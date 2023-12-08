Алёна Бронникова «Мы можем зажечь интерес ребят к профессии» Руководитель структурного подразделения Детский технопарк «Кванториум Фотоника» Павел Крендель — о миссии центра, любви к информатике и результатах своей работы Поделиться Твитнуть

— В этом году юбилей празднует не только Пермь, но и Детский технопарк «Кванториум Фотоника». Трудно было открыть такое учреждение в Перми?

— Да, так совпало, что в ноябре «Кванториуму» исполнилось пять лет — мы открылись в 2018 году. У нас прямо сейчас идёт юбилейная пора.

Мы начинали с нуля — это абсолютно новый формат учреждения дополнительного образования. И когда мы открывались, мало кто представлял, что вообще надо делать. Некоторые наши направления уникальны для образовательного учреждения. Никто, например, раньше не занимался с детьми биотехнологиями или виртуальной и дополненной реальностью. Это тоже добавляло некоторой неопределённости, но мы смогли выстроить работу. Мы сформировали коллектив — это тоже достаточно сложно. Каждому педагогу нужно не только знать своё направление, но и уметь передать знания детям. Достаточно много было трудностей, но мы справились.

— Можно ли уже подвести первые итоги: каких успехов удалось добиться, какие проекты были реализованы?

— Мы провели анкетирование среди наших проектников, это те ребята, которые занимаются несколько лет в квантумах. Оказалось, что до 80% наших воспитанников поступают в вузы по профилю своего квантума, где они занимались. Мы сумели так выстроить нашу работу, что помогли ребятам определиться со своей будущей профессией, соответствующей своему профилю обучения. Для нас это очень ценно, так как одна из наших ключевых целей — создать систему для профессионального самоопределения ребят, и мы считаем, что тут мы свою миссию выполняем. И, конечно, будем совершенствоваться дальше.

— А были у ребят такие проекты, которые получили в дальнейшем своё развитие?

— Есть такие кейсы, да. У нас ребята разрабатывали проект «Агро-3D-сканер» — это коптер, с закреплённым на ним мультиспектральной камерой. Пролетая над посевами, устройство определяет, где не хватает влаги или удобрения, и составляет полётную программу, куда нужно сбросить воду или удобрения. Это топ технологий в сельском хозяйстве. И недавно я прочитал в одной статье, что в Политехе проектная группа собирается продолжать этот проект. Судя по указанным фамилиям, участники этой группы — наши ребята.

— Вы упомянули о планах по развитию «Кванториума», можете поделиться?

— Основной проект, которым мы будем заниматься в следующем году, называется «Распределённый Кванториум». Ребятам из отдалённых районов Перми тяжело приезжать в центр города. Мы хотим создать мини-филиалы на базе образовательных учреждений в отдалённых районах. Причём посетить такой филиал смогут дети из разных школ микрорайона, образовательные программы будут связаны с деятельностью предприятий этого микрорайона, хотим сделать деятельность таких филиалов полезным и для детей, и для промышленности. Для «Кванториумов» это уникальный проект, в России такого нигде больше нет. Возможно, потом это будет транслироваться в другие регионы.

— На федеральном уровне Пермь во многом известна благодаря промышленности и сфере IT. Как вы оцениваете ваш вклад в продвижение Перми?

— У нас пока нет такого далёкого бэкграунда. Пять лет — это достаточно мало для прямого вклада в экономику, но мы видим по ребятам, что можем зажечь интерес ребят к профессии. У них появляются новые знания, они начинают по-другому мыслить. Раз в полгода мы проводим конференции, куда приглашаем экспертов из вузов и промышленных предприятий. Специалисты высоко оценивают нестандартность подходов — взрослый конструктор зачастую не может придумать то, что придумывает ребёнок. В дальнейшем наши воспитанники становятся более ценными сотрудниками, и могут продумать какое-то усовершенствование, внести предложение для улучшения производственной цепочки.

— А есть ли конкретные пермские вузы или предприятия, куда чаще стремятся попасть кванторианцы?

— Нет, у нас вообще нет такой установки, что они должны работать на каком-то конкретном производстве. Часто это успешные дети, победители или призёры различных соревнований федерального уровня, и достаточно много наших воспитанников уезжает из Перми. Тем не менее, при индивидуальной работе с каждым удаётся показать преимущество пермских вузов. Например, одна из наших воспитанниц несколько лет подряд побеждала в различных технологических конкурсах в области космоса. Её родственники живут в Москве, поэтому она хотела поступать в Москву, но мы её переубедили. Декан аэрокосмического факультета Пермского Политеха провёл ей экскурсию по вузу, и она осталась в Перми. Многие, к сожалению или нет, поступают в вузы Москвы, Питера, Казани.

— В такой наполненный событиями год технопарк участвовал в разных мероприятиях, приуроченных к празднованию юбилея Перми. Что сильнее запомнилось в этом году?

— Во-первых, в этом году в Перми проходил финал Всероссийской олимпиады «Технология успеха». Ребята из 40 регионов решали технологические задачи от таких предприятий как «Роскосмос», Курчатовский институт, ряда федеральных крупных заказчиков. «Кванториум» участвовал как один из организаторов. Это достаточно масштабное мероприятие, которое мы смогли здесь организовать совместно с другими учреждениями Перми. Во-вторых, у нас было две встречи с космонавтами в этом году. Здесь был полный зал, около 200 детей. На одной из встреч ребята могли напрямую пообщаться с космонавтом, они задавали вопросы и долго не могли его отпустить. Ему очень понравилось, потому что интерес был неподдельным.

— В чем заключается лично ваш вклад в работу «Кванториума»?

— По образованию я учитель информатики и экономики и занимался долгое время развитием образовательной робототехники в Перми. Когда узнал о планах по открытию «Кванториума», я и сам захотел этим заниматься, и учредитель, Пермская научно-производственная приборостроительная компания, и министерство образования и науки Пермского края предложили мне поучаствовать в этом проекте. В целом, много организаторской работы. Нужно организовать ребят, педагогов, отчётную работу и представить учреждение на внешних площадках. В этом и заключается моя миссия. При этом мы ещё обучаем педагогов в Пермском крае, я провожу для них некоторые курсы, небольшие мастер-классы. И сам планирую вернуться когда-нибудь к преподаванию для детей.

— Получается, вы уже с детства интересовались информатикой?

— Наверное, со школьного возраста, потому что в детстве у меня не было компьютеров. Со школьного возраста я участвовал в олимпиадах, мне очень нравилось программирование, на достаточно высоком уровне создавал проекты с использованием языков программирования и участвовал в различных конференциях. Да, мне информатика нравилась.

— Раньше вы руководили «Пермским центром развития робототехники» — чем отличается эта должность? Можно ли сказать, что «Кванториум» вам дал большее поле для реализации идей?

— Чуть-чуть несравнимые масштабы — здесь у нас 11 направлений, а там было одно. Конечно, использую опыт с той работы, например, в организации соревновательных мероприятий в сфере научно-технического творчества. Мы понимаем, что развиваться лучше в конкурентной среде, и нужно создать такую систему, когда разные школы и учреждения дополнительного образования сами хотели бы в этом участвовать. Тогда и дети будут расти индивидуально, и вся система в целом. В Центре развития робототехники мы стали инициаторами, например, внедрения робототехники вообще в образовательный процесс, провели первые курсы и для учителей информатики. Всегда интересно делать что-то новое. С этим я столкнулся и там, в «Пермском центре развития робототехники», и здесь, в «Кванториуме», поэтому мне нравилось там и нравится здесь.

— А сами вы родом из Перми? Никогда не хотелось уехать в другой город?

— Это спорный вопрос. Да, я родился в Перми. Совсем недавно учился в Москве в магистратуре и проводил там достаточно много времени. Но мне нравится результат моей деятельности в Перми. Я вижу себя полезным обществу, поэтому в общем-то, желания куда-то уезжать нет.

— Есть ли у вас любимые места в Перми?

— Я, порой, еду по городу и вспоминаю, что же здесь было лет 15 назад. Например, в районе Разгуляя, где стояли двухэтажные деревянные бараки, сейчас всё снесено. Пермь похорошела. Мне нравится, что появились пешеходные пространства, которые перетекают из одного в другое. Допустим, ты идёшь от Перми-II по ул. Ленина, попадаешь на эспланаду и потом плавно попадаешь на набережную. Раньше такого не было — были только кусочки, оазисы. А теперь есть пространства, соединённые между собой. Много таких мест можно перечислить. Улица Сибирская преобразилась. Она тоже выходит к центральной части города, и можно опять же попасть на эспланаду. Много усилий прикладывается, и результат виден.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.