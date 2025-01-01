Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском крае откроется музей кино Центр по реализации проектов в сфере культуры подвёл итоги конкурса «Модернизация музейного дела» Поделиться Твитнуть

Съёмки фильма "Сердце пармы" в Губахе, на р. Косьва

Константин Долгановский

Вслед за конкурсом «Арт-резиденция» Центр по реализации проектов в сфере культуры подвёл итоги ежегодного грантового конкурса по музейному делу. Победителей определял экспертный совет во главе с профессором-историком Галиной Янковской.

Всего на конкурс поступило 24 заявки. Девять музеев и выставочных центров — из Соликамска, Ильинского, Березников, Перми, Чайковского, Кунгура, Кочёво, Губахи и Сивы — получили в общей сложности 11 грантов на реализацию своих проектов с софинансированием от министерства культуры Пермского края. Соликамский краеведческий музей и Березниковский историко-художественный музей им. И.Ф. Коновалова получили по два гранта.

Среди наиболее любопытных проектов — Музей кино, который открывает губахинский «Музей КУБа» в помещении недавно открывшегося визит-центра. В проекте создания музея написано:

"За последние девять лет Губахинский округ стал настоящей киноплощадкой, превратившись в декорации для съёмок фильмов и сериалов. Это стало возможным благодаря краевой программе рибейта, разнообразию природного ландшафта Губахи, её транспортной доступности и развитой туристической инфраструктуре, позволяющей комфортно размещать съемочные группы.

Самая массовая киносъемка в Губахе, захватившая многих уральцев, — фильм «Сердце Пармы» (18+ — ред.). Чуть позже появился пеший маршрут «Сердце Пармы» и одноименный сквер в Губахе, а в июле 2025 года в рамках программы министерства туризма Пермского края появится объект дополненной реальности, изображающий барку и цитату из фильма «Сердце Пармы». VR-барка будет размещена в окрестностях Губахи, на месте съёмок фильма.

Кинолокации в Губахе привлекают тысячи туристов: гора Крестовая, Каменный город, Усьвинские столбы и река Усьва. Местные экскурсоводы составили чек-лист фильмов для туристов".

Экспозиция, посвящённая кино, разместится в визит-центре «Музея КУБа», который недавно открылся в локации с красивым названием: переулок Мечты, 6. Как сообщила «Новому компаньону» директор губахинского музея Евгения Шабурова, открываться новая площадка будет нынешней осенью. Куратором экспозиции стала сама Евгения Шабурова, дизайн будет разрабатывать Артём Кутергин, автор дизайна многих выставок в Пермской художественной галерее.

Евгения Шабурова, директор «Музея КУБа»:

— Пространство визит-центра не очень большое, но мы его максимально используем. Там очень сложная архитектура, поэтому мы используем ещё и потолочное пространство — помещение очень высокое.

Главный акцент — на фильмы, которые частично или полностью были сняты на территории Губахинского округа. Мы расскажем, как эти фильмы и вообще кинопроцесс повлияли на современную жизнь в городе, о том, какие элементы инфраструктуры появились благодаря им: новые скверы, туристические маршруты; как изменилась жизнь в музее, в библиотеке, в театре, как это всё взаимосвязано. Самое главное — это то, как это повлияло на местных жителей, на людей, которые живут в Губахе.

Материалы для экспозиции рабочая группа по созданию «Музея кино» собирает у местных жителей: это воспоминания участников съёмок — актёров массовки, подсобных рабочих, водителей; фотографии и видео, сделанные во время съёмок, а также артефакты, оставшиеся после отъезда съёмочных групп.

Евгения Шабурова:

— Буквально вчера один из жителей Кизела подтвердил, что сможет нам отдать фрагмент самолёта, который он смог забрать себе после съёмок фильма-катастрофы «Одна» (12+ — ред.). Он сказал: «Мне не жалко, главное, что вы меня сфотографируете с этим самолётом в экспозиции, мне этого вполне достаточно».

По словам Евгении Шабуровой, за последние девять лет на территории Губахинского округа полностью или частично было снято 17 фильмов и сериалов.





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