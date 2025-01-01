Все пропавшие в Прикамье туристы доставлены на турбазу Все участники тургрупп живы и здоровы Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Все туристы, пропавшие в Пермском крае, благополучно найдены и доставлены на турбазу. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

Из-за ухудшения погодных условий группа была вынуждена заночевать в заброшенной деревне Большая Ослянка. Спасатели эвакуировали 19 человек на турбазу.

Напомним, 13 декабря поступило сообщение о пропаже 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы, отправившихся на снегоходах к горе Ослянка. Связь с ними прервалась около 16:00 того же дня. Жена одного из участников передала изданию E1.RU список пропавших: Александр Тарасов, Артур Колчев, Александр Демидов, Леонид Загвоздкин, Александр Каблов, Антон Кореневский, Сергей Кротов, Михаил Нотин, Рустам Шаихов, Андрей Миронов, Игорь Реймер, а также двое мужчин по имени Рустам и Максим.

Позже выяснилось, что двое из группы самостоятельно вернулись в посёлок, их состояние оценивалось как удовлетворительное. В поисковой операции участвовали силы МЧС, оперативные службы и волонтёры. 15 декабря группировку усилили, также планировалось привлечь беспилотники.

Эксперты отметили, что маршрут к горе Ослянка не считается технически сложным, однако в декабре из-за непредсказуемой погоды он становится рискованным. Днём 15 декабря спасателям удалось зафиксировать сигналы мобильных телефонов пропавших.

В тот же день стало известно об исчезновении второй туристической группы в том же районе. К вечеру обе группы были обнаружены. Все участники — живы и здоровы.

В случае с первой группой заведено уголовное дело. По предварительным данным, у туристов вышли из строя снегоходы и закончилось топливо.





