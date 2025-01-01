В Пермском крае следователи проводят проверку по факту исчезновения туристов Двое из группы самостоятельно вернулись в посёлок Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Следственный отдел по Горнозаводску СУ СК России по Пермскому краю начал процессуальную проверку по факту исчезновения группы туристов, сообщили в следкоме.

По предварительным данным, 13 декабря 2025 года группа из 15 человек отправилась на снегоходах из посёлка Средняя Усьва, что в Горнозаводском муниципальном округе, к горе Ослянка в Кизеловском городском округе. Два туриста вернулись в посёлок в тот же день, а местонахождение остальных участников группы до сих пор неизвестно.

Сотрудники регионального следственного управления, полиции, краевого МЧС, служба спасения и волонтёры проводят поисковые мероприятия с использованием специализированного оборудования. В рамках проверки проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее жена одного из пропавших туристов сообщила журналистам имена уральцев, отправившихся на гору Ослянка. В списке значатся: Александр Тарасов, Артур Колчев, Александр Демидов, Леонид Загвоздкин, Александр Каблов, Антон Кореневский, Сергей Кротов, Михаил Нотин, Рустам Шаихов, Андрей Миронов, Игорь Реймер, Рустам (без точной фамилии) и Максим (без точной фамилии).

Пропавшие — жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Группа отправилась на снегоходах 13 декабря, планируя достичь вершины, но с 16:00 связь с ними прервалась. В состав группы входили как опытные путешественники, так и новички. В день исчезновения видимость у подножия горы была крайне низкой. Путешествие началось с базы Ослянка House. Поисковые работы, подтверждённые отрядом «ЛизаАлерт» Пермского края, проводятся совместно с МЧС.

