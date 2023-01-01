Спецпроект «Нового компаньона» к юбилею Перми о тех, кто создает настоящее и будущее города Поделиться Твитнуть

На праздновании 300-летия города и связанных с ним инфраструктурных новшествах сегодня сосредоточено внимание общественности и СМИ, но это вовсе не значит, что 1 января 2024 года все информационные поводы вдруг исчезнут. Мы живём не просто сейчас, не просто в 2023-м юбилейном году, но и за сто лет до следующего юбилея, за 200 лет до 500-летия Перми, за 300 лет до 600-летия… От того, как мы действуем, что вкладываем в город, в его культуру, промышленность, инфраструктуру, социальную сферу, зависит, как пройдут следующие столетия истории Перми.

История Перми будущего творится сегодня, и мы знаем, кто её создаёт — эту историю: молодые пермские предприниматели, активисты, общественники, менеджеры, креативщики, творческие люди… Новые герои Перми. Многим из них ещё нет 40, но они уже сегодня — лидеры не только в своих профессиональных областях, но и в умах жителей города и края. Уже сегодня это не просто люди, а имена, звучащие многообещающе и обнадёживающе. Уже сегодня своей работой они развивают и продвигают Пермский край, но главное — им предстоит это делать завтра. Завтра вырастает из сегодня, поэтому нынешние молодые лидеры могут рассчитывать на внимание и поддержку и руководства края и города, и всех пермяков.

Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края:

— Пермский край — территория перспективной и талантливой молодежи с необычными идеями, искренним и эмпатичным отношением к своей малой родине и землякам. Наши молодые лидеры умеют придумывать стартапы и реализовывать инициативы. Сегодня они охватывают разные направления: ИТ, робототехнику, спорт, творчество и общественную жизнь. Примеров множество. Это компания «Промобот», студия анимации «Капризка», «Пермское беговое сообщество», развитие глэмпингов в крае, выпуск юбилейных сувениров. Всё это — молодёжные инициативы, которые сегодня оказываются в центре внимания и помогают развивать Пермский край.

На собственном опыте знаю, что значит — быть молодым руководителем, прийти после вуза в серьезное ведомство, где большинство сотрудников — старше тебя… Мне не было сорока, когда я возглавил регион, да ещё и в период начала пандемии. Было непросто, но я знаю, как важна поддержка твоих идей и начинаний. Поэтому с вниманием относимся к инициативам молодежи. Неслучайно в юбилейной программе «Пермь-300» существует специальный проект «ПроЯвись!», направленный на выявление творческих талантов. У нас принята программа поддержки кинопроизводства в Пермском крае. Существует конкурс губернаторских грантов. Конкурсы для молодых ученых и предпринимателей в инновационной сфере. Важно уметь видеть в каждом проекте перспективу и поддерживать тех людей, которые вносят вклад в будущее.

«Новый компаньон» решил рассказать о сегодняшних молодых лидеров в серии интервью «Новые герои». Эти молодые люди определяют, каким будет завтрашний день Пермского края.

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