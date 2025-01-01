В районе горы Ослянка в Прикамье потерялась ещё одна тургруппа Шесть человек планировали вернуться ещё 14 декабря Поделиться Твитнуть

Фото: ГУ МЧС России по Пермскому краю

В ГУ МЧС по Пермском краю сообщили о ещё одной группе потерявшихся туристов в районе горы Ослянка.

Информация о потерявшейся группе поступила от владельца гостиницы в посёлке Средняя Усьва в Горнозаводском округе. Уточняется, что в группу входит шесть человек, из них пять мужчин и одна женщина. Они уехали 13 декабря на пяти снегоходах с запасом продуктов питания в район горы Ослянка. Планируемая дата прибытия — 14 декабря. Владелец гостиницы отметил, что сами туристы сообщали о том, что могут задержаться и приехать позднее.

Напомним, в Пермском крае на горе Ослянка исчезли 13 туристов из Екатеринбурга и Верхней Пышмы. Группа выехала на снегоходах 13 декабря, чтобы покорить вершину, но с 16:00 они перестали выходить на связь. Среди пропавших были как опытные путешественники, так и новички.

Ранее доктор географических наук Ольга Кадебская заявила «Новому компаньону», что Ослянка в принципе не считается трудной для восхождения, опасность представляют погодные условия.

