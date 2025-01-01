Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском Доме актёра ставят спектакль по рассказу Кира Булычёва «Ленинградское время» будет показано к 9 Мая Поделиться Твитнуть

В Пермском Доме актёра идёт работа над спектаклем «Ленинградское время» (12+) по фантастическому рассказу Кира Булычёва «Можно попросить Нину?».

Вячеслав Чуистов, режиссёр:

— В спектакле нам бы хотелось создать временной мост между днём сегодняшним, семидесятыми годами ХХ века и годами Великой Отечественной войны, но не через бытовые подробности этих временных отрезков, а, скорее, через ощущения, мысли героев, их нравственную оценку событий. Основное временное пространство спектакля отдано семидесятым годам, где расположен главный герой произведения. Эти годы являются отправной точкой «путешествия по волнам времени» в 1942 год — сюжетно, а мысленно — в наши дни.

Рассказ Кира Булычёва — это возможность через внешний приём жанра фантастики проникнуть к внутренним человеческим переживаниям, глубинным воспоминаниям. Спектакль музыкальный: мы хотели бы через песенный пласт 1970-х годов создать атмосферу того времени. Мы провели реконструкцию моды и стилей 1970-х.

Кроме того, в спектакле мы попробуем рассказать о реалиях войны через взгляд 12-летней девочки, через голос в телефонной трубке, чудом прорвавшийся в мирные годы спустя 30 лет после окончания войны.

Автор пьесы — Наталья Макарова, художник-постановщик Елена Соловьёва, режиссёр Вячеслав Чуистов. В спектакле заняты Вера Нагайцева, Екатерина Романова, Михаил Шестаков, Людмила Анохина, Евгения Шестакова. Песни классической советской эстрады прозвучат в исполнении Екатерины Романовой.

Премьера планируется в конце апреля. Спектакль создаётся при грантовой поддержке министерства культуры Пермского края.





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