Группа из пропавших в Прикамье 13 туристов найдена Все живы

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

Группа из 13 туристов найдена, сообщают в чате группы поиска.

«Все нашлись, живы», — говорится в сообщении.

В СУ СКР по Пермскому краю подтвердили информацию.

Напомним, 13 декабря в районе горы Ослянка пропала незарегистрированная туристическая группа из 15 человек. В тот же день лишь двое участников смогли вернуться в населённый пункт, судьба остальных 13 до сих пор была неизвестна.

К поисково-спасательной операции сразу же были подключены сотрудники МЧС и региональные спасательные формирования. В ночь на 14 декабря работы вели краевые и муниципальные спасательные службы. Утром в понедельник к поискам присоединились 21 доброволец, передвигавшиеся на снегоходах.

Ранее супруга одного из пропавших передала журналистам список имён участников похода. Все исчезнувшие — жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

