К поискам пропавших в Прикамье туристов привлекут беспилотник Продолжаются поисково-спасательные работы

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае продолжаются поиски группы туристов, пропавших в субботу на горе Ослянка в Кизеловском городском округе. Подробностями спасательной операции поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Поисково-спасательные работы ведутся по круговым секторам, разделённым у подножия горы Ослянка. Спасатели и волонтёры распределены по разным участкам. В настоящее время в поисках туристической группы задействованы 22 человека и 10 единиц техники. К поискам также присоединятся специалисты беспилотной авиации МЧС России.

В ведомстве отметили, что работы по спасению туристов осложняются тяжёлыми условиями, в частности, горной местностью, снегопадом и минусовой температурой.

Напомним, незарегистрированная тургруппа из 15 человек сбилась с маршрута в районе горы Ослянка. Два туриста вернулись в посёлок в тот же день, местонахождение других участников группы неизвестно, связи с ними нет. К поискам подключились сотрудники МЧС России и спасательные формирования края. Ночью на месте работают краевая и муниципальные службы спасения. В понедельник утром к спасателям присоединился 21 доброволец на снегоходах.

Ранее жена одного из пропавших туристов сообщила журналистам имена туристов, отправившихся на гору Ослянка. Пропавшие — жители Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

