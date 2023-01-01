Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермь — город, в котором есть, куда развиваться» Организатор спортивных событий в рамках программы «Пермь-300» Александра Посохина (Гуляева) — о том, что такое спортивная семья и какие инфраструктурные изменения должны произойти, чтобы Пермь стала по-настоящему спортивным городом Поделиться Твитнуть

— Говоря о праздновании 300-летия Перми, все в первую очередь упоминают фестивали. Но ведь и спорт занимает в этой программе большое место?

— Вообще, глядя на событийную линейку того, что происходит в Перми, я вспоминаю известный фильм «Всё везде и сразу». Мне кажется, эта формулировка хорошо отражает события юбилейного пермского лета.

В спортивной программе, конечно, у нас доминирует баскетбол — это пермская традиция. Сумасшедшее шоу на набережной, суперматчи российской сборной, новые форматы…

С точки зрения других видов и форматов спорта, по моему субъективному мнению, не произошло какого-то сильного прорыва. Я развиваю циклические виды спорта, входящие в триатлон, — бег, плаванье, велосипед, провожу беговые мероприятия, и я не могу не отметить, что и для нас инфраструктура создаётся: крутая набережная, отремонтированные стадионы… Есть, где тренироваться! Но только летом, в хорошую погоду.

Вот смотрите: у нас проводится марафон, входящий в пятёрку крупнейших в стране, но до сих пор не достроен манеж «Спартак», и людям в городе негде бегать большую часть года. Мы в своё время выступили с идеей Пермского марафона, она была реализована, но с тех пор вокруг него не появилось никаких подготовительных событий, ничего, что его развивало бы и продвигало. Нет никакой системы подготовки людей к марафону.

Несомненно, марафон создаёт толчок, формирует цель, но не это развивает массовый спорт. Основную работу всё-таки делают беговые клубы, которые продвигают культуру бега, рассказывают, как правильно этим заниматься, как это связано со здоровьем. Мне кажется, было бы классно поддержать этих предпринимателей и НКО, которые создают условия для массового любительского спорта.

За пять лет Пермский марафон вырос в количественном отношении: начинался он с 5000 участников, сейчас планируется 12 тыс., но субсидия некоммерческим организациям на проведение подготовительных тренировок с 2018 года не выросла: как было 200 тыс. руб., так и остаётся. Мы два раза воспользовались этой субсидией и поняли: ну, ребята, 200 тысяч ничем не помогут делу. Нам проще собирать деньги с тех, кто хотел бы тренироваться. Фактически любители сами оплачивают свой спорт. Так сложилось.

Сейчас в Перми такая ситуация, что усилия по развитию массового любительского спорта — это не государево дело. Последние шесть лет я профессионально занимаюсь массовым спортом, организую беговые события, беговые клубы, лыжные клубы, школы плавания и прихожу к выводу, что государство должно создавать условия, поддерживать инфраструктуру, а всё остальное сделаем мы — предприниматели и энтузиасты. Государству надо просто нам не мешать.

То же самое с плаванием. У нас катастрофически не хватает спортивных бассейнов, их просто смехотворно мало для города-миллионника. Я знаю, что строится целых два, но они оба не того размера. При этом существует множество школ, которые обучают плаванию взрослых на коммерческой основе, потому что бюджет в это вкладываться не готов. Мы живём у такой классной реки, давайте развивать это направление! Это же ещё и история про безопасность: чем больше людей мы научим плавать, тем меньше будет несчастных случаев. Но мне говорят, что это не в приоритете.

Было бы классно провести некую инвентаризацию: кто что в городе делает для развития массового спорта, — и понять, что нужно из инфраструктуры для этого спорта. У нас есть единственный настоящий бассейн — в миллионном городе. Надо расставить приоритеты.

— А почему вообще это круто — бегать марафон?

— Я скажу так: круто — бегать! Регулярные занятия спортом создают новых людей. Я вижу, как люди меняются, как меняется их образ жизни. Я могу судить по себе: благодаря спорту я не только слежу за здоровьем и фигурой; благодаря спорту я путешествую, я зарабатываю организацией спортивных мероприятий, спорт определяет весь мой стиль жизни. Поэтому я скажу, что круто просто бегать!

…Но круто бегать марафон, потому что круто иметь цель. Марафон — классная цель. Наличие такого события как в личном календаре спортсмена-любителя, который планирует свой сезон, так и в городском событийном календаре создаёт условия, при которых очень многие начинают задумываться: а не пробежать ли мне марафон? Но марафон должен быть результатом большой работы. Самое классное, как говорят спортсмены-любители — это всё-таки путь. Подготовка к марафону с нуля занимает не меньше года, и не меньше полугода, если не с нуля. Это — режим, питание, особый круг общения, строгое расписание дел в течение всего дня. Образ жизни, который полностью меняет человека.

— Вы ведь, кроме того что организатор спортивных событий, ещё и юрист? Как это сочетается?

— Сейчас я уже не практикую как юрист. После юрфака я окончила MBA и получила менеджерское образование, и оно мне пригождается сегодня гораздо больше. Именно на МВА мне в голову пришла мысль, что у меня есть классное хобби, с помощью которого можно зарабатывать. Юриспруденция для меня сегодня — это прикладные знания, утилитарные: для оформления проектов, для того, чтобы ориентироваться в грантах и налогах. Я занимаюсь управлением проектами, и это то, что у меня получается.

— Мы говорим с вами по видеосвязи, и вы сейчас находитесь в Стамбуле. Что вас привело сюда?

— Мой муж Сергей Посохин успешно участвовал в заплыве через Босфор и получил звание «межконтинентального пловца», а мы всей семьёй за него болели! Босфор — это сладкая грёза пловцов. В этом заплыве участвует 2400 человек, и турки устроили из записи на участие целый аттракцион: они начинают розыгрыш слотов посреди ночи, кто первый встал — того и тапки… История этого заплыва насчитывает более 50 лет, и это мероприятие очень интересно с точки зрения организации спортивного события: оно подаётся как приключение, в котором запрещены гидрокостюмы и персональные буи. Обычно наоборот: на всех стартах гидрокостюм является обязательной экипировкой, а персональный буй безопасности везде уже давно является правилом. А здесь — максимально приближенный к естественным условиям заплыв.

— У вас вся семья очень спортивная. Это случайно, или вы сознательно выбирали мужа по сходству?

— Вот с мужем мы познакомились как раз на юрфаке, а вовсе не благодаря спорту. Он — настоящий юрист, развивается в этой сфере и очень результативно работает. Он директор по правовым вопросам одного большого завода. Спортом сначала занялась я — когда придумала бегать марафоны, а он уже потом начал посматривать в эту сторону, и пошло-поехало. Сейчас мы занимаемся триатлоном и мечтаем чего-то в нём добиться. После Босфора у нас главный старт сезона в сентябре — мы едем в Узбекистан на триатлон.

— Дети поддерживают семейную традицию?

— Дети всё время с нами. Надо жить в палатке? Прекрасно! Другого образа жизни они не знают. Они знают, что мама с утра бежит, папа вечером тренируется, и время тренировок — неприкосновенно. То, что весь дом завален спортивным инвентарём, для них тоже норма.

— Каким спортом они увлекаются?

— Старшая дочь пошла в волейбол. Ей скоро 13 лет, и это её осознанный выбор. Она перепробовала кучу всего: балет, фигурное катание, гимнастику, что-то ещё, — но выбрала игровой спорт и второй год очень хорошо в этом развивается. Маленькая — ей пять — занимается балетом, но я думаю, что ей нужен какой-то другой, суперактивный спорт. У неё абсолютно мой характер — она не может сидеть на месте.

— Вы коренная пермячка?

— Нет, я родилась в Екатеринбурге.

— Как вы себя ощущаете в Перми?

— У меня были периоды разных отношений с городом. Какое-то время я думала: «Какой ужасный город, я не хочу тут жить!», а потом переехала на Парковый, стала жить рядом с прекрасным лесом, где много беговых дорожек, и это мне понравилось; но больше всего мне нравится жить там, где я живу сейчас — с видом на Каму.

Я люблю свою родину — Екатеринбург, часто там бываю; когда были живы мои бабушка и дедушка, ездила туда постоянно, я люблю Исетский пруд… Но река — это совершенно другая энергия. Для меня это просто невероятное место. Я плаваю летом и зимой: в 2022 году я активно включилась в моржевание, оно очень хорошо приводит в порядок не только тело, но и голову. Кама — это ещё и небо, невероятные пермские закаты. Сейчас ещё построили классную набережную…

— Можно ли сказать, что Кама для вас — это место силы?

— Да, конечно, Кама для меня место силы. В этом году мы организовали заплыв через реку. У нас было мало участников и мало денег, но в Перми такого ещё никто не делал.

С точки зрения персональной реализации в какой-то момент, особенно после проигрыша на выборах в городскую думу, у меня было чувство, что Пермь исчерпала для меня свои возможности. Это суперважно в нашем возрасте — экономически активном: когда есть потребность в реализации, ты, конечно, выбираешь место, в котором хочется реализовываться… Да, бывали минуты разочарования, передо мной неоднократно вставал вопрос: переезжать или оставаться, но Пермь как была, так и осталась для меня городом возможностей. Пермь — это город, в котором много чего нет, значит, здесь есть к чему стремиться, есть, куда развиваться.

Фото: Алексанр Посохин

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