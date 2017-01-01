Казённый дом на новом этапе Пермь поборется за статус столицы российского правосудия

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Была когда-то Пермь столицей огромной губернии. Существовали в жизни города страницы, когда его называли «опорным краем державы», «культурной столицей» и даже «столицей российского либерализма». Последний ярлык сейчас хранится в самом дальнем углу ящика истории, но это было, и даже совсем недавно. И вот — новый этап. Пермь вполне может стать одной из столиц российского правосудия. По крайней мере, постановление пленума Верховного суда от 13 июля 2017 года это предполагает. В ситуации, когда информация о задержаниях, передаче дел в суд и собственно решениях судов стала одной из главных в российской повестке дня, такие изменения корректно будет назвать ключевыми.

Пермь сыграет одну из важных ролей при реформировании системы судов общей юрисдикции

Согласно постановлению пленума Верховного суда, в стране будет реформирована система судов общей юрисдикции. Перми в этом процессе будет отведена одна из важных ролей — здесь планируется открыть 7-й федеральный кассационный суд общей юрисдикции. У нас будет производиться пересмотр судебных актов, принятых судами Пермского края, Курганской, Тюменской, Челябинской областей и, что особенно приятно, Свердловской области, а также Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Югры, а также Уральским окружным военным судом и гарнизонными военными судами, относящихся к их юрисдикции.

Всего таких кассационных судов будет девять, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Кроме того, планируется создание пяти федеральных апелляционных судов.

Нововведения планируются очень значительные. Они изменят ландшафт российского правосудия. В какую сторону? Спросим об этом у профессиональных участников процессов.

Алексей Федотов, генеральный директор ООО «Юридическая фирма «Бизнес-консалтинг»:

— Объективно это хорошие изменения. Этот документ — результат необходимой судебной реформы, которая на протяжении длительного времени последовательно и успешно реализуется в нашей стране. Я считаю, что выделение звеньев апелляционной и кассационной инстанций в системе судов общей юрисдикции — это правильное решение. Положительный эффект разграничения функций и оптимизации нагрузки между отдельно созданными апелляционными и кассационными судами уже доказан системой арбитражных судов. Участники процессов получают дополнительные гарантии независимости судей, рассматривающих дело; возможность рассмотрения дела не только в ином составе судей в том же суде, но и в ином суде территориально. А нам, пермякам, приятно расценивать это как признание заслуг пермской юридической науки и общественности.

Денис Латыпов, кандидат юридических наук:

— Насколько я понимаю, территориальное расположение кассационных судов определялось исходя из нагрузки по рассмотрению дел. По крайней мере, так заявлено разработчиками этого проекта. Почему именно Пермь? Очевидно, кроме нагрузочных факторов имеют значение и какие-то политические аспекты, о которых мне, к сожалению, неизвестно.

Думается, создание такой системы кассационных и апелляционных судов по аналогии с арбитражной юрисдикцией является положительным моментом. Такая реформа должна способствовать развитию более качественного правосудия в системе судов общей юрисдикции. К тому же подобная идея уже апробирована в системе арбитражных судов. Нельзя не воспользоваться положительным опытом более чем 10-летней работы судов арбитражной юрисдикции. Представляется, что качественное правосудие будет обеспечено, если кассационные и апелляционные суды хотя бы территориально не будут связаны с судами предыдущих инстанций. Такая конфигурация даёт надежду на более объективное и беспристрастное правосудие. В моём понимании предложенная структура апелляционных и кассационных судов будет способствовать более объективному пересмотру судебных актов, что позволит обеспечить исправление возможной ошибки нижестоящих судов.

В конце концов, наличие вышестоящей (кассационной) инстанции именно в Перми облегчит нам работу с точки зрения территориального фактора. Хотя это не особенно важно в связи с наличием средств видео-конференц-связи.

Принципиальной победы над Екатеринбургом я в этом решении не усматриваю. В Екатеринбурге есть серьёзная и мощная юридическая школа на базе Уральского государственного юридического университета. Кроме того, там расположен Арбитражный суд Уральского округа, который пересматривает в порядке кассационного производства в том числе судебные акты, принятые Арбитражным судом Пермского края. В свою очередь, у нас в Перми находится Семнадцатый арбитражный апелляционный суд, который пересматривает не вступившие в силу судебные акты Арбитражного суда Свердловской области, а также ряда арбитражных судов иных субъектов Российской Федерации. В связи с этим формирование именно в Перми кассационного суда общей юрисдикции, призванного пересматривать постановления судов одновременно нескольких регионов России, не выглядит чем-то абсолютно новым для пермского юридического сообщества.

Валерий Голубцов, доктор юридических наук, профессор, заведующий кафедрой предпринимательского права, гражданского и арбитражного процесса ПГНИУ:

— Обращаю ваше внимание на то, что соответствующий закон ещё не принят Государственной думой, более того, он ещё не внесён на рассмотрение. Поэтому реформа пока не комментируется широко, хотя помимо вопросов, связанных с дислокацией судов, которые планируется образовать, там много вопросов, которые требуют детального обсуждения.

Но это не какие-то прожекты. Это мнение высшей судебной инстанции, которая решила воспользоваться правом законодательной инициативы. Я не помню случая, чтобы решения пленума Верховного суда клались под сукно.

Хочу отметить, что это не просто то или иное организационное решение, это ключевое изменение, которое призвано значительно усилить гарантии судебной защиты. Это поступательное, логичное развитие судебной системы, так и должно быть. Когда реформировалась арбитражная система, тоже было много сомнений, стоит ли это делать, потому что такая структура увеличивала расходы. Но практика показала, что это было верное решение. Таким образом мы получили не только гарантии судебной защиты, но и дополнительные независимости судов, поскольку когда суды экстерриториальны, то нет корреляции местной власти и судебной системы.

Это отлично и для региона. Не каждый регион может похвастаться тем, что судебные округа замыкаются на нём.

Как принималось решение о том, чтобы сделать 7-й кассационный суд в Перми? Думаю, что оценивалось очень много параметров и в основе решения лежала не просто логистика «сюда проще доехать».

В чистом поле такие вещи не создаются. Должны быть соответствующие компетенции у того, кто этот суд возглавит, и у тех, кто там будет работать. Понятно, что это будут пермяки в большей степени. Профессиональное сообщество нужно, вузы, которые смогут обеспечить подготовку кадров.

Нужно понимать, что кассация — это не только правоприменение, это обобщение практики, формирование правовых позиций по определённым категориям споров, с учётом которых будут приниматься решения судов и в других регионах округа.