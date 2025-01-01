Стали известны имена пропавших в Пермском крае туристов Поделиться Твитнуть

Фото: wirestock

freepik.com

Жена одного из пропавших туристов сообщила изданию E1.RU список имён уральцев, которые отправились на гору Ослянка в Пермском крае и пропали 13 декабря.

В списке значатся: Александр Тарасов, Артур Колчев, Александр Демидов, Леонид Загвоздкин, Александр Каблов, Антон Кореневский, Сергей Кротов, Михаил Нотин, Рустам Шаихов, Андрей Миронов, Игорь Реймер, Рустам (без достоверной информации о фамилии) и Максим (без достоверной информации о фамилии).

Ранее стало известно, что в Пермском крае, на горе Ослянка, пропали 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Группа отправилась на снегоходах 13 декабря, чтобы достичь вершины, но с 16:00 связь с ними прекратилась. В составе группы были как опытные путешественники, так и новички.

В день исчезновения видимость у подножия горы была очень низкой. Путешествие началось от базы Ослянка House. Поисковые работы, официально подтвержденные отрядом «ЛизаАлерт» Пермского края, ведутся совместно с МЧС.

Министерство подчеркнуло, что группа не была предварительно зарегистрирована. К поискам привлечены силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 12 человек и шести единиц техники.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.