Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Гора в Пермском крае, где ищут пропавших туристов, не считается трудной для восхождения Опасность представляют погодные условия

гора Ослянка в тумане

Алёна Бронникова

Маршрут трекинга и восхождения на гору Ослянка не считается опасным или чрезмерно трудным, однако сейчас не лучшее время для похода туда, — считает Ольга Кадебская, туристка с почти сорокалетним стажем, неоднократная участница лыжных марафонов на этой горе.

Ольга Кадебская, доктор географических наук:

— С восхождением на Ослянку лучше было подождать. В конце февраля — в начале марта обычно там проходят лыжные марафоны. Трасса готовится предварительно, проходится снегоходами, и лыжникам понятно, что опасности нет, видно, куда двигаться. Сейчас же снег ещё мягкий, только что выпал, трасса не накатана, можно провалиться под снег, а там ещё не замёрзли ручьи, которых из-под снега не видно. Сейчас такое время года: снегопады, туман, очень плохая видимость, день световой очень короткий. Скорее всего, туристы просто сбились с ориентиров.

Группа из 13 туристов из Свердловской области на снегоходах пропала на горе Ослянка 13 декабря. Сейчас идут их поиски.





