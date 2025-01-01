Следователи СК завели уголовное дело по факту пропажи туристов в Прикамье Группа из 13 человек потерялась в районе горы Ослянки Поделиться Твитнуть

Фото: СУ СКР по Пермскому краю

Следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело, чтобы установить все обстоятельства, связанные с безвестным исчезновением туристической группы, которая пропала около Ослянки.

По данным СК, 13 декабря 15 человек отправились в самостоятельное путешествие на снегоходах из п. Средняя Усьва (Горнозаводский р-н) к горе Ослянка в Кизеловском городском округе. В тот же день двое участников группы, опередившие остальных при спуске, благополучно вернулись в посёлок, их жизни вне опасности. О местонахождении остальных членов группы информации пока нет.

На место происшествия прибыли следователи и криминалисты краевого управления СК. В рамках поисковой операции изучается предполагаемый маршрут передвижения туристов и прилегающая к Ослянке лесная зона — свыше 63 кв. км. Следователи провели осмотр туристической базы, где группа останавливалась перед началом маршрута, опросили близких родственников и двоих вернувшихся туристов.

Поиски продолжаются усилиями спасателей МЧС, членов поисково-спасательных отрядов «ЛизаАлерт» и им. Ирины Бухановой, добровольцев, сотрудников полиции и местных жителей. В операции задействованы беспилотники, вездеходы и вертолет. К поисковым работам привлечено более сотни человек и почти полсотни единиц техники. Неблагоприятные погодные условия, включая обильный снег и метель, затрудняют поиски в лесном массиве.

Руководитель следственного управления по региону Денис Головкин лично контролирует ход следствия.

До этого супруга одного из исчезнувших туристов предоставила представителям прессы список имен отправившихся в район Ослянки. Все пропавшие — жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

До этого супруга одного из исчезнувших туристов предоставила представителям прессы список имен отправившихся в район Ослянки. Все пропавшие — жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

