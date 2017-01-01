Автодилерам «подрезали крылья» Эксперты авторынка не сошлись во мнении о размерах повышения цен на автомобили

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В 2018 году автодилеров и их клиентов ждёт несколько неприятных сюрпризов: рост акцизов, увеличение утилизационного сбора, а также появление нового «оброка» — на автомобильные шины. С учётом этих факторов, по мнению отдельных экспертов, цены на машины могут возрасти на 10—15%. По более «спокойным» прогнозам, повышение цен составит 1—3% от стоимости автомобиля. При этом автодилеры отмечают отдельные тенденции: повышение коснётся всех, но больше всего — импортных машин 2018 года выпуска. На автомобили 2017 года выпуска, скорее всего, просто не будет масштабных скидок.

Акцизы на мощные автомобили вырастут, а заплатит покупатель

Фото: Сергей Копышко

Федеральное правительство 30 ноября опубликовало новую редакцию п. 1 ст. 193 Налогового кодекса РФ о налогообложении подакцизных товаров, в которой говорится о повышении акцизов, в том числе на автомобили, бензин, дизельное топливо.

Акцизы на автомобили с 1 января 2018 года увеличатся в зависимости от их мощности. Так, с 43 до 45 руб. возрастёт ставка на одну лошадиную силу для автомобилей с мощностью двигателя от 90 до 150 л. с. С 420 до 437 руб. вырастет стоимость каждой лошадиной силы для автомобилей с мощностью от 150 до 200 л. с. Ставка акциза на автомобили с мощностью двигателя от 200 до 300 л. с. составит 714 руб. за одну лошадиную силу. Производители легковых транспортных средств с мощностью двигателя свыше 500 л. с. будут платить больше всех — 1302 руб. за одну лошадиную силу.

Ещё один фактор, который может повлиять на повышение цен на автомобили, — индексация утилизационного сбора на машины (с инициативой об увеличении сбора на 15% в проекте бюджета страны на 2018—2020 годы выступил федеральный Минпромторг). Предполагается, что поступления в бюджет от утилизационного сбора на автомобили в 2018 году составят 223,4 млрд руб.

Третье нововведение, которое повлияет на рост цен на авто, — введение утилизационного сбора на автомобильные шины, также лоббируемое Минпромторгом РФ. Поскольку без шин автомобиль произвести невозможно, то и этот сбор будет заложен в конечную цену автомобилей.

В то же время, как отмечают федеральные информресурсы, государство оказывает финансовую поддержку отечественным производителям за счёт субсидирования утилизационных выплат. Поэтому предполагается, что повышение утилизационного сбора не повлияет на стоимость автомобилей, выпущенных в России. Автодилеры, однако, в этом не уверены. По их мнению, поскольку утилизационный сбор в настоящее время выплачивают и импортёры, и отечественные производители, то и «утилизационное» повышение цен коснётся всех категорий авто. Хотя, очевидно, импортные автомобили подорожают в большей степени.

Большинство автосалонов, к которым мы обратились с просьбой оценить масштабы возможного повышения цен с начала 2018 года, остерегаются делать точные прогнозы.

Так, представитель пермского дилера автомобилей BMW «Автомобили Баварии» накануне принятия законопроекта о повышении акцизов на автомобили воздержался от комментариев со следующей формулировкой: «Если закон примут, то цены на автомобили повысятся. Насколько? Будет зависеть от конкретных моделей и комплектаций».

Руководитель департамента маркетинга компании VERRA Вера Иванова в ответ на запрос «Нового компаньона» сообщила, что повышение цен на иномарки происходит ежегодно и этот год не станет исключением: «Причины разные — от изменений в законодательстве до роста курса доллара. Например, в следующем году планируется повышение утилизационного сбора на автомобили на 15%. Также возможно изменение тарифов для локальных производителей иномарок в России».

Исполнительный директор автоцентра Hyundai компании «ДАВ-АВТО» Евгений Базуев отметил, что автодилеры обсуждают возможное повышение цен на 10%, однако он лично склоняется к более «спокойному» варианту развития событий.

Евгений Базуев, исполнительный директор автоцентра Hyundai компании «ДАВ-АВТО»:

— Многие дилеры активно обсуждают вопрос о повышении стоимости автомобилей и прорабатывают различные схемы дальнейшего взаимодействия. Думаю, рост цен не затронет автомобили 2017 года производства. Рост, как и в любой другой предыдущий переходящий год, коснётся автомобилей нового года выпуска, в нашем случае это 2018 год. Вопрос, насколько именно вырастут цены, остаётся открытым. Думаю, скачок будет небольшим, примерно от 1 до 3% от стоимости автомобиля. Настораживает в данный момент не то, как мы войдём в 2018 год, а что будет происходить в его втором квартале.

По мнению топ-менеджера, в случае интенсивного роста цен его частично компенсируют скидки по госпрограммам.

Евгений Базуев:

— Если рост цен составит порядка 10%, о чём говорят многие, то такой рост будет компенсировать скидка по программам автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Не так давно Минпромторг опубликовал законопроект, в котором сказано о продлении программ автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» на 2018 год. Соответствующие документы размещены на федеральном портале проектов нормативных актов. Проектом предусматривается, что в 2018 году будут действовать скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля в рамках акции «Первый автомобиль» либо «Семейный автомобиль». Согласно условиям участниками этих программ могут быть физические лица, приобретающие первый автомобиль или имеющие двух и более несовершеннолетних детей. В новом году предельная стоимость автомобиля, который можно приобрести по указанным программам, будет увеличена приблизительно до 1,5 млн руб. При этом скидка на кредитную ставку не предусмотрена. Максимальная ставка кредитного договора, подпадающего под условия программы автокредитования, составит примерно 17%.