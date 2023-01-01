Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Люди счастливы, и я рада, что мы причастны к этому» Проектировщик озеленения городской эспланады Галина Пашковская — о принципах современной ландшафтной архитектуры, о личном опыте преодоления кризиса и о том, как вырастить красивые гортензии Поделиться Твитнуть

— Расскажите, как люди становятся ландшафтными дизайнерами и архитекторами?

— В моём случае это наследственный интерес: в нашей семье все связаны с растениями и созданием красивых ландшафтов. Я родилась в Московской области, мой папа Виктор Андреевич Макашин — главный лесничий Щелковского учебного лесхоза, мама тоже всю жизнь связана с лесным хозяйством. Я с детства очень любила рисовать и работать в саду: у нас большой участок рядом с лесом, на котором мы высаживали не только огородные, но и декоративные растения — розы, хвойники, и я всегда помогала родителями с садовыми работами. Школу окончила с серебряной медалью и поступила в Московский государственный университет леса, на факультет ландшафтной архитектуры.

Наше обучение предполагало не только теорию, но и множество практик, причём чем дольше мы учились, тем дальше от Москвы была практика. На первом курсе мы изучали городскую архитектуру и градостроительство, парки и бульвары Москвы, на втором была практика по геодезии и почвоведению, на третьем курсе мы на три недели ездили в Санкт-Петербург, изучали классические парки — это основа ландшафтной архитектуры. На четвёртом курсе поехали на три недели в Крым, в Ялту, были в Никитском ботаническом саду, а на пятом курсе мы ездили в Италию. Там что мы получили очень хорошие знания по планированию ландшафтов парков и скверов.

Университет я окончила с красным дипломом и в 2006 году уехала в Пермь. Здесь сразу же устроилась в небольшую частную ландшафтную компанию на должность главного дизайнера, и мы стали работать над чертежами частных участков, озеленением кафе и ресторанов. Появились новые знакомые, новые проекты, нарабатывался опыт.

— Как вы пришли в команду, которая занималась ландшафтным проектированием эспланады?

— В 2019 году впервые прошёл фестиваль «Сады над Камой», и мы участвовали в конкурсе. Это был переломный момент в моей жизни.

Конкурсный сад я проектировала, когда лежала в больнице и лечилась от онкологического заболевания. Мне было очень важно показать, на что я способна; изменить представление людей о ландшафтной архитектуре, показать, что это не просто сады, а сложные технологичные пространства с зонированием, с освещением, с автополивом. Мне всё это удалось в этом маленьком выставочном саду, который я не случайно назвала «Сила жизни».

Это был рывок в моей карьере. Меня заметили и пригласили в фирму «ОРТА», которая работала в то время над озеленением пермской набережной. Мы занимались обследованием существующих насаждений с целью их сохранения и проектировали озеленение, созвучное с местным климатом и окружающей средой. Вот уже три года мы успешно трудимся над городскими проектами.

После двух лет работы с «ОРТой» я решила себя попробовать в новой роли и предложила свои услуги, свой опыт и знаниям строителям из компании «Техдоргрупп». Так в 2022 году мы начали подбирать посадочный материал для эспланады.

— Расскажите о вашей работе на эспланаде.

— В преддверье 300-летия Перми компания «Техдоргрупп» реализовала свой самый грандиозный проект — озеленение 66 квартала эспланады. Мы закончили основные работы в прошлом году, но в этом году продолжаем заниматься уходными работами, причём на всех трёх кварталах эспланады: 68 — у Законодательного собрания, 66 — центральный, новый — и 64, у Театра-Театра. С нами работает заместитель начальника городского департамента дорог и благоустройства Ольга Андреевна Яковлева — главный садовник Перми, и мы очень стараемся, чтобы ей понравились наши решения. Она тоже предлагает многие идеи: именно она предложила включить в проект озеленения Перми к 300-летию луковичные и однолетние культуры, которые добавили красок общей картине.

У меня очень большая насмотренность — я изучала парки и сады в других городах и странах, и мы старались в нашу концепцию озеленения вложить самые современные идеи.

Мы всегда планируем озеленение уже с учётом существующих дорожек и тропинок, а также, что очень важно, с учётом уже существующих деревьев и кустарников. Мы — за максимальное сохранение старых посадок, и для новых посадок подбираем породы, соответствующие существующему озеленению и устойчивые в нашем регионе.

Ещё один принцип — это ярусность. Самые высокие — деревья первого порядка: берёзы, ели, липы; деревья второго порядка, высотой до пяти метров — это клёны Гиннала, яблони, рябины. Третий ярус — это кустарники.

Каркас мы стараемся сделать из хвойников: на эспланаде это голубые ели и лиственницы, они уже присутствуют в посадках прошлых лет, соответственно, мы и новые растения подбирали из того же ассортимента. Лиственные культуры выбирали самые устойчивые: ивы, берёзы, рябины. Яблони мы вводили так, чтобы было больше красок: не только белая яблоня ягодная, но и розовая яблоня Недзвецкого, и пурпурная яблоня Рудольфа.

Мы стараемся всё проектирование делать в динамике — то есть мы представляем, как будут видеть ландшафт люди, посетители эспланады, которые находятся в движении: всё-таки это транзитный квартал, около памятника с двух сторон широкие, трёхметровые променады, люди идут, останавливаются на лавочках… Поэтому мы рассматриваем декоративность ландшафта с разных видовых точек и располагаем растения живописными группами. Яблони, например: три-пять при входе, потом, через некоторое расстояние, ещё три-пять — в диагональном расположении.

Это касается и красиво цветущих кустарников. Цветение начинается весной: у нас идёт в динамике спирея, летнее цветение поддерживают в основном цветы-многолетники, а осенью — гортензии. В прошлом году мы на эспланаде высадили полторы тысячи гортензий разных сортов.

— Эти гортензии — главные героини пермских соцсетей: все их фотографируют, многие хотят такую же красоту на собственных участках. Можете поделиться лайфхаком: как добиться такого пышного цветения?

— Гортензии у нас хорошо зимуют при правильной обрезке и подкормках. Те шикарные соцветия, которые сегодня украшают город, мы получили благодаря уходу. Мы осенью гортензии подкормили, на зиму обрезали все соцветия, а весной обрезали ещё ниже — гортензиям нужны два вида обрезки. Тем самым мы стимулируем образование новых побегов, и гортензии дают огромные шапки соцветий.

— А где вы берёте посадочный материал? Как у нас обстоят дела с питомниками?

— Сложно! У нас очень большие объёмы посадок, и мы сотрудничаем с питомниками по всей России, в том числе, конечно, стараемся поддерживать питомники Пермского края, где качество посадочного материала соответствует ГОСТу — с хорошо развитой, закрытой корневой системой. Однако зачастую приходится везти посадочный материал из других городов — Тюмени, Москвы, Тольятти. Подбираем виды, устойчивые и проверенные в нашем уральском климате.

— Вы — человек приезжий. Как вы прижились в Перми, как себя ощущаете в городе?

— Уже 17 лет мы живём в Перми, и я очень хорошо себя здесь чувствую. Нравится город, нравится, что здесь всё близко. У меня сформировался прекрасный круг общения: я общаюсь не только с проектировщиками и ландшафтными дизайнерами, но и с дизайнерами интерьеров и архитекторами, и мне очень нравится, что здесь живут и работают творческие, талантливые люди.

Сложно было привыкнуть к климату, всё-таки в Подмосковье теплее, но этот год был очень тёплый — тёплая весна и тёплая осень. Конечно, здесь короткий посадочный сезон, хотелось бы больше времени на посадки, и в этом году мы замечаем, что природа идёт нам навстречу, но этот процесс создаёт и сложности: летом было слишком жарко, долго не было дождей, и даже несмотря на весь ресурс нашей большой компании, не хватало поливочной техники и рабочих рук. Но, вопреки всем этим сложностям, у нас отпад — меньше трёх процентов даже с учётом вытаптывания в День города. Это гораздо меньше нормы. Я считаю, что у нас очень хорошие результаты.

Самое удивительное — очень изменились культура и отношение людей к растениям. Мы раньше сталкивались с фактами кражи растений, даже пришлось установить видеонаблюдение. Сейчас люди с таким восторженным взглядом ходят по эспланаде! Когда они меня видят, часто задают вопросы о растениях, благодарят. Люди счастливы, и я рада, что мы причастны к этому.

— Есть ли у вас собственные «места силы» в Перми?

— Любимое место — это набережная. Это, безусловно, «место силы». И ещё эспланада — вдвойне, потому что там был мой выставочный сад, который сыграл такую важную роль в моей жизни.

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— У компании «Техдоргрупп» сейчас в реализации ещё один большой объект — набережная в Закамске. Это прекрасная набережная, и мы должны сдать её в этом году.

Там большая территория — семь гектаров, и большой перепад высот. Мы организуем террасирование и сажаем самые устойчивые растения: много ив, рябин, клёнов Гиннала, из кустарников — боярышник, рябинники. Гортензии тоже есть, но меньше, чем на эспланаде. Много посевных цветников, под которые мы закладываем луковичные культуры, чтобы у нас было непрерывное цветение с апреля по октябрь. Сложный рельеф заставляет создавать территории, близкие к природным. Посередине объекта — Дворец культуры им. Кирова, там сквер будет более праздничным и ярким.

С «ОРТой» сейчас проектируем продолжение пермской набережной в сторону Мотовилихи.

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