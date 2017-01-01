Вхождение в округа На территории Пермского края запущен процесс преобразования муниципальных образований

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Думы Краснокамска и Чайковского 14 декабря должны назначить публичные слушания по вопросу о наделении этих городских поселений статусом городских округов. Ранее с такой инициативой вышли представительные органы Кизела и Гремячинска. Процедура является первым этапом на пути преобразования муниципальных районов. Планируется, что в этих четырёх территориях процесс будет завершён к концу 2018 года. Не исключено, что в ближайшее время к реформе также приступят в Чусовом.

Реформа муниципальных образований «вывезет» территории края на новый уровень

«Входя в процесс преобразования, мы рассчитываем решить две основные системные проблемы, которые существуют на территории КУБа, а именно отсутствие единого управленческого и финансового центров, — поясняет логику местных властей депутат Законодательного собрания Александр Борисов. — У поселений не хватает денег, чтобы выполнить обязательства, возложенные на них законом №131-ФЗ, а район не помогает, потому что у него есть свои не обеспеченные финансовыми источниками полномочия. Возникает конфликт, участники которого не могут между собой договориться. Надеемся, что преобразование районов КУБа в городские округа при поддержке краевых властей позволит снять негативные моменты».

Согласно действующей редакции закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», принятой в апреле 2017 года, муниципальный район может быть реорганизован в два этапа. Сначала городское поселение наделяется статусом городского округа, вслед за этим остальные поселения объединяются с ним. В результате старое муниципальное образование упраздняется и на той же территории создаётся новое, с единой системой управления. Такой порядок, по информации «Нового компаньона», будет использован при преобразовании нескольких муниципальных районов Пермского края. На прошлой неделе в министерстве территориального развития был утверждён календарный план проведения реформы.

14 декабря состоятся пленарные заседания дум Чайковского и Краснокамского городских поселений, на которых должны быть назначены публичные слушания по вопросу создания городских округов. Попытки изменить устройство Чайковского и Краснокамского районов с тем, чтобы централизовать управление этими территориями, предпринимались неоднократно. Избранный в феврале 2014 года главой Чайковского района Юрий Востриков инициировал референдум о создании городского округа, который из-за низкой явки был признан несостоявшимся. Востриков предлагал провести преобразование района по так называемому ленинградскому варианту (упразднение администраций и сохранение представительных органов власти в поселениях — ред.), против которого выступил Алексей Третьяков, победивший в сентябре 2014-го на выборах главы города. «Ленинградский вариант — это полумера, которая не решила бы главной задачи — устранения двоевластия в территории, — пояснил свою позицию «Новому компаньону» Третьяков. — Уже тогда было известно, что готовятся поправки в 131-й федеральный закон, которых я и предлагал дождаться». Сейчас, по словам собеседника, власти города Чайковского, а также депутаты и главы всех поселений, входящих в Чайковский район, поддерживают объединительный процесс и готовы участвовать в нём.

На территории Краснокамска попытка преобразования муниципального района в городской округ также провалилась из-за конфликта тогдашних глав района и города Юрия Крестьянникова и Юрия Чечёткина по поводу схемы реализации этого преобразования. Сейчас объединительный процесс на территории курирует избранный в сентябре главой Краснокамского района Виктор Соколов. 16 ноября он озвучил инициативу жителей о создании Краснокамского городского округа губернатору Максиму Решетникову и заручился его публичной поддержкой. Однако, как показало совместное заседание комиссий Краснокамской думы, состоявшееся 8 декабря, в этой территории предстоящие изменения до сих пор воспринимаются неоднозначно. Часть депутатов выступила против наделения Краснокамского городского поселения статусом городского округа, рассказал собеседник «Нового компаньона» в Краснокамске.

Преобразование муниципальных районов КУБа в городские округа может решить системные проблемы этой территории

Фото: Игорь Катаев

Процедура преобразования Кизеловского, Гремячинского, Чайковского и Краснокамского районов продлится до конца 2018 года. Ожидается, что к апрелю завершится первый этап реформы и городские поселения будут наделены статусом городских округов. С этого момента наступит переходный период, в течение которого (до 1 января 2019 года) будут сформированы органы власти новых муниципалитетов. Как только это произойдёт, полномочия действующих администраций и представительных органов районов и поселений будут прекращены.