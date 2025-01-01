Запуск БПЛА для поиска пропавших в Прикамье туристов пришлось отложить Причиной стали неблагоприятные погодные условия Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Для поисково-спасательной операции по обнаружению пропавших туристов были подготовлены беспилотные летательные аппараты и вертолёт, но их использование невозможно из-за неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Пермскому краю Денис Говоров.

«Спасатели и добровольцы доехали до горы, поднялись наверх, но следов группы не нашли. Плюс на горе был очень сильный ветер и плохая видимость. Сейчас у нас сформирована дополнительная группировка — 17 добровольцев на 17 снегоходах. Они собираются полностью объехать гору», — рассказал Говоров в эфире радиостанции «КП Пермь».

По его словам, подготовлен резерв топлива, продовольствия и воды для передачи пропавшим, если это потребуется.

Сильный ветер и низкая видимость пока не позволяют использовать беспилотник и вертолёт. Ветер пронизывает до костей, а видимость ограничена на расстояние вытянутой руки, отметил он.

Денис Говоров отметил, что пропавшая группа имеет хорошее снаряжение и подготовку. Он выразил надежду, что туристы находятся в относительно безопасном месте, — возможно, спустились с горы, организовали место для ночлега и ждут помощи.

Напомним, группа туристов из Свердловской области пропала во время восхождения на гору Ослянку в Пермском крае 13 декабря. Изначально было 15 туристов, но двое вернулись в условленное место. Они же стали инициаторами поисков.

