Выбор в пользу добра Больше половины россиян в уходящем году совершили частные пожертвования

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В последние годы всё больше людей начинают уделять внимание благотворительности. Согласно данным фонда поддержки и развития филантропии «КАФ», в 2017 году две трети россиян (67%) участвовали в помощи кому-либо. Опираясь на исследования коллег и собственный опыт, пермский фонд «Дедморозим» подводит итоги благотворительного года в России.

Как делают добрые дела

В 2017 году денежные пожертвования совершили 53% россиян. Все они либо переводили деньги в НКО (42%), либо жертвовали средства в религиозные организации (35%), либо спонсировали кого-либо в рамках благотворительного события (17%). Половина населения страны — немаленькое число, благотворительность явно выигрывает у выборов.

Сегодня сделать пожертвование можно практически из любой точки России. Наиболее часто пожертвования делают с помощью SMS (40%). Деньги также перечисляют с помощью социальных сетей, электронного кошелька, мобильного банка или почтового перевода — способов немало, можно выбрать удобный.

Почему люди отдают свои деньги на благотворительность? 47% россиян говорят, что причина — в их неравнодушном отношении к проблеме. Оказание помощи людям, которым повезло в жизни меньше, чем им самим, является второй по популярности причиной (43%). Третье место делят люди, которые жертвуют, потому что это оставляет у них хорошее чувство, и люди, которые считают, что «мы все должны участвовать в решении социальных проблем» (обе группы — 33%).

Самым популярным направлением благотворительности по-прежнему остаётся помощь детям (детям-сиротам, тяжелобольным детям, детям-инвалидам) — 58%. Следом идёт поддержка религиозных организаций (30%) и помощь бедным (28%), за ними следует помощь животным (20%). Наименее популярными направлениями для россиян являются научные исследования, защита прав человека и психическое здоровье (все по 1%).

Именно частные пожертвования занимают львиную долю в общем финансировании благотворительных организаций — это одна из ярких тенденций в жизни современной России. Помимо частных переводов деньги в благотворительные организации поступают за счёт грантов и пожертвований компаний.

Деньги не главное

Каждый пятый россиянин (22%) в уходящем году был волонтёром. Как и при совершении денежных пожертвований, помощь детям была самым популярным направлением волонтёрской помощи (35%). Второе по популярности направление — помощь животным (22%), за которым следует поддержка пожилых людей (19%).

Более склонны к волонтёрству молодые россияне (от 18 до 34 лет), чем люди более старшего возраста. Чаще волонтёрами становятся люди с низкими семейными доходами (200 000 руб. в год и менее) и с высокими семейными доходами (более 1 млн руб. в год).

Как отмечает координатор фонда «Дедморозим» Инна Бабина, работа фонда по-прежнему остаётся делом тысяч жителей Пермского края, потому что действительно зависит от поддержки многих людей.

По итогам 2017 года переводы, которые пермяки делают через банкоматы, онлайн-банки, SMS-платежи, форму на сайте dedmorozim.ru, составляют 60% всех средств, которые перечисляются в фонд на помощь детям. Как правило, это перечисления в среднем до 500 руб. Но без каждого из них помощь была бы невозможна. Практически треть средств, поступивших в фонд, — это пожертвования компаний. Оставшиеся 10% поступивших в «Дедморозим» денег — это средства грантов.

Инна Бабина, координатор фонда «Дедморозим»:

— Основной объём перечислений приходится на предновогоднее время, но при этом важно отметить, что в Перми появился бизнес, который готов поддерживать благотворительные проекты системно — в формате ежемесячных перечислений. Такой подход позволяет фонду заниматься планированием и выстраивать долгосрочные проекты помощи детям, а бизнесу — постоянно чувствовать вовлечённость в добрые дела, получать более серьёзный результат — помощь не конкретному ребёнку, а группе детей с общими проблемами.

Адресная помощь — не всегда хорошо

У многих, кто читает про бюджеты благотворительных организаций, создаётся впечатление, что их главное стремление — собрать как можно больше денег. Хотя в профессиональном кругу, в частности на профильных конференциях, сотрудники фондов всё больше говорят и думают о том, как эффективнее распорядиться деньгами, которые доверяют им люди и компании. Чем больше у организации опыта, чем шире круг её экспертов, тем понятнее, что адресная помощь — не всегда лучший способ решения проблемы. Владея знаниями и технологиями (медицинскими, социальными), можно влиять не только на последствия проблем, но и на их причины. Например, не покупать жизненно важное лекарство одному ребёнку, а добиваться его предоставления для всех детей с похожими проблемами. Не оплачивать какую-то процедуру для конкретного мальчика за рубежом, а учить этой технологии местных врачей.

В настоящее время фонды в России делают огромную работу. То, что выходит в публичное пространство, лишь вершина айсберга. И конечно же, дело не ограничивается лишь сбором денежных средств на помощь конкретному человеку. Всё чаще деятельность благотворительных организаций организована в соответствии с проектами. Так, фонд помощи детям «Дедморозим», специализируясь на поддержке сирот и детей с тяжёлыми и неизлечимыми заболеваниями, ведёт проекты «Больше жизни» (помощь детям, нуждающимся в паллиативной помощи), «Больничные мамы» (сопровождение детей, оказавшихся в больницах без родителей, организация работы сиделок), «Вернуть будущее» (реабилитация детей с инвалидностью в детских домах-интернатах), «Служба скорых чудес» (сбор средств и помощь в покупке лекарственных препаратов и оплате срочных операций, обследований), «В домике» (создание семейных условий в учреждениях для малышей, оставшихся без попечения родителей) — и это неполный список.

Будучи практиками и сталкиваясь с конкретными ситуациями, которые не видны чиновникам, благотворительные организации пытаются, во-первых, влиять на систему, вступая в общественные советы, организуя конференции с участием власть имущих, во-вторых, работать с проблемами системно.

Волонтёр vs проходимец

Обыватель может обвинить фонды в жадности и скандальности, когда услышит призыв не давать деньги всем подряд. Ведь когда к вашему автомобилю или просто на улице подходит «волонтёр» в белой футболке, показывает документы с данными больного ребёнка, на лечение которого он предлагает дать денег, рука так и тянется положить 100 рублей в ящик и ссыпать всю мелочь из карманов сверху.

Не делайте этого. Ответственными фондами России подписана декларация о добросовестности в сфере благотворительности при сборе средств через ящики-копилки. Сотни благотворительных фондов РФ, включая три пермских организации, подписали этот документ, сойдясь на том, что практика сбора наличных денег от имени организации вне мест проведения благотворительных мероприятий порочна и от неё следует отказаться. Совсем.

Но как понять, кто перед вами: волонтёр или проходимец? Существует три признака, по которым можно быстро отличить надёжную благотворительную организацию от мошенников. Во-первых, ни одна серьёзная благотворительная организация не будет собирать деньги на улице. На организованном мероприятии — возможно, но не на улице, обращаясь к случайным прохожим. Во-вторых, ответственная благотворительная организация ведёт отчётность и публикует информацию о поступлениях, расходах за месяц или квартал на своём сайте, в группе в соцсетях и — обязательно — раз в год подаёт эту информацию на сайт министерства юстиции. Минимальный набор документов, который должен иметь благотворительный фонд: устав, свидетельство о государственной регистрации (в минюсте), свидетельство о постановке на налоговый учёт. В-третьих, надёжная организация всегда готова дать обратную связь конкретному человеку: когда заходите на сайт такой организации — он работает, когда звоните на горячую линию — там берут трубку, когда приезжаете на место фактического размещения организации — вас встречают реальные сотрудники. Если хотя бы один из этих пунктов не соблюдается, надёжность такой организации нужно ставить под сомнение. Увы, мошенники многое научились подделывать: надели фирменные футболки, написав на них «волонтёр», взяли в руки ящики для сбора средств, сделали документы с синими печатями и фотографии якобы подопечных.

Что делать, если к вам подходит человек в футболке волонтёра на улице и предлагает положить деньги в ящик? Не класть деньги, а перевести эту же сумму в тот фонд, которому вы доверяете. На самом деле, очень обидно, что ваши 200 рублей могли бы помочь в реальной беде, но по факту оказываются в руках мошенников.

Такую же бдительность следует соблюдать в интернет-пространстве. Пожалуйста, не переводите деньги на счёт человека, которого не знаете лично. Всегда проверяйте информацию: возможно, ребёнок, которому «срочно требуется помощь», умер полгода назад.

Благотворительность как образ жизни

Если вы располагаете свободным временем, отдайте его на благотворительность, став волонтёром. В благотворительных фондах всегда нужны водители, фотографы, видеооператоры, сиделки, музыканты и актёры. А ещё люди, которые готовы безвозмездно поделиться своими профессиональными знаниями и услугами — в сфере юриспруденции, маркетинга, дизайна, создания сайтов, управления финансами и командой. Такую помощь называют pro bono, и она уже стала очень популярной в столичных городах. Хотя пермские организации нуждаются в ней ничуть не меньше.

Сделать пожертвование не всегда означает отдать миллионы или сотни тысяч рублей (хотя бывают и такие случаи). Лучший способ помощи — регулярный. Если прямо сейчас в мобильном приложении своего банка вы настроите ежемесячный платёж, пусть даже 100 рублей, выбранный вами фонд будет уверен в этой сумме, а вы — в том, что каждый месяц автоматически совершаете доброе дело. Из таких регулярных платежей складываются миллионы, которые помогают спасать жизни, обеспечивать должный уход и практически бесконечное так далее.

На сегодняшний день существует множество простых способов, с помощью которых можно делать добрые дела в российской действительности. Помогите пожилым соседям, купив для них еду или съездив в аптеку со списком их лекарств. Отвезите одежду и продукты на социальный склад (например, в пермскую «Территорию семьи»), а корм для собак и кошек — в приют для животных (например, пермскому «Коту Матроскину»), помогите исполнить новогоднее желание ребёнка из детского дома (новогодняя затея «Дедморозим»). Это то, с чего можно начать, — с адресной помощи. Если понравится — приступайте к более масштабным проектам.

Сами благотворительные организации проводят множество мероприятий, в которых можно участвовать целыми компаниями. В Перми самым масштабным таким мероприятием в этом году стал «Тёплый забег», в котором приняло участие более 40 команд-предприятий. Предложите коллегам принять участие в таком забеге, йога-марафоне, донорской акции, и ваша компания получит качественный курс по тимбилдингу.

Организуйте благотворительное мероприятие самостоятельно. Фонды обычно легко идут навстречу организаторам таких событий и всячески помогают в подготовке. Таким мероприятием может стать благотворительная барахолка, сбор канцтоваров, концерт — что угодно! Если у вас свадьба, попросите вместо цветов дарить вам подгузники, и вы обеспечите десятки маленьких пациентов больниц, оставшихся без родителей, спокойными сухими ночами.