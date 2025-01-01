У одной из пропавших туристических групп в Прикамье сломались снегоходы и закончилось топливо Все туристы найдены живыми Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В Прикамье найдены все 13 пропавших туристов, расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.

В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого следственным отделом по городу Горнозаводск СУ СК России по Пермскому краю по факту исчезновения туристов в районе горы Ослянки (Кизеловский городской округ), установлено местонахождение всех 13 человек.

Предварительно установлено, что у группы вышли из строя снегоходы и закончилось топливо. В сложившейся ситуации туристы организовали привал и оставались на месте, ожидая помощи. Вечером 15 декабря они были обнаружены в лесном массиве. По предварительным данным, никто из них не получил травм и не пострадал.

В настоящее время пропавшие доставляются на туристическую базу, где их осмотрят медики.

Расследование уголовного дела продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.