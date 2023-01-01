Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Пермь возвращается к статусу культурной столицы» Ведуший актёр Театра-Театра Марат Мударисов — о своей работе на сцене и юбилейных событиях в городе Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

— Марат, расскажите о вашем участии в фестивале «Город встреч», посвящённом 300-летию Перми…

— С моими товарищами я принял участие в проектах «Пермское море» и «Танцуй — открывай». «Пермские море» — это проект моего друга и однокурсника Александра Шумилина, который не пытается даже, а просто делает необычные спектакли и фестивали, причём выбирает такие места, чтобы быть ближе к народу: он не ограничивается театральными площадками, а может сделать спектакль в магазине, в бассейне, в аэропорту — вот как раз там мы выступали с Антоном Девятовым, моим товарищем по труппе Театра-Театра и по музыкальной группе. Мне очень нравятся Сашины идеи, высказывания. Это очень интересно, когда ты не на сцене за «четвёртой стеной», а среди людей, прямо среди зрителей, и люди могут просто проходить мимо и останавливаться, начать снимать, слушать и включаться в действие. Поэтому я двумя руками был «за», когда он предложил нам с Антоном сделать лайф-концертик под рояль. Это было здорово.

Когда нам предложили выступить на фестивале «Танцуй — открывай», мы даже удивились, потому что нашей группе не исполнилось ещё и года, а нас уже зовут на эспланаду — главную фестивальную площадку Перми. Для нас это был вызов. Конечно, хорошо было бы, если бы светило солнышко, но, несмотря на дождь, люди собрались. Перед началом концерта я очень волновался, но, когда мы вышли на площадку, мы впервые, наверное, за все выступления группы «SpLit» просто сделали профессионально работу — не на энтузиазме, не на адреналине, а профессионально. Это был для нас большой опыт и закрытие какого-то гештальта. Мы планируем ещё не раз собрать большую публику, я надеюсь, что нас будут приглашать и в Перми, и не только: уже есть предложение из Екатеринбурга.

Для Перми это огромное событие — 300 лет. Мне очень нравится, что Пермь не просто отпраздновала 300-летие в День города и на следующий день всё закрылось, а фестиваль продолжается и продолжается. Здорово, что люди подключаются к культуре, к искусству, Пермь возвращается к статусу культурной столицы. Спасибо всем, кто это делает, это очень нужно Перми.

— Вы ведь коренной пермяк?

— По мне, конечно, не скажешь… Но да! Мой дедушка работал в знаменитой организации «Мостоотряд 123», который строил Красавинский мост и многие другие мосты и путепроводы. Это очень романтическая профессия. Соединяет людей.

— Вокруг вашего детства уже есть легенды, которые культивирует ваш друг режиссёр Марк Букин: насчёт того, что вы родом с неблагополучной городской окраины, что у вас был выбор — пойти в шпану или пойти в творчество, и вы сделали выбор в пользу творчества благодаря театральной школе «Пилигрим». Что из этого правда?

— Ну, Марк ведь рассказывает это с моих слов… Всё так и есть! Я родился и вырос на Гайве. Сейчас наш район процветает, там строят дома, торговые центры, но раньше ничего такого не было. Когда я поступил в «Пилигрим», я начал вызывающе одеваться: у меня были майки с брюликами, красные штаны… Это было опасно! Но я как-то выжил в этом районе и не обращал внимания на соседей-сверстников. Сейчас, мысленно возвращаясь в детство, я думаю, что нынешний я не смог бы так рисковать.

— Как вас занесло в «Пилигрим», это же так далеко от Гайвы?

— Это всё моя мама! Она работала в центре города, и как-то ей попался флаер «Пилигрима». Я тогда всё время представлял что-то дома: по ночам надевал наушники, включал музыку, поворачивался к голой стене и представлял себе, что передо мной толпа народу, а я мировая звезда. Мама это заметила и дала мне возможность реализовать эти стремления. Я каждый день ездил с Гайвы на Леонова с двумя пересадками на автобусе, уезжал в 11 утра и возвращался в 10 вечера, и так — года четыре.

— Я вас видела в спектакле «Пилигрима» «Ромео и Джульетта» и подумала тогда: «Молодой человек очень одарённый и увлечённый, но с такой экзотической внешностью ему будет непросто…» Как вам удалось стать театральной звездой, что вам помогло?

— Я иногда пересматриваю видео «Ромео и Джульетты», и думаю: «Боже мой, как я вообще в театр попал?» Потому что это был кринж! Я тогда совершенно не умел петь! При этом думал, что я пою очень круто, и танцую очень круто, и играю очень круто. Возможно, моя самоуверенность, детская амбициозность помогли выбиться в люди. Если бы у меня не было самоуверенности, я бы ничего не добился.

А что касается внешности, то я ею горжусь, потому что это продолжение моих мамы, бабушки и дедушки. Я нисколько не стыжусь, что я такой чёрненький. Мне это нравится.

— Что для вас Пермь? Как вы определяете Пермь для себя и себя в Перми?

— Банально, наверное… Это мой дом. Моя опора. Это очень продвинутый город, который впереди многих других провинциальных городов. Москву я впервые увидел в 17 лет. Этого город покорил меня своими масштабами, и мне всё время хочется туда вернуться. Мне там очень нравится, я люблю там бывать на гастролях. Но, когда я возвращаюсь сюда, в Пермь, тут всё такое родное, тёплое.

Когда я не в Перми, я скучаю по нашим прямым, откровенным людям, которые не боятся тебе говорить правду в лицо. Мне нравится открытость наших земляков, а ещё я люблю нашу погоду. Мне нравится наша погода! Я обожаю дожди, я люблю, когда после дождя — внезапное солнце. И мне очень нравится пермский театр. Недавно я слышал от столичных критиков, то тот театр, который мы с Марком Букиным делаем в «Раскольникове» на Заводе Шпагина, — это тот театр, который нужен нашей стране — безбашенный и открытый. Для меня этот спектакль — даже не спектакль, а личный разговор — с самим собой, с моими партнёрами, со зрителем, с Богом.

— У вас есть в Перми место силы?

— Это мой дом, моя семья. Меня многие спрашивают: откуда ты берёшь энергию, чтобы играть четырёхчасовой спектакль, репетировать, тренироваться, а потом заниматься семьёй, детьми… И так каждый день! Я на сцене выгляжу энергичным, но, когда я прихожу домой, я — выжатый лимон, вялый, не смешной, мне не до шуток. Но, когда открывается дверь и ко мне бегут сын и маленькая дочка, после этого я заряжаюсь. Они дают мне силы и мотивацию делать что-то дальше. Для них, для жены, для родителей. Они не дают мне уйти в «нулевой процент». Бывали такие моменты, когда я не хотел вообще ничем заниматься, хотел уйти из театра, из профессии. Я не думал, куда уйти — мне было наплевать. Но семья всегда помогает устоять на ногах.

— Чего вы хотели бы сказать вашим зрителям и всем пермякам?

— Хочу пожелать вам, мои дорогие пермяки, оставаться честными и добрыми, не забывать про родных и друзей, планировать, мечтать, идти к цели. Нельзя сдаваться на полпути, потому что всё происходит не по щелчку, а через тяжёлый труд. Я прислушиваюсь к себе и к Богу, и я знаю, что он мне поможет. Не в том смысле, что я могу отдыхать, а он всё сделает, а в том смысле, что я буду что-то делать, а он мне поможет убрать камни с пути. Не забывайте своих мам и пап, детей, бабушек и дедушек, друзей. Оставайтесь людьми.

— Где мы вас увидим в ближайшее время?

— У нас готовится музыкальный спектакль, который ставит Марк Букин. Детали раскрывать не буду, но это глобальный проект: мы планируем в качестве площадки использовать УДС «Молот».

С группой «SpLit» у нас есть несколько задумок. Есть проект, посвящённый пермскому звериному стилю в коллаборации с DC Process — танцевальной группой Дамира Сайранова, артиста балетной труппы Театра-Театра. До Нового года мы его представим.

Ещё готовим полуторачасовой концерт — трибьют группы Muse. Надеемся показать его в концерт-холле «Свобода». Есть ещё планы, но пока не буду говорить, боюсь сглазить.

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