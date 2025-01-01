Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Театры Пермского края получили гранты на творческие проекты В планах – спектакли о Великой Отечественной войне, постановка по произведениям братьев Стругацких и проект помощи тяжелобольным детям Поделиться Твитнуть

Театр Доминанта, Губаха. Фото: пресс-служба театра

Стали известны победители грантового театрального конкурса, который проводит Центр по реализации проектов в сфере культуры. Из 20 проектов-конкурсантов экспертная комиссия во главе с заместителем председателя Пермского отделения Союза театральных деятелей России Сергеем Баракиным выбрала девять.

Победители в направлении «Создание театральной постановки»:

— Пермский иммерсивный театр с проектом документального спектакля «Кама. Фабрика» (12 +).

— Драматический театр «Бенефис» для детей и молодёжи (Березники) со спектаклем «Саня, Ваня, с ними Римас» (12 +) по одноимённой пьесе Владимира Гуркина. Постановка приурочена к 80-летию Победы. Действие происходит в деревне у реки Чусовая (для зрителя из Прикамья такая географическая близость играет особую роль в восприятии спектакля). Бои здесь не идут, но показано и тревожное время до ухода мужчин на фронт, и последствия войны. Для спектакля будет написана авторская музыка. Театр рассчитывает привлечь на спектакль старших школьников и сформировать основу для будущей детской театральной студии.

— Камерный театр «Новая драма» (Пермь) с постановкой «Три сестры» (16 +).

— Камерный драматический театр «Доминанта» (Губаха) с творческим проектом «Дед Мазай и заячья деревня» (6 +). Автор инсценировки и режиссёр-постановщик Юлия Абрамова-Иванова в своём спектакле по мотивам поэмы Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы» задумала совместить игру живых актёров и кукол. В спектакле Дед Мазай, человек, проживший долгую жизнь, возвращается на свою малую родину, в деревню, откуда он родом, и в этой деревне он изменит не только себя, но и людей вокруг. В спектакле будет много танцев и пластических этюдов, в качестве музыкального оформления — народная музыка в современных обработках.

— Театр «Балет Евгения Панфилова» с диджитал-спектаклем «Кукла» (12 +).

— Лысьвенский театр драмы имени А.А. Савина со спектаклем «Блокада» (12 +) по пьесе Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Спектакль приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и рссказывает историю ленинградских подростков, чьи судьбы навсегда связаны военной весной 1942 года — семнадцатилетних мальчиков Марата и Леонидика и девочки Лики, которая под аккомпанемент обстрела в блокадном Ленинграде встречает свое шестнадцатилетние.

— Березниковский драматический театр с постановкой «За миллиард лет до конца света» (16 +). Спектакль по одноимённой повести братьев Стругацких ставит режиссёр Дмитрий Огородников, известный своими работами в губахинской «Доминанте» и в пермской «Новой драме». Художник-постановщик — Любовь Мелехина (Кудымкар). Это история о цене научного прорыва, о балансе между прогрессом и неизбежностью, о том, как трудно сделать выбор между личным и вселенским. Спектакль обращается к вопросу о пределах научного познания, о границах ответственности учёных и о цене, которую человечество может заплатить за свои открытия. Гениальный учёный Дмитрий Малянов стоит на пороге открытия, способного в корне перевернуть представление о мироздании. Научный прорыв астрофизика сопровождают необъяснимые помехи: странные телефонные звонки, нелепые совпадения, загадочные визитёры. Вскоре выясняется, что не только он стал жертвой странных обстоятельств. Учёные приходят к выводу, что Вселенная, как единый живой организм, защищает себя от чрезмерного развития разума. Теперь героям предстоит сделать выбор: отказаться от своих исследований ради сохранения равновесия или бросить вызов непостижимой силе.

— Дом актёра (Пермь) с музыкальным спектаклем «Ленинградское время» (12 +).

Победитель в направлении «Популяризация театрального искусства и актерской профессии»:

— Пермский театр кукол» с творческим проектом «Театротерапия», направленным на неврачебную помощь тяжелобольным детям.

Ранее Центр по реализации проектов в сфере культуры уже распределил гранты министерства культуры Пермского края в конкурсах «Пермская библиотека», «Арт-резиденция», «Возрождение исторической памяти», «Модернизация музейного дела», а также конкурса гастрольных проектов театров и концертных коллективов Пермского края.





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