Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Предновогодье: фестивали, сюрпризы, ёлки и «не-ёлки» Афиша на неделю 15–21 декабря

В центре города открывается новое креативное пространство – промыслотека «Яснодело». С 15 по 21 декабря здесь пройдёт первая «Ремесленная неделя». На ремесленных уроках можно изучить набойку, керамику, ткачество, кружево, роспись, плетение, резьбу по камню и дереву; изготовить текстильную куклу и оберег для семьи, сплести из бересты «птицу счастья». На «Чайных встречах» – знакомство с чайными традициями разных народов Пермского края и других стран: способами заваривания, любимыми сортами чая и семейными традициями. «Говорим по-пермски» – лекторий, посвященный пермскому говору и его влиянию на нашу идентичность. «Человек с улицы Пермской» – прогулка-экскурсия с актёром документального театра «Открытый код» Михаилом Сотниковым. Основные события состоятся 21 декабря. С 12:00 во дворике промыслотеки пройдёт ремонтно-художественный перформанс: изготовление мозаики с художницей Юлией Морохиной, с 16:00 – «Ремонтная фуга», музыкальный перфоманс, в котором хаос строительных звуков преобразуется в музыкальное произведение. В 17:00 – концерт группы «Международный Атлас Облаков». Всю неделю в промыслотеке работают выставки: «Руки» – персональная выставка фотохудожника Юрия Чернова – и «Окна ремёсел» с изделиями мастеров.

«Не-ёлки» – это нестандартные и интересные мастер-классы к празднику. Для детей. «Отпечатки зимы. Ёлочные игрушки своими руками» (16 декабря): дети освоят азы чеканки и своими руками создадут уникальную ёлочную игрушку — маленькую сияющую сказку из морозных узоров и снежных героев. Ведущая — Маша Колпащикова, искусствовед, педагог, сотрудница Центра городской культуры. «Письмо в новый год. Капсула времени» (15 и 21 декабря): мастер-класс – медиации по подведению итогов, создание своей уникальной «капсулы времени». Ведущая — Алиса Терёхина, независимый арт-медиатор, экскурсовод и сотрудник арт-резиденции для детей, подростков и молодых взрослых «Тут». На следующей неделе «не-ёлки» продолжатся.

Пространство «Внутри» и актёры театра МХТ им. Чехова везут в Пермь постановку по рассказам Павла Селукова о жителях Пролетарки ― самого обычного «спального» микрорайона на Урале, на границе города и могучей природы Прикамья, соседствующего с женской колонией, где люди продолжают жить, мечтать и любить вопреки всему. У кого-то это получается, а у кого-то нет. Яркие, трогательные, в чем-то смешные, но максимально искренние сюжеты из жизни местных. Режиссёр – Денис Парамонов, участники спектакля – артисты Московского художественного театра им. А.П. Чехова и Московского драматического театра им. М.Н. Ермоловой: Александр Поршин, Владислава Сухорукова, Кузьма Котрелев, Антон Лобан, Мария Сокольская, Дмитрий Сумин.

В преддверии Нового года и Рождества руководство киноклуба решило до начала кинопоказа оставить название фильма в секрете. В декабре в Триумфе традиционно проходят события в формате Enigma, когда заранее неизвестен исполнитель или программа концерта. Зрителей будут ждать подарки и музыкальные сюрпризы. После кинопоказа состоится его обсуждение с экспертами – известными в Перми специалистами в разных сферах.

Анна Вдовина – художник-портретист, преподаватель школы им. Евгения Широкова. Все работы в экспозиции – «Родом из капеллы» созданы специально для хоровой школы. На картинах – портреты юных «капелланов», учащихся в школе или совсем недавно окончивших её. Это ребята, которые прославляют капеллу сегодня – постоянные участники концертов, лауреаты престижных конкурсов Родион Белянский, Владимир Лимпинский, Филипп Емельянов, Платон и Трофим Солодянкины и другие, которые в будущем хотят связать свою жизнь с музыкой и готовятся поступать в профессиональные музыкальные учебные заведения. На открытии новой экспозиции герои портретов выступят с концертом.

Совместный проект двух пермских художников — своего рода «метафизическая метеорология», лаборатория, где изучаются духовные характеристики ветра: его настроение, смыслы, привычки. В диалоге художников рождается собственная «роза ветров»: разные техники и материалы, объединенные общим символическим знаменателем — зримым воплощением незримого. Ольга Молчанова-Пермякова заключает своих персонажей в своеобразные «пузыри», окруженные полем взвихренных мазков. Кажется, эти женщины и птицы укрылись от внешней стихии, но ветер проникает внутрь сакральных пространств, становясь внутренним порывом, трепетом воли и памяти. Олег Филимонов работает с открытыми, проницаемыми формами из старого железа. Герои его скульптурных композиций не защищаются от ветра — они заключают его в себе, становятся его проводниками и архитекторами. Оба художника вплетают в свои работы культурно-географические отсылки к локациям Пермского края. Эта тема дополняет пластическую мистерию размышлением о ветре как непризнанном гении места. Куратор выставки – Владимир Береснев.

Две новые кинокартины, созданные при участии Фонда поддержки регионального кинематографа. Оба фильма уже участвовали в международных фестивалях и получили награды. Теперь они будут представлены пермской публике. Автор фильма «Нечужие» Нина Изотова — начальник пресс-службы ГУФСИН. Кристина, не выдержав постоянных издевательств мужа, совершила трагическую ошибку – убила его. Цена поступка – 10 лет несвободы. Выйдя по УДО, героиня попадает в центр «Нечужие», который помогает женщинам, отсидевшим за убийство своих мужей. Сможет ли Кристина начать новую жизнь без оглядки на прошлые ошибки и стать полноправным членом общества? «За живое» – фильм режиссёра Екатерины Черепановой. Андрей – молодой костюмер Пермского театра оперы и балета. Работа не приносит ему удовлетворения. Парень нашел себя в гриме: шабашит на корпоративах и работает танатопрактиком в морге; но приходит время выбирать – карьера костюмера или гримера.

Гала-концерты, посвящённые 155-летию театра. Оперный гала 19 декабря – вечер, в котором музыка разных эпох и стилей соединится, напоминая о богатой истории театра и её живом продолжении сегодня. В программе — произведения Глинки, Чайковского, Прокофьева, Моцарта, Верди, Вагнера и других композиторов: от торжественных увертюр и знаменитых дуэтов до светлых и драматических финалов. Прозвучит музыка не только из произведений театрального репертуара, но и новая, иногда очень редко исполняемая. Выступят солисты Пермской оперы: Надежда Павлова, Зарина Абаева, Рустам Касимов, Игорь Подоплелов, Екатерина Проценко, Евгений Бовыкин, Наталья Буклага, Эдуард Морозов, Анастасия Вятскина, Ольга Попова, Анна Щербакова, Борис Рудак, Энхбат Тувшинжаргал, Тимофей Павленко, Матвей Мокеров, Алина Отяковская, Вера Кравчук, Ирина Байкова, Гарри Агаджанян, Давид Есаян, Наталия Ляскова, Виктор Погудин, Александр Егоров, Наталья Кириллова и Анатолий Шлиман. За пультом – главный дирижёр театра Владимир Ткаченко. Программа балетного гала 21 декабря точно не известна; но билетов в продаже всё равно уже нет.

Традиционный Рождественский фестиваль Пермской филармонии открывается бессмертной классикой. Два вечера на сцене Большого зала – Государственный академический симфонический оркестр Республики Башкортостан под управлением Дмитрия Крюкова. 20 декабря оркестр исполнит концертную сюиту из балета Чайковского «Щелкунчик». В программе концерта 21 декабря «Венский вальс» – музыка Иоганна Штрауса: вальсы, польки, марши и увертюры. Чтобы погружение в эпоху бальных празднеств было полным, для гостей предусмотрен дресс-код: зрителей просят добавить в праздничный наряд немного белого цвета – это может быть платье, блуза, рубашка, аксессуар или туфли. Каждому гостю – бокал игристого в подарок.

В 2017 году в Беларуси 80-летняя старушка заблудилась на кукурузном поле. Она ушла встречать коров, которые возвращались с пастбища. Милиция, сотрудники МЧС и односельчане искали её всю ночь и нашли утром, обессиленную, но живую. Эта реальная история вдохновила драматурга Павла Пряжко. По его пьесе режиссёр Дмитрий Волкострелов и композитор Владимир Раннев сочинили спектакль, в котором зритель тоже может почувствовать себя «заблудившимся» среди вещного мира и звучания текста Пряжко. Режиссёр, автор инсценировки и сценограф спектакля – Дмитрий Волкострелов, сооснователь независимой театральной компании «театр post», с 2020 по 2022 год – художественный руководитель Центра им. Вс. Мейерхольда (Москва). «Кукурузная азбука» станет для режиссёра третьим спектаклем в ТТ после «Пермских богов» и «Коридора». Композитор – Владимир Раннев, преподаватель Санкт-Петербургской консерватории и Санкт-Петербургского государственного университета. Член группы композиторов «Сопротивление материала». Зрителям ТТ известен как композитор и режиссёр камерной оперы «Серёжа очень тупой».

