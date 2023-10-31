Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Видеть практический результат своих исследований — это круто» Профессор-физик Виктор Криштоп — о лазерах, оптоволокне, фантастике и о том, что Пермь мягче, чем кажется Поделиться Твитнуть

— Модное слово «фотоника» многие слышали, но не все понимают, что это такое. Так чем же вы занимаетесь?

— Фотоника — она везде. Наш глаз — это уже фотонный прибор, так что фотоника есть и в природе! А в технике это интернет, телевидение, все системы передачи информации. В одном тоненьком волокне — миллионы каналов! За это Нобелевскую премию дали в 2009 году физикам из США и Китая. Наш русский физик, питерский, Жорес Алфёров получил Нобелевскую премию в 2000 году тоже благодаря фотонике — за излучающие структуры. А ещё в 1964 году Нобелевскую премию получили советские физики Николай Басов и Александр Прохоров вместе с американцем Чарльзом Таунсом за изобретение лазера. Лазером сегодня делают хирургические операции, в том числе офтальмологические, и в качестве оружия, к сожалению, лазер тоже пригодился. Лазерная обработка материалов, лазерная сварка… В общем, лазеры везде.

Ну, и телефоны! Светодиодные экраны — это тоже фотоника.

— А чем вы непосредственно занимаетесь?

— Я четыре года назад приехал в Пермь из Хабаровска. У меня здесь новая жизнь, и я этому очень рад. Впервые у меня появилась связь с производством, чего не было в Хабаровске — я работаю главным научным сотрудником в Пермской научно-производственной приборостроительной компании. Видеть практический результат своих исследований, убеждаться в их пользе — это круто.

По совместительству я профессор в классическом и в политехническом университетах. И там, и там, веду магистров и аспирантов. Сейчас занят в основном работой с аспирантами — у меня их пятеро. Работаю над созданием нового диссертационного совета, который будет позволять у нас в Перми защищать кандидатские и докторские диссертации по фотонике, оптическим приборам и комплексам.

Сотрудничаю с пермским научным журналом «Прикладная фотоника» — я занимаюсь его продвижением на более высокий уровень, и это удаётся.

Вообще, всё больше занимаюсь пропагандой, популяризацией фотоники, всей физики и в целом науки в обществе. Часто выступаю в школах. В сентябре я навещал мою маму, которая живёт в Хабаровском крае. Пришёл в школу, в которой сам учился, собрал ребят с девятого по одиннадцатый классы, рассказал им про фотонику… Мама меня спросила: «А тебе какое за это будет поощрение от начальства?» — «Никакого. Мне это просто нравится».

В этом году у нас вышла серия работ, очень хороших, в российских и зарубежных журналах. Например, исследования оптического волокна, которое сейчас используется для передачи сигналов, информации, для телекоммуникаций. Мы научились очень точно оценивать состояние волокна и в зависимости от того, как свет проходит в волокне, находить всяческие деформации.

В прошлом году мы с коллегой Алексеем Гаркушиным получили премию «Технологический прорыв 2022» — это оценка фонда «Национальная технологическая инициатива» нашего проекта передачи энергии через оптическое волокно.

— Пермь всегда была известна в мировой физике своими достижениями в гидродинамике, на которой специализируется академический Институт механики сплошных сред. Фотоника — это новое направление в пермской науке?

— Гидродинамика, действительно, наше всё, мы здесь мировые лидеры, в Перми создана супершкола в этой области физики. Но есть серьёзные запросы и в других областях, а некоторые проблемы гидродинамики смыкаются с фотоникой, и физики из Института механики сплошных сред занимаются исследованиями, смежными с моими. Это, например, исследования условий, в которых наилучшим образом будет формироваться специальное оптическое волокно.

— Почему вы выбрали именно эту научную дисциплину?

— Это случилось давно, в 1995 году, благодаря моему шефу — профессору Владимиру Ивановичу Строганову. Он пригласил меня к себе на диплом, я защитил диплом успешно, победил с этой работой на конкурсе студенческих научных работ, поступил к нему в аспирантуру, защитил кандидатскую, потом докторскую — довольно рано, в 35 лет. Это всё заслуга шефа — он был настолько не похож на других, настолько крутой, что я, не задумываясь, пошёл в эту область.

— Лазеры, оптоволокно — это ведь в принципе модная тема, её очень раскрутили писатели-фантасты. Вы в детстве не увлекались фантастикой?

— Я читал фантастику запоем, вообще очень увлекался в детстве чтением и, как все мальчики, бредил космосом, бластерами… А потом прошло время, и в студенчестве, в аспирантуре я увлёкся философией, серьёзной литературой. А потом с удивлением узнал, что мой профессор Строганов читает фантастику! Мне было смешно — такой крутой профессор, а читает несерьёзные книги! Но он утверждал, что в фантастической литературе есть все идеи на будущее, там надо копаться, и это очень интересно. Тогда у меня началась вторая волна интереса к фантастике.

— Вы уже чувствуете себя в Перми как дома? Чувствуете, что это ваш город?

— Да, я уже начал говорить с пермским акцентом: «Перьмь»! Пермь мягче, чем кажется! Раньше я говорил «у нас» про Хабаровск, сейчас я всё чаще под «у нас» подразумеваю Пермь. Очень красивый, тёплый город.

— У вас есть любимые места в Перми?

— Конечно! Старокирпичный переулок и зал деревянной скульптуры в художественной галерее на третьем этаже. Всех гостей, которые приезжают в Пермь — докторов наук, профессоров из других городов — я обязательно в эти два места веду. В Старокирпичном переулке пьём кофе, а в галерее я им с гордостью рассказываю, как Николай Николаевич Серебренников собирал произведения деревянной скульптуры по всему Пермскому краю, благодаря чему мы сегодня можем наблюдать это уникальное явление.

Наверное, этот зал — моё место силы в Перми. Там и коллекция русской живописи обалденная… Есть картины, которые у меня всегда перед глазами стоят.

Есть ещё одно место притяжения: я «заболел» настольным теннисов и играю семь раз в неделю, тренируюсь, все турниры посещаю. Это для меня эмоциональная и физическая подпитка.

— Чем из своих достижений вы особенно гордитесь?

— У меня дочка тоже стала педагогом, окончила вуз по физике и информатике и преподаёт в школе. Я очень рад этому. Я никогда не думал, что она пойдёт в точные науки, мне казалось, что она более практичная, станет, например, инженером… Но я рад, что продолжается моё дело.

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