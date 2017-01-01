Экономика нулевой цены Как интернет делает конкуренцию всеобщей

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Digital-революция в экономике ведёт к коренному изменению сознания. Технологии окончательно размоют национальные границы и снимут языковые барьеры. Это приведёт к глобальной конкуренции в сфере культуры, образования и государственного управления.

Современное общество, в том числе пермское, в отличие от патриархального совершенно по-другому воспринимает время. Нашим предшественникам ещё в середине прошлого века казалось, что изменения в их жизни и экономической деятельности в целом происходят крайне медленно. Для нас характерна совершенно иная временная иллюзия: мы ощущаем быстрое изменение реальности, теряя связь с недавним прошлым. Например, события Второй мировой войны или Отечественной войны 1812 года далеки и призрачны. Но если вдуматься, нас разделяет всего несколько поколений!

Такая противоположная иллюзия в восприятии действительности связана с технологиями, которые становятся частью нашей жизни. Интернет-экономику невозможно игнорировать, даже несмотря на скромные показатели у нас в стране. По данным Российской ассоциации электронных коммуникаций, этот сектор оценивается в 1,35 трлн руб., или всего в 2,4% ВВП. Рынок контента и сервиса (интернет-магазины, онлайн-путешествия, контекстная реклама и др.) имеет долю в 2/3, а электронные платежи — 1/3. Тем не менее интернет играет всё большую роль: не менее 30% российского рынка в той или иной мере уже зависят от его возможностей.

Современные технологии начинают играть «первую скрипку». Основатель компании Alibaba Джек Ма считает, что интернет в перспективе 30 лет станет важнее нефти, а вытеснения людей роботами на производстве не стоит бояться.

Интернет упростил и удешевил дистрибуцию товаров и услуг: каждый из нас с лёгкостью может заказать понравившуюся книгу или скачать музыку. Более того, эти затраты для простого потребителя стремятся к нулю (оплата интернет-трафика и электричества в общих затратах семей практически незаметна).

От электронной коммерции мы перейдём к электронной экономике. Роботы быстрее и эффективнее справляются с механическим трудом и стандартными операциями, в ближайшей перспективе они заменят нас в массовом промышленном производстве. Участие людей в этих сферах экономики будет менее распространённым. Китай освободил наши руки, чтобы заниматься более интересными направлениями, поэтому за нами останется генерация идей, дизайн, продажи. Но эти же процессы затронут и интеллектуальные сегменты экономики, к чему мы пока не готовы.

У этого тренда есть ряд непривычных следствий, связанных с развитием конкуренции. Мы в начале эпохи, которая кажется практически невозможной. Революция, которая произошла в сельском хозяйстве и промышленности, охватит ментальные секторы, науку, образование и культуру, государственное управление. Через 20 лет будет не важно, где ты находишься, в Перми или Лондоне, — интернет предоставит возможность обучаться по программам ведущих мировых университетов, где будут тьюторская работа, чтение лекций и сдача экзаменов. Образование станет глобальным, и даже иностранный язык, незнание которого сейчас является барьером, не будет играть такую большую роль. Технологии машинного перевода, развитием которых занимаются лингвисты, через 10—15 лет смогут быть встроены куда угодно, например в очки или слуховой аппарат. Уже в обозримом будущем проблемы перевода не будет, так как автоматические технологии в этой сфере быстро совершенствуются.

Самый страшный момент наступит для чиновников: вслед за образованием и культурой эти барьеры исчезнут и в сфере государственного управления. Все национальные процедуры ждёт мировая стандартизация. Зачем тратить миллиарды рублей налогоплательщиков, если эти же лекарства уже прошли стандартизацию? Неконкурентные формы будут прикрываться суверенитетом, но и они будут постепенно отмирать.