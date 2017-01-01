Елена Суслова: Чем слабее соперник, тем тяжелее с ним играть Тренер ЖФК «Звезда-2005» — о ключевых моментах победного сезона, проблемах женского футбола и перспективах команды

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— Елена, в конце октября пермский клуб «Звезда-2005» в шестой раз выиграл чемпионат России по футболу среди женщин и стал самым титулованным клубом страны. Как вы в целом оцениваете чемпионат? Какие видите проблемы?

— На мой взгляд, нужно увеличивать число участников чемпионата. Большее количество команд позволит повысить уровень конкуренции. Если появятся новые клубы, будут открываться новые школы, будут расти игроки. Сейчас у нас одни и те же люди играют, только переходят из клуба в клуб.

В первой лиге у нас много команд, но финансовое положение, бюджет не позволяют им выйти в высший дивизион. В этом сезоне играла у нас в чемпионате команда из Азова — очень хорошая, с крепким тренером, но в следующем году их уже не будет, они снимаются из-за финансов. Получается, вышли на год, сыграли и опять уходят в низшую лигу.

Конечно, есть в чемпионате определённый костяк команд, которые держатся на плаву. В следующем сезоне будет выступать «Торпедо» (Ижевск), у них там, насколько я знаю, губернатор заинтересован в развитии женского футбола, выделил финансирование. «Торпедо» заходит, но в то же время уходит азовская «Дончанка» и получается такое топтание на месте, чемпионат не развивается.

Я понимаю, что всё упирается в проблемы с финансированием. Если нет денег, как развиваться?

— Возьмём последние 10 лет. На ваш взгляд, женский футбол в России в течение этого периода прогрессировал, регрессировал или оставался на одном уровне?

— Раньше футбол был другой. Когда я только пришла в команду профессионалов, выигрывал тот, кто быстрее бегал, был основной принцип — пробегись и навесь, не было никаких комбинаций. Сейчас же мы стараемся держать мяч, есть идея, рисунок на поле, мы всё время растём в этом плане.

— А если рассуждать не о структуре самой игры, а об условиях, инфраструктуре, в которой существует чемпионат, многое ли изменилось?

— В то время, когда я играла в Воронеже, весь стадион у нас был заполнен, мы тренировались в хороших условиях, был свой автобус, своя база. Всё это было благодаря руководству, которое договаривалось о хорошем финансировании с городом. По-моему, ничего с того времени не изменилось: сейчас, как и раньше, у кого-то есть всё — тренировочные базы, созданные условия для достижения результата, а кто-то находится на грани выживания.

— Получается, команда способна существовать и развиваться, только если руководителю региону интересно поддерживать женский футбол?

— Да, наверное, именно так. Если руководитель региона или города пришёл на руководящий пост, любит спорт, то, конечно, проблем возникнуть не должно. Если же спорт руководителю неинтересен, он закрывает глаза на его проблемы и машет рукой на клубы.

— Вы сказали, что раньше стадионы были полные, в последнее время такого нет. Почему сейчас такая низкая посещаемость у женского футбола?

— Возможно, дело в смене поколений. Куда можно было сходить в советский период? На стадион — посмотреть футбол. В целом выбора было немного. Сейчас же появились компьютеры, и пошёл заметный спад интереса к реальному спорту. В «Звезде-2005», кстати, сейчас эта ситуация стала выправляться — мы самый посещаемый клуб в чемпионате России.

— Какие методы в работе с командой вы используете для достижения успеха? Что тренер должен донести до коллектива, чтобы был результат?

— Если говорить о моей команде, у нас все профессионалы. Но самое важное — это настрой. Надо найти те слова, которые замотивируют девочек. Причём для каждой игры эти слова разные.

— Предположим, соперник априори слабее тебя. Что вы говорите девушкам в таких случаях, как их на подобные матчи мотивируете?

— Это намного сложнее. Ты триста раз можешь сказать: «Девочки, не расслабляйтесь», но всё бесполезно. Чем слабее соперник, тем тяжелее с ним играть. В таких матчах команду мобилизует пропущенный мяч, чаще всего после него и начинается игра, и, кстати, фаворит в таких случаях необязательно выигрывает.

— За последние четыре сезона «Звезда-2005» становилась чемпионом России три раза. Кажется, что в турнире слабая конкуренция. Насколько сложно выигрывать в чемпионате?

— В этом сезоне была сильнейшая конкуренция. Если в предыдущие годы ещё встречались простые матчи, то в последнее время в каждой игре нужно выкладываться по максимуму. В прошедшем чемпионате не было ни одного проходного матча и только в последних двух турах определились все призёры.

— Назовите ключевые моменты, детали успеха прошлого сезона.

— Две победы над принципиальным соперником — ЦСКА. В домашней игре для нас решался вопрос о чемпионстве. В таких матчах можно вообще ничего мотивирующего не говорить, девчонки сами всё понимают. Ещё, наверное, матч, который мы проиграли в Чертаново. Это был такой серьёзный удар для меня и для девчонок. После этого поражения мы чётко понимали, что у нас нет больше права на ошибку, и собранно провели оставшуюся часть чемпионата.

— Если говорить о результатах, «Звезда-2005» — лучший спортивный клуб из Перми. В связи с этим как вы оцените популярность команды в городе? Вам хватает внимания?

— Нам, женщинам, всегда мало внимания (смеётся). Конечно, хочется, чтобы о команде говорили больше. Но с каждым годом ситуация улучшается. Меня вот соседи поздравили с выигрышем чемпионата. Живу с ними рядом уже семь лет, постоянно в экипировке хожу, но они только сейчас признали.

— Мы уже поговорили о проблемах чемпионата, теперь спрошу о проблемах конкретно «Звезды-2005».

— У нас одна проблема — финансирование. Как и у всех профессиональных клубов на данный момент в Пермском крае. Мы в середине сезона могли сняться с чемпионата. Сейчас у нас также нет понимания, что будет в будущем.

— Как вы настраиваете девушек на игры в этой ситуации затуманенного будущего? Всем же хочется ясно видеть хотя бы ближайшие перспективы.

— Это сложно. Нам обещают, а мы эти обещания им передаём. Потом нам говорят, что ничего не будет, и нам приходится находить слова, которые девочек успокоят. И так по кругу. Они уже не первый год в нашем клубе, всё это им не в новинку. Те, кто идёт к нам играть, знают о проблемах.

Часть бюджета нам выделяет край, часть — наш президент Геннадий Михайлович Шилов. Суммы, которые выделяет нам край, постоянно урезаются, нам их не хватает (бюджет клуба составляет около 43 млн руб. — ред.).

— В следующем году «Звезда-2005» будет участвовать в чемпионате?

— Точно мы пока не знаем, ясность должна появиться до Нового года. Но я думаю, что в следующем сезоне наша команда будет принимать участие в чемпионате, а также мы будем представлять Россию на международной арене в Лиге чемпионов УЕФА.

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