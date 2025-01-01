В Пермском крае на горе Ослянка пропали 13 туристов Они выехали покорять вершину на снегоходах ещё 13 декабря Поделиться Твитнуть

гора Ослянка в тумане

Алёна Бронникова

В Пермском крае на горе Ослянка исчезли 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Группа выехала на снегоходах 13 декабря, чтобы покорить вершину, но с 16:00 они перестали выходить на связь. Среди пропавших были как опытные путешественники, так и новички, рассказала жена одного из них в интервью @e1_news.

Местное население сообщает, что в день исчезновения видимость у подножия горы была крайне низкой. Путешествие началось от базы Ослянка House, которая пока не предоставила никаких комментариев. Поисковые работы официально подтверждены отрядом «ЛизаАлерт» Пермского края. Волонтёры уточнили, что операция будет вестись совместно с МЧС.

Как выяснил «Новый компаньон», в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС по Пермскому краю действительно поступила информация о том, что незарегистрированная туристическая группа не вышла на точку сбора в назначенное время в п. Средняя Усьва (Горнозаводский муниципальный округ).

«Для проверки информации привлекаются силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) в количестве 12 человек личного состава и шести единиц техники», — заявили в министерстве.

Стали известны имена пропавших туристов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.