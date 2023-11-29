Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермская энергия даёт много возможностей» Арт-директор проектного офиса «Пермь-300» Игорь Горячев о том, чем художник отличается от дизайнера, а Пермь — от Екатеринбурга Поделиться Твитнуть

— Вы — арт-директор проектного офиса трёхсотлетия Перми. Как, по-вашему, наше трёхсотлетие прошло удачно?

— Я очень доволен тем, как благодаря 300-летию изменилась Пермь с точки зрения новых пространств, ландшафтного дизайна и внешнего облика. Она стала не хуже, чем многие города Европы! Это город, в который хочется возвращаться, хочется по нему гулять. Очень многие гости, которые приезжали в связи с юбилеем, об этом говорили, и даже коренные пермяки по-новому открывали для себя Пермь.

Я для себя рассматривал 300-летие как возможность раскрыть разные пласты смыслов. Что такое Пермь? Кто такой пермяк? Зачем люди живут в Перми, почему не уезжают? Многие люди всего этого не осознают, даже если живут здесь всю жизнь. Для меня участие в юбилейных событиях — это возможность связать себя с городом, для себя его раскрыть.

— А вы почему не уезжаете из Перми?

— Потому что я её люблю.

— А за что?

— Прежде всего, за энергию. За очень сложную, особенную энергию, сильную, древнюю… Очень древнюю. Я считаю, что именно она позволяет людям в Перми генерировать лучшие идеи, создавать лучшие стартапы, лучшие компании. Мы нашли более трёхсот компаний и людей из Перми, которые существенно повлияли на мир. Например, компания Miro, которую оценили в 18 млрд долларов. Ещё два миллиарда — и будет Яндекс! Это компания из Перми, созданная молодыми ребятами. Или GoodStory Media — продюсерская команда, которая снимает сериалы на ТНТ и даже полнометражные фильмы.

Пермская энергия даёт возможность многое сделать, но она сложная и требует от человека сил и настойчивости. Те, кто с ней не справляется, депрессуют.

— Как складывалась ваша профессиональная карьера?

— Я начал предпринимательскую деятельность, когда мне ещё не исполнилось 18 лет. У меня всегда была сильна творческая жилка, мой главный интерес — познание мира и себя. Когда мне исполнилось 33 года, то есть четыре лет назад, я решил дать себе творческий отпуск, переосмыслить свою деятельность. Это был переломный момент: после этого все идеи, знания и впечатления, накопленные за годы, я начал воплощать в творческих проектах.

— Вас широко заметили в связи с 300-летием Перми. А что вы до этого сделали из того, чем сами довольны и можете гордиться?

— Я доволен многими своими проектами. Их десятки! Например, я создал фэшн-линейку для волонтёров всемирного «Красного креста», первую за 160 лет существования организации, по заказу её московского офиса. Этот мерч привлёк внимание не только внутри организации, но и вне её: ко мне часто обращаются с вопросами, где можно купить эту одежду. Наверное, это главный результат создания любого мерча — когда он становится популярным и востребованным не только в самой организации-заказчике, но и гораздо шире. Это цель, к которой я всегда двигаюсь: я пытаюсь создать в России, да и в мире новый подход к созданию фэшн-линеек и вообще мерча.

— То есть вы создаёте как бы мерч, но он при этом выглядит, как фэшн, и может функционировать как фэшн?

— Абсолютно точно.

— Расскажите о работе над символикой «Перми-300». Что вы в неё вкладываете? В чём главное новаторство этого визуала?

— Ну, логотип не я придумывал, его создала команда Гавриила Гордеева, но я считаю, что он придуман хорошо, даже классно. Он современный и позволяет создавать много вариаций, потому что работает по принципу контейнера. Это яркая, позитивная история. Юбилейные логотипы часто бывают скучными, казёнными, ориентированными не на людей, а на государство или какую-то компанию, а этот логотип праздничный, с классной цветовой гаммой. Он позволяет делать классный мерч и наружку, чем мы и занимались. Эту айдентику все запомнили и долго ещё будут узнавать.

— В чём разница между художником и дизайнером?

— Это та же разница, что и между художником и предпринимателем, художником и маркетологом. Эти противоположные начала могут совмещаться в одном человеке: это вечная внутренняя борьба и единство противоположностей, я это хорошо знаю по себе — это моя личная внутренняя борьба.

На своих лекциях я объясняю это различие: общество в целом думает, что оно живёт в настоящем, но на самом деле оно живёт прошлым, и дизайнер, маркетолог тоже живёт прошлым, потому что ориентируется на запросы общества. А художник живёт не в будущем, как многие думают, а в настоящем, и откликается на вызовы настоящего. Художник очень хорошо осознаёт реальность, лучше, чем общество в целом, поэтому некоторые художественный работы понимаются и воспринимаются не сразу.

В этом — вечная проблема творческой личности: если художник не занимается маркетингом, не продвигает себя, не взаимодействует с обществом, он рискует не быть увиденным и принятым, а это трагедия для художника. Выбор, для чего творить — для настоящего или для прошлого; заниматься хайпом и создавать то, что необходимо прямо сейчас, или осознавать настоящее и создавать тренды — это вечный выбор творческой личности. Художник и маркетолог необходимы друг другу, но в какой именно сфере действовать и прилагать усилия — это всегда непростой выбор.

— И что выбираете лично вы?

— Я долгое время занимался хайповыми проектами, дизайном и маркетингом, но всё же осознанно выбрал историю художника. Тяжело! Два разных полушария должны работать одновременно, а у них разные миры, разные цели, разные «почему» и «зачем». Они не коннектятся между собой, но необходимо их соединять. Это и называется «современный художник».

— Как вы себе представляете типичного пермяка?

— Я согласен с выводами исследования, которое было сделано за год до 300-летия. Я в нём принял участие. Мы сравнивали пермяков и екатеринбуржцев. В Екатеринбурге тоже в этом году трёхсотлетие, и все думали, что такой мощный город с федеральным бюджетом отпразднует свой юбилей гораздо более ярко, чем мы, перетащит на себя все информационные поводы, всех гостей… А всё произошло ровно наоборот: у них праздник прошёл — и прошёл, а у нас он продолжается до сих пор, идёт весь год и настолько ярко, насколько это вообще можно было сделать в этих условиях. Екатеринбуржцы, кстати, с этом согласны.

Екатеринбуржцы — заводчане и «достигаторы», как москвичи: они хотят достичь результата, идут, делают, двигаются и не рефлексируют. Пермь же всегда воспринимались, как что-то очень далёкое, где-то в болотах, в дремучих лесах. До нас даже завоеватели не доходили. Они доходили до Екатеринбурга, там останавливались, завоёвывали, а на Пермь махали рукой: туда уже не хочется идти! Поэтому мы остались самобытными, мистическими. Мы любим пофилософствовать, поговорить, сделать что-то не ради сиюминутной цели, а с прицелом на большое, великое; нам нужен не результат, а процесс. Пермяк задумывается о жизни, ему важен разговор о жизни, размышление о жизни, важно прожить жизнь не просто так, а ответить на вопрос, зачем.

— У вас есть в Перми любимые места, которые вам дарят вдохновение, какие-то места силы?

— Я очень люблю Мотовилиху. Я вырос в Мотовилихе, и мне нравится всё в этом районе, особенно окрестности бывшего кинотеатра «Искра».

— Закончится 300-летие, и чем вы займётесь дальше?

— Я уже занимаюсь. У меня очень много проектов. Создаю мерч линейки крупным государственным и частным компаниям, снимаю видео своих лекций, создал тревел-мерч для путешествия в Непал, занимаюсь производством новой коллекции одежды, работаю по нескольким арт-проектам, разрабатываю концепты мебели… И это я говорю только об этом месяце.

— Как вы находите заказчиков?

— Они сами как-то меня находят. У меня много интересных заказчиков, и не только заказчиков.

Этим летом у нас была классная коллаборация с одним из собственников компании Miro Антоном Волковым. У него есть проект «Точка сборки»: он собирает лучших людей из разных профессиональных областей, которые могут изменить мир к лучшему. Главное качество этих людей — готовность работать не для денег, а для будущего. Антон собирает их в неформальной обстановке недалеко от Перми, на берегу Чусовой, чтобы они могли между собой сконнектиться и завязать коллаборации. Там выстраиваются на один день все лучшие пермские рестораны, кафе, кондитерские — прямо в лесу. В этом году в августе я выставил на один день магазин мерча, где было больше двухсот позиций одежды и ни один предмет не повторялся. Магазин опустел моментально!

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