Наталья Вороненко «Я выступаю в жанре краеведческого стендапа» Создательница экскурсионного проекта «Прогулки по Перми» и кондитерского бренда «Пермские сласти» Юлия Пивоварова — о поисках локального культурного кода города и развитии туристического потенциала Поделиться Твитнуть

— Вы родились не в Перми, но стали едва ли не самым известным амбассадором нашего города. Как так получилось?

— Ответ прост: мне в Перми энергетически очень комфортно. Я родом из маленького городка Свердловской области, и когда пришла пора переезжать в город покрупнее, я, раздумывая между Екатеринбургом и Пермью, выбрала второе. В Екатеринбурге тогда была активна ОПГ «Уралмаш», а Пермь казалась спокойнее и безопаснее. Это уже потом выяснилось, что Пермь только притворяется простушкой — не в криминальном смысле, а в деятельном — а на самом деле здесь такие процессы происходят, многим и не снилось! Но это мне открылось уже после возвращения из Москвы, и по-прежнему открывается.

В Москве я жила с 2016-го по 2020 год. В Перми закончилась культурная революция, и многие представители креативного класса уехали. Уехала и я. А вернулась во времена ковида, когда московский проект, в котором я работала, накрылся медным тазом, и я решила снова связать свою жизнь с Пермью.

Вновь оказавшись тут, я увидела, что в Перми в разных слоях общества идёт активный поиск локального культурного кода, своей идентичности. Очень большой запрос, который мне захотелось поддержать, сделать пермякам приятное, напомнив, что, вообще-то, у нас тут много всего: первое, второе, третье и компот. И я начала шаг за шагом развивать это направление.

— Сначала появились «Пермские сласти» — десерты, отражающие исторические факты Пермского края?

— Да, началось всё с «Пермских сластей»: я придумала, как через еду рассказывать людям об истории места. В 2020-м родилась идея, а спустя полгода я уже стояла в Центральном выставочном зале: продавала пирожные и делала кофе. Почему там? Потому что мне сказали, что Марина Фельдблюм (тогда директор ЦВЗ) ― крутой арт-менеджер. Я пришла, рассказала о проекте, и она сразу предложила мне встать у них. Позже мы с инвесторами уже открыли кафе на ул. Хохрякова.

В принципе, бренд «Пермские сласти» появился с запроса «надо создать пермский торт». Но я понимала, что пермское консервативное общество может неоднозначно отреагировать на эту дерзкую попытку. Представьте, какая-то барышня из Свердловской области решила, что у Пермского края должен быть вот такой торт. Поэтому пришлось глубоко копать. Выбраны были необычные вкусовые акценты: хвоя и соль (солёная карамель). С этим тортом я стала встречаться с историками, краеведами, людьми от культуры ― рассказывала об идее проекта, а они одобряли. Это придавало сил.

Затем я придумала «Геологический» торт — слоёный красно-охристый торт в гамме пермского периода. С тех пор в линейке бренда появились «Карл Модерах», «Иван Семёнов», «Пермь в Москве» (в честь актёров, создавших успешную продюсерскую компанию Good Story Media). В дни «Дягилевского фестиваля» в 2021 году я придумала сделать тематические десерты. Так появились «Две Павловы» (в честь Надежды Павловой — балерины и Надежды Павловой — оперной певицы) и «Великий импресарио».

В какой-то момент я задала себе вопрос, как я тут оказалась и для чего это делаю. Поняла, что мною движет желание, чтобы пермяки перевлюбились в город, а гости ― влюбились. Стало очевидно, что на одних «Сластях» далеко не уедешь, и нужно придумывать что-то ещё. Так появились «Прогулки по Перми». Мне хотелось, чтобы люди встали с диванов и пошли узнавать город. Потому что любить можно только то, что ты знаешь. И когда на десятую прогулку к нам пришло 52 человека, я поняла, что мне удалось нащупать что-то прекрасное и нужное людям.

— «Прогулки» адресованы не только туристам, но и самим пермякам. Что особенного есть в Перми, о чём не знают горожане?

— Образ Перми, мне кажется, очень хорошо иллюстрирует видеоролик о Марсе из программы «Каннские львы». По Марсу передвигается марсоход, и всюду, куда он ни повернёт свой объектив, фиксирует один и тот же безжизненный пейзаж. Ему с базы приходит приказ: мол, ничего нет, сворачиваем миссию. В этот момент камера отъезжает, и зритель видит, как два марсианина бегают перед камерой марсохода с гигантским плакатом, а в действительности за ним жизнь кипит. Пермь как будто такая же: за внешней оболочкой мнимого спокойствия скрываются настоящие сокровища.

И сейчас я ставлю перед собой задачу — делать такие проекты, которые будут раскрывать пермяка. Например, есть такой историк и археолог Павел Анатольевич Корчагин. Много лет назад он доказал, что пельмень появился на севере Пермского края, придумали его коми-пермяки. Но мало кто знает об этом исследовании, в котором он приводит очень убедительные аргументы. Скажем, он нашёл в церковных книгах XVII века фамилию с «пельменным» корнем, а это значит, что люди с такой фамилией либо как не в себя ели пельмени, и потому их так прозвали, либо сделали лепку своим ремеслом. Второе, понятное дело, более вероятно.

Однажды я провела эксперимент на небольшой группе туристов, рассказав им об этом исследовании и показав, как в те времена делались пельмени, — а они лепились не из круглого сочня, а из квадратного, и были по форме как «скотское ухо» (такое упоминание есть в литературных источниках). Так вы знаете, к какой жаркой дискуссии это привело?! Люди начали рассказывать, как у них в семье принято делать пельмени, как резать колбаски, раскатывать сочни так, чтобы они были толстые посередине и тонкие по краям, как держать сочень, чтобы быстро набить его мясом, — причем, в каждой семье свои ритуалы. В общем, я поняла, что пельмень — это наша духовная скрепа.

— То есть не посикунчиком единым?

— Есть гипотеза, что посикунчик — это не что иное, как жареный пельмень, потому что по форме пельмени такими и были.

Словом, оставалось только организовать фестиваль пельменей, и я рада, что мы провели «тренировку» в Кудымкаре ― организовали «День пельменя», на который приехали туристы из Перми. Рада, что идея такого замечательного учёного, как Павел Анатольевич Корчагин, получила воплощение.

На этом фоне и на фоне «Прогулок по Перми» ко мне начали подходить люди с разными инициативами, потому что им нужен человек, который поможет реализовать их идеи. Инициатив так много, что я сейчас ощущаю себя волком из компьютерной игры, который пытается поймать в корзину все яйца и ни одного не уронить.

— Почему, как думаете, люди вам верят?

— Думаю, дело в искренности намерений. Я не ставлю во главу угла зарабатывание денег, потому что уверена: прибыль ― аплодисменты рынка. Мною движет желание прославить Пермь и самой получить от этого кайф.

Меня очень вдохновляет, когда одним анонсом я собираю сразу три экскурсии. Сообщество «Прогулок по Перми» ВКонтакте уже насчитывает более 13 тыс. подписчиков, и часть людей готовы со мной пуститься даже в авантюру. К примеру, в прошлом марте я придумала «Секретную поездку» по краю. Написала, что будет классное путешествие, но куда мы отправимся, все узнают в автобусе. И у меня мигом набралась группа в 30 человек. Потом было еще несколько таких поездок, и все оказались успешными, с хорошими отзывами.

Этим способом я хотела ещё больше поднять уровень доверия к себе и к бренду. Представьте, человек, объездивший весь край, увидев такой анонс, сразу подумает: «Ну чем они смогут удивить?». А выходит, можем. Например, была поездка в Чернушку — согласитесь, неочевидное туристическое направление. Но мы там побывали в этноцентре, узнали про пять национальностей, которые проживают на территории района, ели вкусный суп по-чернушински (рецепт зафиксирован в кулинарных книгах) и пр. Но начался день с удивительного: туристов привели в городскую администрацию, усадили в белые кожаные кресла в огромном конференц-зале, на сцену вышла представительница администрации Чернушинского городского округа и выступила перед нами с докладом о развитии туризма. Мне хочется делать нетривиально, чтобы люди о краеведении думали: блин, как это круто!

Моё собственное самое длинное выступление перед публикой длилось три часа, во время фестиваля «Причал». Три часа краеведческого стендапа, с которого люди не хотели уходить. Отдельное достижение, я считаю, если так можно выразиться, — это женщина на костылях, которая два часа меня слушала, не желая присесть.

Однажды искусствовед и культуролог Владимир Береснев пошутил, что я создала краеведческие войска, потому что стоит мне сказать: «Мы идём туда» — и люди идут.

— Что у вас в планах?

— Следующий проект, который я хочу реализовать, — это «Музей повсюду», чтобы в разных локациях города царила активная жизнь. Должны сойтись три составляющих: тема, связанная с Пермью, локация и необычный формат. Потому что экономика впечатлений — это не экспозиция, а процесс, вовлечение и соучастие. Хочу, чтобы пермяки преодолели чувство неуверенности в себе и с гордостью и апломбом претворяли в жизнь свои проекты, а окружающие бы с удивлением говорили: «Да ладно!».

Возможностей много. У нас даже медведь на имидже территории полигональный, потому что граней для развития туризма немерено: речной, активный, гастрономический, этнографический и так далее. Как мне однажды сказали на кафедре туризма, Пермь — как ребёнок, который талантлив во всем и ни в чём одном конкретно. Нужно дать этому ребёнку пространство для развития всех сфер. Кстати, на студентов кафедры туризма у нас тоже есть планы.

— Как вы оцениваете празднование 300-летия Перми? Что это было для города в смысловом плане?

— Я знаю, что при подготовке к 300-летию одна из задач состояла в том, чтобы у пермяков изменилось отношение к городу. И я вижу, что она достигнута. Я очень рада, когда слышу восхищённые разговоры жителей о том, как преобразилась Пермь. А ещё вижу реакцию на город у туристов из других регионов: чистота, культурные люди, зелень, набережная, концерты — они в восхищении. И это очень радует!

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