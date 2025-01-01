Удалось установить местоположение пропавшей на Ослянке в Прикамье группы туристов
Спасатели выехали к месту сигнала
В ходе поисков пропавшей районе горы Ослянки группы туристов из Свердловской области удалось установить, где она находится. Об этом сообщает корреспондент РЕН ТВ с места поисков.
По его словам, поисковикам удалось отследить сигнал мобильных телефонов пропавших туристов. Источник находится у реки Сухая, и в это место уже выдвинулась группа спасателей.
Ранее следователи СУ СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту безвестного исчезновения туристической группы, пропавшей около Ослянки. В поисках людей участвуют более ста человек и почти полсотни единиц техники.
