенна и созерцательна, в ней слышатся отзвуки «Волшебной флейты» Моцарта. Третья часть — «Прибытие в Саис». Оратория заканчивается идиллией, звучит прекрасная мелодия в старинном духе в исполнении арфы и двух флейт — редкий у Берлиоза образец инструментальной камерной музыки. Нынешний концерт — амбициозный совместный проект Пермской филармонии и Пермского театра оперы и балета, задуманный как первое праздничное музыкальное событие новогодне-рождественской серии концертов. В исполнении участвуют оркестр Пермского театра оперы и балета, два больших хора — хор Пермской оперы и Уральской камерный хор, солисты: Наталья Буклага (меццо-сопрано), Анатолий Шлиман (тенор), Эдуард Морозов (баритон), Борис Рудак (тенор), Гарри Агаджанян (бас), Виктор Погудин (баритон) и Рустам Касимов (бас). За пульт встанет заслуженный деятель искусств России, народный артист Республики Башкортостан, дважды лауреат «Золотой маски» Валерий Платонов.

Своп-вечеринки, где люди обмениваются одеждой, устраиваются сегодня во всём мире. Это практичная деятельность, которая захватила людей своей идеей разумного потребления. Вместо ненужных вещей в гардеробе появляются нужные, при этом ничего не выбрасывается и не покупается. Идея проста: подарить вещам вторую жизнь. Принесите то, что стало вам мало, разонравилось или просто забылось, и заберите с собой то, что по-настоящему отзовётся вам здесь и сейчас. Мы убеждены, что в шкафах каждого из нас хранятся сокровища, которые могут подарить радость другим. Помимо обмена вещами, в программе лекции «Хитрости стирки: как и чем стирать в стиральной машине» от Екатерины Кулиш и «Секреты осмысленного гардероба и шопинга» со стилистом Юлией Крохиной.

Лауреат премии «Органист года-2020», главный органист и хранитель органа Московского концертного зала «Зарядье» Лада Лабзина, лауреат международных конкурсов, обладатель Гран-при и I премии XIII Международного конкурса органистов им. Микаэла Таривердиева Мария Коронова и солистка московского театра «Новая опера», заслуженная артистка Удмуртии Александра Саульская-Шулятьева (меццо-сопрано) выступят с органными и вокальными произведениями Баха, Клерамбо, Вивальди, Дюрюфле, Варламова, Янченко, Эшпая, Гершвина, Ганелина и Таривердиева.

Краевой кинофестиваль молодых кинематографистов пройдёт уже в 19-й раз, давая уникальную возможность проявить себя не только профессионалам кинематографа, но и кинолюбителям. В этом году география фестиваля значительно расширилась: помимо Пермского края, заявки прислали авторы из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска и даже Италии, однако каждый участник конкурса начинал свой творческий путь в Пермском крае. Жюри определит победителей в пяти номинациях: «Игровой короткометражный фильм», «Документальный короткометражный фильм», «Анимационный фильм», «Неформат» и Гран-при — «Лучший фильм фестиваля», который будет выбран среди всех жанров и форматов. В конкурсную программу вошли 34 работы: восемь игровых кинолент, шесть документальных и по десять работ в номинациях «Анимация» и «Неформат». Помимо конкурсных показов, на фестивале будет организована образовательная программа с мастер-классами и встречами с профессионалами киноиндустрии. Фильмом открытия фестиваля станет «Народный герой» (16+) режиссера Владимира Головнева. Это история о том, как современные технологии меняют жизнь представителей коренных малочисленных народов России.

