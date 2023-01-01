Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Построить киноиндустрию — это то же самое, что построить завод» Директор Центра развития кинопроизводства Алёна Семерикова-Волкова — о Перми, о кино в Перми и о себе в кино Поделиться Твитнуть

— В Пермском крае снимаются десятки фильмов. Вы — директор Центра развития кинопроизводства, «главная по кино» и наверняка знаете, в чём причина этого бума?

— Это ещё не настоящий бум, а первая стадия работы, до результата ещё далеко. Мы сейчас наблюдаем только первые результаты системной работы по привлечению кинокомпаний, по грамотному пиару региона — в целом, не только с нашей стороны.

— Ситуация с кино в Пермском крае уникальна или подобное происходит и в других регионах?

— Я категорически настаиваю на том, что она уникальна. Я взаимодействую, общаюсь с другими регионами, другими кинокомиссиями, и вижу, что той целью, которой задались мы, никакой другой регион пока не задавался. Когда мне звонят из других регионов и просят консультации: «Мы хотим внедрить рибейт, построить кинокомиссию на вашем примере», первый вопрос, который я задаю: «Какая у вас цель?» Обычно отвечают: «Такая же, как у всех — увеличение туристического потока». «Нет, у нас цели разные», — говорю я.

Мы с самого начала ставили перед собой задачу построения индустрии, новой индустрии, где жители Пермского края будут трудоустраиваться и реализовываться здесь, в нашем регионе. Я с самого начала сравнивала кинопроизводство с заводом: построить киноиндустрию — это то же самое, что построить завод, только своё предприятие мы строим в сфере креативной индустрии.

— Что именно предлагает Пермский край кинематографистам?

— Полное сопровождение — «под ключ». Буквально за ручку, как с детьми: у нас в рамках Пермской кинокомиссии есть отдел сопровождения проекта, за каждой картиной закрепляется менеджер, я провожу первый инструктаж, а дальше менеджер сопровождает и помогает ответить на все без исключения вопросы, которые возникают у съёмочной группы: согласование съёмок, организация кастингов, поиск реквизита — вплоть до того, что мы ищем куриц, лис, заброшенные квартиры… Всё!

У нас есть золотое правило: мы никогда не отвечаем кинокомпаниям «Нет, мы не сможем», пока каждый сотрудник кинокомиссии не попробует решить вопрос. Если менеджер не может, он подойдёт к другому менеджеру, другой к третьему, тот ко мне, и если мы все вместе не смогли, тогда уж не смогли! Но мы пытаемся решать все задачи, которые к нам поступают.

У нас очень отзывчивая администрация края, она нам действительно помогает: когда у нас возникают сложные задачи с перекрытием движения, с воздушными съёмками или ещё что-нибудь, они оказывают нам всяческое содействие. Это не в каждом регионе есть. Очень часто, особенно когда приезжают московские съёмочные группы, они удивляются низкой стоимости перекрытия движения и тому подобным вещам. В других регионах в этих процессах большая коррупционная составляющая, беспредел полнейший. Мы им объясняем: у нас есть правила, у нас есть официальное письмо, специальная схема и официальное согласование. Да, это надо делать заранее, за две-три недели до момента съёмок, но всё будет официально.

Ну и, конечно, уникальность Пермского края — в близости от Москвы. Если бы мы строили своё кинопредприятие в Красноярском крае, где тоже сейчас развивается кино, нам было бы тяжелее, потому что удалённость от Москвы играет здесь большую роль.

Ещё важный фактор — у нас много прекрасных локаций, не только природных, но и связанных с архитектурой города. Даже то, что жителям не всегда нравится, очень круто для киношников! В центре Перми можно снять купеческое прошлое, а, если уехать подальше от центра — индустриальный быт; поехал в другую сторону — высотки, стеклянные фасады. Для кино это очень рабочая история.

— А рибейт важен для привлечения киногрупп?

— Безусловно. Он и был первоначальным катализатором. Но рибейт — это временная мера, потому что это инструмент замещения необходимой, но отсутствующей у нас инфраструктуры. У нас нет кинопавильонов, достаточного количества продакшн-студий, нет компаний, которые дают в аренду съёмочную технику. Поэтому и нужен рибейт.

Поверьте мне, никто из приличных режиссёров, которые хотят делать хорошее кино, не хочет снимать в Москве. Никто. Но есть продюсерская сторона вопроса: всё-таки кино — это тоже бизнес, это производство. Когда возникает вопрос о переезде в регион, приходится думать о том, как везти из Москвы технику, транспорт — вот это, вот это, вот это и вот это. Поэтому и нужен рибейт — до тех пор, пока сфера не развита на должном уровне.

На этот счёт у нас есть стратегия. Мы плотно работаем с бизнесом, ведём переговоры с московскими конторами, которые дают напрокат съёмочную технику, чтобы они открывали здесь филиалы, загоняли сюда часть транспорта, часть техники, хотя бы на какие-то периоды времени.

— Какие сейчас фильмы снимаются в Перми?

— У нас в этом году очень интересная ситуация: практически ничего не снимается летом. Весной снимали «Культурную комедию», и следующий «Мотор!» у нас будет через десять дней — начнутся съёмки фильма Олега Фомина «Операция «Карпаты». Они довольно долго будут снимать — до середины сентября, и с середины сентября практически до марта у нас не будет передышек — только пять дней в новогодние каникулы. Картина за картиной! Обычно у нас снимают либо летом, либо зимой, а нынче получилась суперзагруженная осень.

— Что мы увидим в этом году из снятого в Перми и Пермском крае?

— Скоро выйдет на экраны фильм «Чувства Анны» — фильм Анны Меликян с Анной Михалковой в главной роли. Они уже выпустили трейлер, он очень необычный. Осенью вторая часть «Ивана Семёнова», ещё в этом году должны выйти «Фрау» Любы Мульменко и «Она танцует».

— Как вы оказались в этой индустрии?

— Я всю жизнь мечтала работать в кино. Правда, хотела быть актрисой, но, когда я увидела, как идёт работа на площадке, поняла, что это не моё!

У меня довольно разнообразный менеджерский опыт. В любой творческой сфере должен быть баланс между творцами и менеджерами. Я — квалифицированный менеджер, я не полезу в творческие процессы, но я буду думать о том, как эти процессы организовать.

— Как вы умудряетесь совмещать материнство и карьеру?

— Я убедилась в том, что бесполезно детей воспитывать, надо убеждать их своим примером. У меня двое сыновей, и я хочу, чтобы мои парни не были лентяями, умели работать, отвечать за результат и достигать цели, поэтому то, что я много работаю — это вовсе не плохо для них. У меня есть няня, бабушки, дедушки, и мы все вместе справляемся. Дети очень часто вместе со мной на съёмочной площадке, иногда помогают что-нибудь делать: воду разносить или ещё что-то на подхвате. Это моя возможность показать, что нужно трудиться, приносить пользу, работать над собой — так интереснее жить.

— Вы довольны тем, что живёте в Перми? Нет ли у вас «далеко едущих» планов?

— Я много где побывала, незадолго до работы в Пермской кинокомиссии я три года жила и работала по контракту на Кипре. Никогда в жизни я так не любила Пермь, как после того, как приехала с Кипра!

Раньше меня удивляли слова моего папы, который всегда говорил: «Я хочу жить там, где мои родные и близкие, где мои корни, но при этом создавать такие условия и комфорт, чтобы было не хуже, чем в самых развитых странах. Этот комфорт я хочу построить здесь». Я долго думала, что надо куда-то ехать, чего-то там добиваться… Но ведь здесь так хорошо!

Я так люблю Пермь, здесь все мои родные, огромная семья — у нас очень большая семья! Моя родная деревня Шемети, мои друзья…

Но самое главное: Пермь — это люди. Витя Добронравов сказал в одном из интервью: «Пермяки — это отдельный народ. Если ты приедешь и скажешь: «Мне нужно помочь», сто человек придёт и поможет тебе, потому что они пермяки, потому что надо всё время быть вместе: «Ребята! Мы — пермяки!» Я так им позавидовал! Это нельзя насадить, это нельзя привить, это — есть».

— Можно ли сказать, что Шемети для вас — место силы?

— Однозначно! Для всей нашей семьи.

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