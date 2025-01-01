Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Снимается фильм о летописце пермского кино «Очарованный кинематографом» будет показан на «Флаэртиане» Поделиться Твитнуть

Киностудия «Новый курс»

На киностудии «Новый курс» снимается документальный фильм о Сергее Михайловиче Лепихине — пермском кинооператоре, режиссёре, фотохудожнике, ярком представителе поколения кинематографистов 1980-90 годов. В 2025 году ему должно было исполниться 70 лет.

Многие из снятых им фильмов стали большими событиями в пермском кинематографе: «Под куполом неба» (12+), «Бурлаки на Каме» (12+), «Пермщина» (12+)… За фильм «Вспоминаем. Юнгородок» (12+) он был удостоен премии Пермского края по культуре.

Фильм «Очарованный кинематографом» (12+) станет продолжением серии картин, начатой самим Лепихиным, — «История пермского кино в лицах». Это будет десятый фильм серии: пять Лепихин довёл до конца, ещё четыре заканчивали его коллеги после его трагической смерти в 2021 году. Эта же творческая группа делает фильм о Сергее Михайловиче: режиссёр и монтажёр Ольга Бадина, оператор Семён Соснин, композитор Геннадий Широглазов.

Как рассказал продюсер проекта Владимир Соколов, коллеги задумали фильм не только о Лепихине, но и о профессии кинооператора вообще. Творческий и жизненный путь Сергея Михайловича станут чертами архетипа творческой фигуры, которая всегда находится по ту сторону камеры.

Владимир Соколов, директор киностудии «Новый курс», продюсер фильма «Очарованный кинематографом»:

— В фильме будут развиваться две линии параллельно: первая — история Сергея, его становления как оператора, а вторая — история Перми, снятой в фильмах Лепихина. Он работал в кино сорок лет, начинал как ассистент, стал оператором-постановщиком, автором документальных фильмов. Это период с конца 1980-х годов до 2020-х, переломные годы. Сергея и его коллеги запечатлели, как менялся город.

Премьера фильма планируется на фестивале «Флаэртиана» осенью нынешнего года. Финансирование проекта осуществляется по гранту министерства культуры Пермского края в рамках программы «Возрождение исторической памяти».

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