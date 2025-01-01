Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермская опера отмечает 155-летие Театральный музей предлагает вспомнить о «Лаборатории советской оперы» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр по реализации проектов в сфере культуры подвёл итоги грантового конкурса «Возрождение исторической памяти». Среди победителей — проект Пермского театра оперы и балета «Лаборатория советской оперы» (12 +).

Выставочный проект разработан авторским коллективом во главе с Людмилой Ныробцевой, заведующей музеем Пермского театра оперы и балета. В составе творческой группы также специалист по музейно-просветительской деятельности Екатерина Шакирова и специалист департамента по привлечению партнеров и спонсоров Екатерина Кругова.

Главный элемент создаваемой экспозиции — возможность услышать никогда ранее не транслировавшиеся уникальные аудиозаписи более чем полувековой давности. Среди записей — фрагменты опер «Хождение по мукам», «Бравый солдат Швейк», «Виринея» и других спектаклей. Когда-то звук был записан на магнитную ленту и сейчас эти записи являются особо ценными и редкими предметами, хранящимися в фондах музея театра.

В ходе реализации проекта планируется их оцифровать — это давно назревшая необходимость.

В истории Пермского театра оперы и балета выделяется период 1950-1960-х годов, отмеченный новым направлением репертуарной политики, связанным с созданием «советской классической оперы». В настоящее время многие образцы этого художественного эксперимента оказались забыты: названия опер «Севастопольцы», «Заря», «Хождение по мукам», «Овод», «Бравый солдат Швейк», «Иван Болотников», впервые зазвучавших на пермской сцене, почти ничего не говорят нашему современнику.

В рамках проекта планируется представить подлинные фотографии сцен из спектаклей, эскизы костюмов и декораций, афиши, программки, документы, иллюстрирующие процесс работы над созданием образцов советской оперы.

Экспозицию планируется разместить в фойе двух этажей театра: второго и четвёртого.

В пресс-службе театра комменитруют:

«Выставочный проект «Лаборатория советской оперы», подобно химической лаборатории, состоит из множества элементов, каждый из которых во взаимодействии с другим претерпевает превращение, становясь частью некогда бывшего художественного целого. Фрагменты макетов декораций, эскизы, афиши, фотографии сценических образов, переписка между композиторами и художественным руководством театра в процессе работы над партитурой оперы, клавиры уже созданных произведений — все эти предметы, совмещаясь в едином выставочном пространстве, наполняют подзабытое понятие советской оперы живым содержанием и памятью».

Экспонируемые предметы будут сопровождаться текстом, рассказывающим о значении и сценической судьбе каждого спектакля на пермской сцене. Прослушать фрагменты аудиозаписей можно будет в отдельной в музейной «комнате» в наушниках.

Выставка будет экспонироваться с апреля по декабрь 2025 года. В рамках проекта запланированы лекции музыковедов и культурологов. Проект реализуется в рамках грантовой программы министерства культуры Пермского края «Возрождение исторической памяти».

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