Максим Артамонов «В Перми хорошие условия для команды, стадионы, залы и тренеры» Главный тренер пермской команды по регби «Витязь» Ислам Гарифуллин — о том, как ковидный год стал точной роста для спортсменов, чем отличаются тренировки в женской и мужской команде, а также о своих местах силы в Пермском крае Поделиться Твитнуть

— Как давно вы в регби и почему выбрали именно его?

— Мне с детства нравился больше хоккей, а регби — нет. Я не понимал игру, правила, поэтому оно «не цепляло». Потом, в 2001 году проходил Кубок Европы в Казани. Тогда я впервые увидел, что собралась почти полная трибуна, мне стало интересно. Особенно тогда впечатлило, как тренер настраивал команду на игру, когда огромные взрослые дядьки все встали, обнялись. Перед игрой тренер сказал речь, и все стояли плечом к плечу. В детстве меня это очень сильно впечатлило, я этим заразился и начал спрашивать отца, где есть секция, куда можно пойти заниматься.

Оказалось так, что его друг, Павел Александрович Калашкин, набирал в тот год детскую команду моего возраста. У меня очень долго ничего не получалось. Помню, когда шёл на свою первую тренировку, была мысль: «я с детства на регби смотрю, сейчас приду и всех сделаю». Но оказалось, что смотреть и участвовать самому — это совершенно разные вещи. И так с 12 лет я начал заниматься этим видом спорта.

— А в 2009 году уже приобрели первый тренерский опыт?

— Да, я был игроком, открывалась новая спортивная школа на базе общества «Динамо», и в 2009 году Павел Александрович Калашников, можно сказать, поставил меня перед фактом. Я очень глубоко пытался вникнуть в регби, копался в правилах, просился на семинары и обучение. И он выбрал меня как человека, который будет ему помогать набирать детскую команду и тренировать её. И вот так в 20 лет я уже начал тренерскую деятельность.

— Вы возглавили пермский «Витязь» в начале 2020 года?

— В феврале я съездил в Пермь, мне всё показали, объяснили задачи, дали время подумать, а в марте я уже приехал сюда.

— Почему выбрали именно Пермь? Поступали предложения из других городов?

— Так получилось, что в Казани нашу спортшколу начали закрывать. Там было два противоборствующих лагеря. Один из них победил, а я остался в лагере проигравших. У меня был выбор остаться там и примкнуть к нашим соперникам. Надо было думать, куда двигаться дальше. Было ещё предложение переехать в другую страну — в СНГ, но Пермь оказалась географически ближе: вечером сел на поезд, а утром уже Казани. К тому же знал ребят из Перми, часто с ними пересекались на турнирах. Мне предложили тренировать мужскую команду и помогать с женской. Хотя у меня тогда ещё не было такого опыта, и вообще женское регби особо не нравилось, но тут оказалось интересно попробовать.

— Когда вы приехали в Пермь, какое было первое впечатление от нашего города?

— Я ждал, что будет как-то плохо, потому что никогда не был в Перми, но всё оказалось не так. Если сравнивать с другими городами, Йошкар-Олой или Кировом, то в них я бы жить не остался. Единственное, что в Казани я как-то привык к тому, что застройка города понятная и упорядочнная, а в Перми как-то всё хаотично. Как будто нашли свободное место — бац, воткнули туда высотку. А так — всё классно, хорошие условия для команды, стадионы, залы и тренеры.

— Для «Витязя» 2020 год стал очень удачным. Мужская команда стала обладателем Кубка Москвы по снежному регби, а на Кубке России по пляжному регби мужской состав пермского «Витязя» удивил всех, заняв первое место. С чем связан такой успех?

— Просто всё так удачно сложилось. И для ребят что-то новое, потому что у меня другой взгляд на видение игры. Не то чтобы лучше или хуже, а просто по-другое. До этого регби было более силовое, а мне больше нравится игра на руках, подвижное регби.

Для кого-то в 2020 году ковид стал плохой историей, но у нас так получилось, что было очень много времени для ребят. Пока мы сидели по домам, занимались онлайн, собирались в скайпе. У ребят был большой пробел в знании правил. Они играли хорошо, но что, зачем и почему не всегда знали. За счёт того, что все сидели дома, смогли закрыть этот пробел в знаниях правил. Потом, когда уже разрешили выходить на улицу и где-то собираться, начали тренироваться.

— Кто играет в команде «Витязя»?

— Команда была уже достаточно давно, участники были возрастные. В основном, это борцы. У нас всегда такое было в Казани: если выступаем с «Витязем», то ни в коем случае не дерёмся, потому что по регби мы их побеждаем легко, а так — ребята сильные и крепкие, из единоборств.

В своё время Максим Амонов [бывший тренер «Витязя»] пришёл на тренировку к регболистам, Они его попросили поиграть с ними, он с ним поиграл, всё вытерпел, а потом они пришли на тренировку по регби в «Витязь». В то время регби уже было в Перми, но ребята все разные, не все спортивные. Именно спортивных ребят у него и получилось подтянуть к нам. Этот костяк и достался мне — часть игроков была молодёжь, студенты. Так мы начали готовиться.

— Какие есть особенности в тренировочном процессе женской и мужской команд?

— Они разные, но не потому, что женская и мужская, а потому, что девочки более свободные. Им не нужно кормить семью, работать до 10 вечера и так далее. Они все молодые девчонки, студентки. Есть возможность гораздо чаще с ними тренироваться и получать на тренировки одних и тех же людей. У парней с этим сложнее, потому что у всех работа, дела, семьи, нужно с детьми посидеть, куда-то выехать. Поэтому часто бывает, что на одну тренировку приходят одни люди, на другую — другие. Часть из них пришли в понедельник, и вот так часто кого-то не хватает. В этом есть сложности, но это любительское регби. От этого никуда не деться, если только контракты заключать, но это должно быть такое предложение, которое лучше их заработка на работе. А с девочками больше возможностей, потому что больше времени.

— И всё-таки отличается?

— Регби везде одинаковое, но с девочками ещё есть такие моменты, которые с парнями можно осуществить на поле, а с ними — нет. У них, например, скорость ниже или силы меньше, мячик не так далеко долетает.

— Насколько я понимаю, «Витязь» начинала как обычная дворовая команда, а сейчас уже добилась очень многого.

— Да, на своём любительском уровне ребята начали всех побеждать и выросли до уровня команды Высшей лиги. Понятно, что были амбиции дальше подняться, в Премьер-лигу. но это оказалось сложнее. Сказывается очень сильно отсутствие детской школы. Одно дело, когда приходят играть в 10 лет, а другое — в 25. Это единицы, которые во взрослом возрасте могут играть на профессиональном уровне. И то это ребята, которые, как правило, были успешны в каких-то других видах спорта.

— Как бы вы оценили итоги последних трёх лет и дальнейшие перспективы пермского регби?

— 2020-2021 год было самое классное время. Потом, когда закончился ковид, ребятам уже стало сложнее тренироваться.

— Почему?

— Им тяжело посещать тренировки, совмещая это с работой. Они могут участвовать не на всех выездах. К тому же ребята становятся старше, их надо кем-то заменять. Есть молодое поколение, детская школа (13-14 лет), но им ещё сильно рано где-то играть. Приходилось брать резервов, студентов колледжа олимпийского резерва, ПГУ. Кто-то со спортивным прошлым, кто-то без него. И тут всё начинается по-новому: объяснение правил игры и так далее. В регби правила довольно непростые. Не сказать, что сильно сложные, но если смотреть как зритель, то можно быстро во всем разобраться, а если как игрок — очень много нюансов и правил. Если мы возьмём правила, то это будет довольно толста книга, где 15-16 разделов, в каждом по 15 пунктов, а в них есть ещё какие-то подпункты и нюансы.

Самое главное, что во всех городах регби нравится людям, когда они пробуют и вникают в игру. Мало таких людей, кому «не зашло», и они ушли. В основном, всех цепляет, потому что игра действительно классная, особенно когда ты ничего не понимаешь, а потом реально влюбляешься в этот вид спорта.

— Насколько регби развито в Перми по сравнению с другими городами?

— Мекка регби — Красноярск и Москва. Даже Казань лучше Перми, но её всё равно даже близко нельзя поставить к Москве и Красноярску. В Красноярске это два топовых клуба «Красный Яр» и «Енисей». Очень сильно развиты детские школы обоих клубов. Они всегда участвуют в соревнованиях.

Москва — это как отдельная регбийная страна. У них проводятся чемпионаты города Москвы, два или три дивизиона. То есть любительские турниры, и они даже разбиты по уровням. В каждом может быть по 10 команд. Где-то любители совсем — такая корпоративная история, когда собрались и решили поиграть в регби.

Сейчас сильно развивается тэг-регби, бесконтактная игра с ленточками. Это просто бомба. У них соревнования называются бизнес-лига. Там участвуют, например, команды Сбербанка, Озона. То есть собираются какие-нибудь офисные ребята, нанимают тренера — бывшего регбиста. Их обучают и тренируют. По 30 команд играют, потом вместе они где-то отдыхают и проводят время.

— Текущий год для Перми юбилейный. Отразилось ли это как-то на пермском регби, участвовали в каких-то событиях, посвящённых юбилею?

— Честно говоря, не скажу, что повлияло. Здорово, что сейчас у Федерации регби Пермского края появился надувной аттракцион — ворота, стенка, отверстия разного диаметра, в которые надо попадать мячом. Эту площадку мы выставляли на марафоне. Очень много людей подходят, интересуются, Сразу идут вопросы, особенно от взрослых: есть ли детские секции, где они, как работают? Я думаю, что эту площадку нам нужно задействовать на всех массовых мероприятиях. Также у нас была реклама на билбордах, в транспорте. К нам приходила девушка, которая увидела такое объявление в автобусе. Оказывается, это работает. Но пока человек сам не попробует, не потрогает мячик, это не будет так эффективно. Здесь я помогал с набором в школах. И одно дело, когда ты просто рассказал, а другое — когда провёл мастер-класс, они пробуют мяч поймать, сращу лес рук.

— Вам больше нравится играть, судить или тренировать?

— Мне всё было максимально интересно. Я развивался и как судья, и как тренер, и как игрок. Всегда подрывался на любое обучение. Не могу что-то выделить, оно просто всё разное и ты от него получаешь удовольствие. От игры — это бешенный адреналин. Как тренер ты готовишь команду, видишь прогресс и когда какие-то наработки потом воплощаются на поле, тоже от этого испытываешь удовольствие. И судейский опыт тоже приличный. Я судья первой категории, и ты совсем по-другому смотришь на игру. В этом есть что-то такое юридическое. Посмотришь, кажется одно, но тут ещё другое правило применяется.

— Что больше всего нравится в Перми и Пермском крае? Есть ли какие-то любимые локации?

— Мне нравится на мысе Стрелка, оно находится недалеко от города и туда легко добраться. Но самое любимое место, правда, не в Перми — это Каменный город. Туда я могу туда приехать хоть на целый день, поставить стульчик или сесть на камень — и смотреть на даль, на тайгу. Обожаю природу и такие места. Здесь есть довольно близко красивые места. Я бы даже на ночь остался с палаткой один.. Там своя энергетика, спокойствие, обо всём можно подумать.

— Как вы видите будущее пермского регби?

— Подрастают ребята, которым в 2020-ом году было 13-14 лет, а сейчас уже 17-18. Также, как и везде, когда они подрастают, их становится меньше. Есть проблемы, но надежда на них, за ними будущее. Надо их как-то максимально поддержать и оставить в регби. Потому что столько лет, сил и знаний в них вкладывали тренеры, что жалко будет потерять эти умения и знания.

Даже новые люди, студенты, которые приходят, могут быть сильнее и выносливее физически, но в плане игрового мышления — это долгие годы тренировок. Важны даже не столько тренировки, сколько участие в соревнованиях, потому что без них ты хоть затренируйся, ты не сможешь эти навыки нормально применять. Есть надежда на то, чтобы этих молодых ребят перевести в «Витязе», что они останутся в регби.

Финансовая составляющая всё равно очень важная, и, надеюсь, у нас будет возможность поддерживать ребят, чтобы они могли играть в регби.

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