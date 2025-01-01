Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Названы победители конкурса «Возрождение исторической памяти» Гранты краевого минкульта получили девять проектов Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Центр по реализации проектов в сфере культуры подвёл итоги последнего, пятого грантового конкурса. Экспертный совет программы «Возрождение исторической памяти» во главе с историком Дмитрием Софьиным выбрал девять проектов из 53, присланных на конкурс.

Гранты министерства культуры в этом году получат:

— ООО «Археология плюс» с проектом «Люди удивительной судьбы. Алексей Викторович Шмидт» (12 +). Научно-просветительский проект, посвященный Алексею Викторовичу Шмидту — российскому археологу, востоковеду, преподавателю Пермского университета и хранителю Музея древностей и изящных искусств университета, включает в себя лекции, радиопередачи, разработку путеводителя по античной и египетской коллекциям Музея истории пермского университета, экскурсии по античной и египетской коллекциям, публикацию сборника статей А.В. Шмидта. События в рамках проекта пройдут с марта по ноябрь 2025 года в Музее истории Пермского университета в пабе «Археология» и в эфире радио «Спутник».

— Пермский государственный национальный исследовательский университет с проектом «В «Поиске» (12 +), направленным на сбор информации об университетской группе «Поиск» — волонтёрском движении 1980-х годов, занимавшимся поиском информации о героях Великой Отечественной войны и сохранению памяти о войне. Планируется собрать максимально полную базу данных об этом волонтёрском движении; собранную и переработанную информацию представить в виде выставки, которая расположится в холле перед музеем истории Пермского университета во втором корпусе ПГНИУ. По выставке будут проводиться экскурсии.

— Пермский государственный архив социально-политической истории с проектом Всеуральских чтений по истории Уральского добровольческого танкового корпуса (6 +), включающим организацию и проведение мероприятий научного характера, посвящённых сохранению исторической памяти о Молотовской танковой бригаде и других пермских воинских частях в составе Уральского добровольческого танкового корпуса. Основные мероприятия проекта: научно-практическая конференция, круглый стол, а также подготовка и презентация сборника материалов.

— Государственный архив Пермского края с проектом передвижной выставки «Пермская история в картографии. Иван Кривощёков» (12 +). Проект предполагает создание выставки к 100-летию Коми-Пермяцкого округа и будет посвящён одному из самых ярких представителей коми-пермяцкого народа — Ивану Яковлевичу Кривощёкову, географу, картографу, общественному деятелю. Передвижная выставка будет показана в Перми, Кудымкаре, Усолье, Кунгуре, посёлках Юг и Ильинский с февраля по октябрь 2025 года.

— Пермский академический театр оперы и балета им. П.И. Чайковского с выставочным проектом «Лаборатория советской оперы» (12 +) .

— Архиерейское подворье крестового храма святителя Митрофана Воронежского Пермской епархии Русской Православной Церкви с проектом стендовой баннерной выставки «Галерея славы» (12 +).

— Киностудия «Новый курс с проектом «Очарованный кинематографом» (12 +).

— Центральный выставочный зал Перми с проектом «Графический образ моды: от зарисовки — к костюму» (12 +).

— Культурно-деловой центр (Чусовой) с проектом патриотического фестиваля «Альфа. Равнение на героев» (6 +) с участием Геннадия Николаевича Зайцева, Героя Советского Союза, основателя и командира легендарной группы «Альфа».

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