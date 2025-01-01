Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае в 2025 году поставят спектакль на музыку Чайковского и мюзикл « Маленький принц » Определены победители конкурса «Арт-резиденция»-2025 Поделиться Твитнуть

Выставка "Золотые руки Прикамья". Фото: галерея "Пермский период"

Центр по реализации проектов в сфере культуры 7 февраля подвёл итоги творческого конкурса «Арт-резиденция» нынешнего года. Грантовую поддержку Министерства культуры Пермского края получили 13 проектов, выбранных командой экспертов под председательством депутата Законодательного собрания Андрея Колесникова из 40 заявленных на конкурс.

Культурный некоммерческий фонд «Пермский период» и одноимённая галерея в Перми осенью в пятый раз проведет фестиваль камнерезов и керамистов «Золотые руки Прикамья» (0 +). Кроме галереи, события конкурса пройдут на площадке библиотеки им. Горького. В программе: мастер-классы, творческие встречи, лекции, концерты и спектакли, квартирники; центральное событие — выставка-ярмарка лучших конкурсных работ (0 +).

В деревне Шадрина Коми-Пермяцкого округа 14 июня Культурно-деловой центр Кудымкара проведёт фестиваль деревенского гостеприимства «Гор гȍгȍр» («Вокруг печки», 6 +). Гости фестиваля смогут зайти в пять традиционных коми-пермяцких деревенских изб и стать участниками коми-пермяцких событий, которые традиционно проходят вокруг печки. Своими «печными» традициями поделятся гости и резиденты фестиваля из других регионов. В программе события — кулинарные мастер-классы и пешие тематические прогулки по деревне.

Событие посвящено 100-летию Коми-Пермяцкого округа, как и проект Центра образовательных и творческих инициатив Перми «Время традиций — молодёжный формат» (6 +).

Продолжит работу просветительский клуб «Понимаем кино» (16 +) в «Пермской синематеке». Запланировано восемь клубных встреч в «Кристалл-центре», в программе каждой небольшая лекция, просмотров фильма и его обсуждение с привлечением экспертов — историков кино, киноведов и режиссёров.

В «Парк истории реки Чусовой» летом пройдёт пленэр в «Творческой даче на речке Архиповка» (6 +). Художники, скульпторы и мастерв народных промыслов из Пермского края Москвы и Белгорода создадут живописные работы и малые архитектурные формы для экспозиций и художественного оформления ландшафтного парка.

Чердынская библиотека на площадке нового туристского информационного центра, открывшегося в Чердыни в 2024 году, организует работу креативного пространства «Арт-точка — город Ч» (6 +). В течение года здесь будут проходить лектории, мастерские, художественная школа, киноклуб, встречи с интересными людьми.

Первый Фестиваль экскурсий (12 +) Лысьвенского культурно-делового центра пройдёт в знаменитом селе Кын, любимом туристами и киносъёмочными группами, и раскроет его исторические и природные особенности. Экскурсии будут проходить организованными группами с экскурсоводами или индивидуально — с аудиогидами. Маршруты включают в себя «Большак» — исторические местам села, «Бечовник» — вдоль Чусовой, а также Экологическую тропу. Специальным гостем фестиваля станет известный издатель и популяризатор туризма Ильдар Маматов.

Пермский дом народного творчества «Губерния» впервые проведёт фестиваль светового перфоманса «Засветись!» (6 +). Проект включает в себя конкурс для детей и молодёжи, занимающихся творчеством в жанре светового перфоманса, а также мастер-классы, батлы, показательные выступления с участием ведущих мастеров жанра из Екатеринбурга, Москвы и Санкт-Петербурга.

Краевая библиотека им. А.М. Горького начинает большой проект к 80-летию Победы «Они сражались за Родину» (12 +): выставки, концерты, экскурсии и кинопоказы, посвящённые музыке и кино 1941—1945 годов.

В ДК им. Калинина осенью пройдет городской фестиваль «Круг семьи» (0 +, от 3 лет). В программе — семейные мастер-классы, мастерские по эко-декору с выставками работ, лекции о семейных традициях народов, населяющих Пермский край, семейная спартакиада.

В Международный день музыки 1 октября состоится премьера музыкально-поэтического спектакля «Времена года» (6 +), который «ПермьКонцерт» создаёт к 185-летию Петра Ильича Чайковского. Спектакль будет состоять из 12 поэтических пьес на музыку Чайковского из цикла «Времена года» со стихотворениями современной пермской поэтессы Анастасии Бердинских. Художественный руководитель проекта — дирижёр камерного оркестра «Орфей» Пётр Юрков. Приглашённый дирижёр спектакля — Евгений Кириллов, дирижёр Астраханского театра оперы и балета.

Ещё один музыкально-поэтический спектакль ставит Пермская краевая специальная музыкальная школа. В основе мюзикла «Маленький принц» (6 +) — сказка-притча Антуана де Сент-Экзюпери. Автор музыки — Ефрем Подгайц. Музыку исполнит сводный оркестр народных инструментов Перми, в состав которого войдут учащиеся детских музыкальных школ. Премьеру планируется приурочить к Международному дню защиты детей 1 июня.

Частная филармония «Триумф» и хореограф-перформер Владимир Кирьянов второй раз проведут арт-лабораторию «Кинотанец Пермский: движение в кадре» (12 +). Платформа для изучения и создания танца, соединяющая хореографию, кинематографию и новые технологии, будет работать с марта по июнь 2025 года. Пройдут несколько образовательных блоков, посвящённых современному танцу, перформансу, кинотанцу и современным тенденциям в этом жанре. Будут даны мастер-классы по видеосъёмке, пройдёт серия образовательных событий под руководством виднейшего российского специалиста по кинотанцу Дины Верютиной.

Прошедший конкурс «Арт-резиденция» был единственным в 2025 году. Ранее он проходил в два этапа, однако положение о конкурсе было изменено. Сейчас гранты на твореские проекты от минкульта можно получить только в начале года.

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