У одной из пропавших туристических групп в Прикамье сломались снегоходы и закончилось топливо
Все туристы найдены живыми
В Прикамье найдены все 13 пропавших туристов, расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает СУ СКР по Пермскому краю.
В ходе расследования уголовного дела, возбуждённого следственным отделом по городу Горнозаводск СУ СК России по Пермскому краю по факту исчезновения туристов в районе горы Ослянки (Кизеловский городской округ), установлено местонахождение всех 13 человек.
Предварительно установлено, что у группы вышли из строя снегоходы и закончилось топливо. В сложившейся ситуации туристы организовали привал и оставались на месте, ожидая помощи. Вечером 15 декабря они были обнаружены в лесном массиве. По предварительным данным, никто из них не получил травм и не пострадал.
В настоящее время пропавшие доставляются на туристическую базу, где их осмотрят медики.
Расследование уголовного дела продолжается.
