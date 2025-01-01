На поиск пропавших в Прикамье туристов привлечены дополнительные силы МЧС Число спасателей увеличилось почти вдвое Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Для поиска и спасения в Пермском крае пропавших в субботу туристов ГУ МЧС по региону нарастило привлечённые силы и средства. В настоящее время в поисках туристической группы задействованы 22 человека и 10 единиц техники. Об этом сообщили в ведомстве. Ранее на поиски вышли 12 человек личного состава и 6 единиц техники.

Напомним, туристы пропали 13 декабря. По предварительным данным, в тот день группа из 15 человек (жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы) отправилась на снегоходах из посёлка Средняя Усьва, что в Горнозаводском муниципальном округе, к горе Ослянка в Кизеловском городском округе. Два туриста вернулись в посёлок в тот же день, а местонахождение остальных участников группы до сих пор неизвестно.

Следственный отдел по городу Горнозаводску СУ СК России по Пермскому краю начал процессуальную проверку по факту исчезновения группы туристов. В рамках проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Жена одного из пропавших туристов сообщила журналистам имена пропавших уральцев.

